Костюк обыграла 17-ю сеяную в дебютном матче в основе Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) дебютировала с победы в основной сетке Уимблдона.
В матче первого круга 19-летняя украинка обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (№21 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 6:4
Перед матчем Костюк была фавориткой у букмекеров и это не удивительно. Бертенс после операции на ахилле не может найти свою игру и даже собирается завершать карьеру. Но все же Кики умеет играть в теннис, для победы над ней нужно приложить определенные усилия.
В первом сете Марта отлично подавала и долгое время контролировала ситуацию на корте, ведя с брейком. Лишь во второй половине партии борьба на корте стала более упорной, теннисистка из Нидерландов имела несколько шансов вернуьтся в игру. В восьмом гейме Марта получила два сетбола на приеме, но сумела закрыть сет уже на своей подаче.
Вторая партия проходила в равной борьбе, но Марте со счета 4:4 удалось воспользоваться ошибками соперницы и добыть победу в дебютном матче в основе Уимблдона. Далее может быть намного сложнее, нужно будет постараться, чтобы пройти в третий круг. Пока что это единственный турнир Большого Шлема, в котором Марта там еще не играла.
Во втором круге Костюк сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) или Зарины Дияс из Казахстана (№101 WTA).
Источник — Sport.ua
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Есть характер и упорство, то чего потеряла Свитолина...
П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
Успіхів в подальших іграх!!
П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
Тепер чекаємо матчу першого кола для латвійки, яка ніби не повинна мати багато проблем з Діяс. Але ж це жіночий теніс...
Загалом, гра сподобалась, теніс Марти цілком відповідав покриттю. Так тримати!
П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
П.с. Тепер би ще бажано тривалий матч у латвійки, вболівати за Заріну, ну або хоча б за те щоб цей матч перенесли на завтра і в суперниці було на 1 день відпочинку менше, ніж у Марти. Можливо це й не дуже гарно бажати легших суперників для Мартусі, але дуже хочеться щоб Марта знову зайшла в другий тиждень шолому.
Успіхів в подальших іграх!!
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