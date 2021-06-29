Костюк обыграла 17-ю сеяную в дебютном матче в основе Уимблдона

Марта в двух сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов

  • 29.06.2021 21:13
  • 6347 просмотров
  • 31 комментарий
Костюк обыграла 17-ю сеяную в дебютном матче в основе Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) дебютировала с победы в основной сетке Уимблдона.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (№21 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:4 

Перед матчем Костюк была фавориткой у букмекеров и это не удивительно. Бертенс после операции на ахилле не может найти свою игру и даже собирается завершать карьеру. Но все же Кики умеет играть в теннис, для победы над ней нужно приложить определенные усилия.
 
В первом сете Марта отлично подавала и долгое время контролировала ситуацию на корте, ведя с брейком. Лишь во второй половине партии борьба на корте стала более упорной, теннисистка из Нидерландов имела несколько шансов вернуьтся в игру. В восьмом гейме Марта получила два сетбола на приеме, но сумела закрыть сет уже на своей подаче.


 
Вторая партия проходила в равной борьбе, но Марте со счета 4:4 удалось воспользоваться ошибками соперницы и добыть победу в дебютном матче в основе Уимблдона. Далее может быть намного сложнее, нужно будет постараться, чтобы пройти в третий круг. Пока что это единственный турнир Большого Шлема, в котором Марта там еще не играла.
 
