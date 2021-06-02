Игроки, которые не попали в заявку на Евро, остались в расположении сборной

У пяти игроков сборной Украины остается возможность сыграть на Евро-2020

  • 02.06.2021 17:47
  • 1368 просмотров
  • 2 комментария
Игроки, которые не попали в заявку на Евро, остались в расположении сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что принял решение оставить в расположении команды пять игроков, которые не попали в официальную заявку на Евро-2020. Это голкипер Андрей Лунин, защитники Александр Сирота и Богдан Михайличенко, полузащитники Артем Бондаренко и Богдан Леднев.

Такое решение принято в связи с тем, что до первого официального матча на турнире в заявку можно вносить коррективы, в случае если кто-то из игроков получит повреждение.

ОФИЦИАЛЬНО: Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020

Cейчас сборная Украины находится на сборе в Харькове. На данный момент, по словам Шевченко, есть небольшие проблемы с общим состоянием здоровья у Эдуарда Соболя. Пока он не тренируется в общей группе и ему предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 18:29
    +1
    Akella_147, 02.06.2021 18:20
    И сыграть парням не даете, и отпуск не даете
    Зато шанс остается попасть еще на Евро хотя они особо и не парились, так шо норм
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 02.06.2021 18:20
    +1
    И сыграть парням не даете, и отпуск не даете
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 18:29
    +1
    Akella_147, 02.06.2021 18:20
    И сыграть парням не даете, и отпуск не даете
    Зато шанс остается попасть еще на Евро хотя они особо и не парились, так шо норм
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 02.06.2021 18:20
    +1
    И сыграть парням не даете, и отпуск не даете
    Ссылка
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