ВИДЕО. Левой в цель! Зинченко забил шведам после паса шведой от Ярмоленко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.
Сборная Украины открыла счет на 27-й минуте. Зинченко забил шведам ударом левой после паса шведой от Ярмоленко.
ГОЛ! 0:1. Зинченко, 27 мин.
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Источник — Sport.ua
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