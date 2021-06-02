Игроки, которые не попали в заявку на Евро, остались в расположении сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что принял решение оставить в расположении команды пять игроков, которые не попали в официальную заявку на Евро-2020. Это голкипер Андрей Лунин, защитники Александр Сирота и Богдан Михайличенко, полузащитники Артем Бондаренко и Богдан Леднев.

Такое решение принято в связи с тем, что до первого официального матча на турнире в заявку можно вносить коррективы, в случае если кто-то из игроков получит повреждение.

ОФИЦИАЛЬНО: Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020

Cейчас сборная Украины находится на сборе в Харькове. На данный момент, по словам Шевченко, есть небольшие проблемы с общим состоянием здоровья у Эдуарда Соболя. Пока он не тренируется в общей группе и ему предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.