Во втором круге Костюк сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Shchebet
    online
      Shchebet, 29.06.2021 21:51
    0
    Молодец!
    Есть характер и упорство, то чего потеряла Свитолина...
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    vizuals
      vizuals, 29.06.2021 21:49
    0
    Ай молодець. Тепер відігратися в Севастової необхідно. По грі Марті це цілком до снаги
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 29.06.2021 21:46
    0
    Козачка наша марта! З перемогою!
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.06.2021 21:42
    -1
    Stelios Komnin, 29.06.2021 21:26
    Мастерства у нее никогда и не было. А вот работоспособность и выносливость - да. Техники не было.
    Да ладно)))
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 21:40
    +1
    З перемогою!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.06.2021 21:40
    +3
    vital, 29.06.2021 21:29
    Марта перемогла в 2-х сетах це позитив, не віддала жодної власної подачі ще плюсик, успішно подала на сет, а в 2-му сеті на матч це взагалі шикарно.
    П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
    я вас прошу, про яку втому може йти мова після першого раунду. Навіть якщо севастова завтра відіграє тригодинний матч, то це не буде мати ніякого значення. В наш час розвитку відновлювальних процедур і препаратів це не має вже такого великого значення. свіжий приклад недавній - Крейчикова. І в парі відіграла все від дзвінка до дзвінка
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 29.06.2021 21:39
    +1
    Марта вітаю з перемогою!!!
    Успіхів в подальших іграх!!
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 29.06.2021 21:38
    +1
    Ще відмічаю такий нюанс на мейджорах Марта не дозволяє емоціям виходити назовні і це йде їй в позитив!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 29.06.2021 21:34
    +5
    Марту з Перемогою. Прогнозовано Бертенс вже не та. Також я був впевнений що Марта не буде на Шоломі проявляти надлишкові емоції. Гра в Марти наче трохи краще стала, але для Севастової потрібно ще покращиться. На ґрунті Марта все таки швидше до вкорочених встигала. Радує реалізація Мартою подач на сет та матч. Навіть Еліна дуже часто не подає.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 29.06.2021 21:34
    +2
    Перемога є якої якості вже переповіли попередні поціновувачі тенісу.Далі напевно Севастова просто унікальна можливість майже одразу взяти реванш за поразку,ну і заразом пройти тест на "профпридатність"
    Ссылка
    Peterfat
      Peterfat, 29.06.2021 21:33
    +2
    Вітаємо
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.06.2021 21:32
    +1
    Марту з перемогою, але якість гри посередня. Помітили на трибуні Осапенко, з аналізом мартиної гри? Напарниця.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 29.06.2021 21:31
    +3
    Марта,вітаєм з перемогою!!!Не легко,но і нічого в спорті легкого не буває.Треба додавати у всьому,бо інші не розслабляються,приклад : Бертенс-Костюк.Є,друга топ. 20.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.06.2021 21:29
    +4
    Марта перемогла в 2-х сетах це позитив, не віддала жодної власної подачі ще плюсик, успішно подала на сет, а в 2-му сеті на матч це взагалі шикарно.
    П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 29.06.2021 21:26
    -5
    sv_2000, 29.06.2021 21:24
    Ну мастерство осталось при ней. Временами показывала хай класс. Вот что-то с психикой стало.... Очень со срывами играет
    Мастерства у нее никогда и не было. А вот работоспособность и выносливость - да. Техники не было.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 29.06.2021 21:25
    +1
    vital, 29.06.2021 21:23
    Думаю, це просто відкриття дівчатами іншого життя - не спортивного, після одруження, бажання завести дітей. Так було в Возняки, зараз у Кікі. Хай, можливо, цьому посприяли набрані за роки хронічні травми, а в Каро ще й артрит, але все ж.
    Нет, семья одно, но и физика упала сильно. Она за полгода нигде не дошла до 2-3 круга.
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    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 29.06.2021 21:25
    0
    Настоящий выстрел!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.06.2021 21:24
    0
    Stelios Komnin, 29.06.2021 21:19
    Огромное количество двойных. Но все равно молодец. Бертенс правильно решила завязывать. Невероятно сдала. Играет на уровне русских касаткиных и александровых.
    Ну мастерство осталось при ней. Временами показывала хай класс. Вот что-то с психикой стало.... Очень со срывами играет
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 21:24
    +8
    Розумничка-молодчинка! Вітаю та бажаю тримати концентрацію далі
    Ссылка
    Tennis Ukraine
    online
      Tennis Ukraine, 29.06.2021 21:23
    +1
    хайлайт https://streamable.com/lokchj
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 29.06.2021 21:19
    +14
    Марта молодец! Ждём теперь победы СБУ над Швецией!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.06.2021 21:23
    +10
    Перша перемога на Вімблдоні для Марти. Хороший подарунок собі на день народження. Втім, переоцінювати значення цієї звитяги не варто, адже Бертенс зараз зовсім ніяка і вже оголосила про завершення кар'єри. Грала Марта знову здебільшого у грунтовий теніс. У такому стилі реванш у Севастової буде взяти архіскладно. З плюсів варто відзначити непогану подачу і жодного брейку для суперниці. І ще Зоряну на трибунах. За її присутності Марта виглядає більш спокійною і сконцентрованою.
    Тепер чекаємо матчу першого кола для латвійки, яка ніби не повинна мати багато проблем з Діяс. Але ж це жіночий теніс...
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 29.06.2021 21:22
    +10
    Молодец! Кстати, Марта в свои 19 лет уже является обладательницей карьерного Шлема из 2+ кругов... Неслабое достижение, характеризующее ее универсальность....
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 29.06.2021 21:20
    +10
    молодець,так тримати!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 29.06.2021 21:21
    +9
    Марта молодець. Перший сет аналізувати сенсу немає - спротив суперниці був швидше символічний. Тішить, що коли голландка ожила та почала боротися всерйоз у другому, Марта не дозволила статись камбеку, а потім і упевнено подала на матч.
    Загалом, гра сподобалась, теніс Марти цілком відповідав покриттю. Так тримати!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 21:15
    +9
    Марта сделала лучший подарок себе на днюху
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.06.2021 21:24
    +8
    Розумничка-молодчинка! Вітаю та бажаю тримати концентрацію далі
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.06.2021 21:21
    +6
    Марта Солнышко с победой! Но пожалуйста играй активней измором на траве не получится брать! Где огонь в глазах агрессия отпусти себя и лупи по мячу, Кики слабо бьёт тебе на хавкорт ты ей перекидуешь ту да же, мама Марты команда подскажите наконец!
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 29.06.2021 21:34
    +5
    Марту з Перемогою. Прогнозовано Бертенс вже не та. Також я був впевнений що Марта не буде на Шоломі проявляти надлишкові емоції. Гра в Марти наче трохи краще стала, але для Севастової потрібно ще покращиться. На ґрунті Марта все таки швидше до вкорочених встигала. Радує реалізація Мартою подач на сет та матч. Навіть Еліна дуже часто не подає.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 29.06.2021 21:17
    +5
    Фіга сє!Раптом виросла тенісистка світового рівня
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.06.2021 21:29
    +4
    Марта перемогла в 2-х сетах це позитив, не віддала жодної власної подачі ще плюсик, успішно подала на сет, а в 2-му сеті на матч це взагалі шикарно.
    П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.06.2021 21:40
    +3
    vital, 29.06.2021 21:29
    Марта перемогла в 2-х сетах це позитив, не віддала жодної власної подачі ще плюсик, успішно подала на сет, а в 2-му сеті на матч це взагалі шикарно.
    П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
    я вас прошу, про яку втому може йти мова після першого раунду. Навіть якщо севастова завтра відіграє тригодинний матч, то це не буде мати ніякого значення. В наш час розвитку відновлювальних процедур і препаратів це не має вже такого великого значення. свіжий приклад недавній - Крейчикова. І в парі відіграла все від дзвінка до дзвінка
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 29.06.2021 21:31
    +3
    Марта,вітаєм з перемогою!!!Не легко,но і нічого в спорті легкого не буває.Треба додавати у всьому,бо інші не розслабляються,приклад : Бертенс-Костюк.Є,друга топ. 20.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 29.06.2021 21:34
    +2
    Перемога є якої якості вже переповіли попередні поціновувачі тенісу.Далі напевно Севастова просто унікальна можливість майже одразу взяти реванш за поразку,ну і заразом пройти тест на "профпридатність"
    Ссылка
    Peterfat
      Peterfat, 29.06.2021 21:33
    +2
    Вітаємо
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.06.2021 21:23
    +2
    Stelios Komnin, 29.06.2021 21:19
    Огромное количество двойных. Но все равно молодец. Бертенс правильно решила завязывать. Невероятно сдала. Играет на уровне русских касаткиных и александровых.
    Думаю, це просто відкриття дівчатами іншого життя - не спортивного, після одруження, бажання завести дітей. Так було в Возняки, зараз у Кікі. Хай, можливо, цьому посприяли набрані за роки хронічні травми, а в Каро ще й артрит, але все ж.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 21:40
    +1
    З перемогою!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 29.06.2021 21:39
    +1
    Марта вітаю з перемогою!!!
    Успіхів в подальших іграх!!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 29.06.2021 21:38
    +1
    Ще відмічаю такий нюанс на мейджорах Марта не дозволяє емоціям виходити назовні і це йде їй в позитив!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.06.2021 21:32
    +1
    Марту з перемогою, але якість гри посередня. Помітили на трибуні Осапенко, з аналізом мартиної гри? Напарниця.
    Ссылка
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