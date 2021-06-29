С кем сыграют Месси и Неймар? Определены пары 1/4 финала Кубка Америки

В ночь на 29 июня были сыграны заключительные матчи группового раунда Кубка Америки 2021.
Сборная Аргентины с Лионелем Месси выиграла группу A и в 1/4 финала сыграет против Эквадора, который занял 4-е место в другой группе.
Сборная Бразилии с Неймаром заняла верхнюю строчку в группе B и сыграет против Чили.
В других матчах сойдутся: Уругвай против Колумбии, а Перу против Парагвая. Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля.
Кубок Америки 2021
1/4 финала, 2 и 3 июля
- Аргентина – Эквадор
- Уругвай – Колумбия
- Бразилия – Чили
- Перу – Парагвай
Турнирная сетка
Групповой раунд
Источник — Sport.ua
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