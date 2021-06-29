ВИДЕО. Левой в цель! Зинченко забил шведам после паса шведой от Ярмоленко

Сборная Украины открыла счет в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020

  • 29.06.2021 22:36
  • 4641 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Левой в цель! Зинченко забил шведам после паса шведой от Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.

Сборная Украины открыла счет на 27-й минуте. Зинченко забил шведам ударом левой после паса шведой от Ярмоленко.

ГОЛ! 0:1. Зинченко, 27 мин.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 29.06.2021 22:56
    0
    "Шведа" порвала захист шведів
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.06.2021 22:45
    0
    Хорошо приложился! Чем-то на гол Раца похож голландцам в 1988. Там правда, побольше расстояние было, но для лично для Зины это очень важный во всех смыслах гол
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 29.06.2021 22:56
    0
    "Шведа" порвала захист шведів
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.06.2021 22:45
    0
    Хорошо приложился! Чем-то на гол Раца похож голландцам в 1988. Там правда, побольше расстояние было, но для лично для Зины это очень важный во всех смыслах гол
    Ссылка
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