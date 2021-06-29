Костюк обыграла 17-ю сеяную в дебютном матче в основе Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) дебютировала с победы в основной сетке Уимблдона.



В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (№21 WTA).



Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:4

Перед матчем Костюк была фавориткой у букмекеров и это не удивительно. Бертенс после операции на ахилле не может найти свою игру и даже собирается завершать карьеру. Но все же Кики умеет играть в теннис, для победы над ней нужно приложить определенные усилия.



В первом сете Марта отлично подавала и долгое время контролировала ситуацию на корте, ведя с брейком. Лишь во второй половине партии борьба на корте стала более упорной, теннисистка из Нидерландов имела несколько шансов вернуьтся в игру. В восьмом гейме Марта получила два сетбола на приеме, но сумела закрыть сет уже на своей подаче.





Вторая партия проходила в равной борьбе, но Марте со счета 4:4 удалось воспользоваться ошибками соперницы и добыть победу в дебютном матче в основе Уимблдона. Далее может быть намного сложнее, нужно будет постараться, чтобы пройти в третий круг. Пока что это единственный турнир Большого Шлема, в котором Марта там еще не играла.



Во втором круге Костюк сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA).