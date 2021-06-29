С кем сыграют Месси и Неймар? Определены пары 1/4 финала Кубка Америки

В ночь на 29 июня были сыграны заключительные матчи группового раунда Кубка Америки 2021.

Сборная Аргентины с Лионелем Месси выиграла группу A и в 1/4 финала сыграет против Эквадора, который занял 4-е место в другой группе.

Сборная Бразилии с Неймаром заняла верхнюю строчку в группе B и сыграет против Чили.

В других матчах сойдутся: Уругвай против Колумбии, а Перу против Парагвая. Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля.

Кубок Америки 2021

1/4 финала, 2 и 3 июля

Аргентина – Эквадор

Уругвай – Колумбия

Бразилия – Чили

Перу – Парагвай

Турнирная сетка

Групповой раунд