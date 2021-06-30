Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!

Определились все пары 1/4 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 00:45
  • 8242 просмотра
  • 20 комментариев
Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определились все пары 1/4 финала Евро-2020. Украина победила Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в следующий раунд.

Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!

Англичане переиграли команду Германии (2:0) в боевом поединке 1/8 финала в Лондоне.

Матч 1/4 финала Украина – Англия пройдет 3 июля в Риме, столице Италии.

Евро-2020

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Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:10
    0
    Як пройти Англію? А треба усього лише зіграти не гірше за Ісландію, яка вибила Англію на попередньому турнірі
    Ссылка
    M@кs____7777
      M@кs____7777, 30.06.2021 01:07
    +2
    Немцев уже нет
    А Украина есть
    И французов нет
    И голландцев
    Португальцев
    А Украина есть!!!!!
    Скоро англичан не будет
    Потом датчан...
    В итоге -
    Финал
    Уембли
    Украина-Италия
    Слёзы тиффози после финального свистка...
    Я это вижу...и Чемпион 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 30.06.2021 01:07
    0
    alefteev77, 30.06.2021 00:50
    Такой шары в 1/4 Англия конечно не ожидала
    Ага, шведи теж так казали…
    Ссылка
    2012 --> 2021, 2:1!
    online
      2012 --> 2021, 2:1!, 30.06.2021 01:07
    -1
    Рим не Лондон, где тучи ходят хмуро.
    Главное что бы правильно переварили победу.
    Пусть пересмотрят плей-офф Канады на ЧМ по хоккею.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.06.2021 01:05
    -2
    Viktor VK, 30.06.2021 00:54
    Англия такая же по уровню как и шведы и Украина. Будем посмотреть.
    Англия такая же ???
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.06.2021 01:04
    -1
    Sergey Kovaleff, 30.06.2021 00:50
    В полуфинале вынесем чехов.
    Чехи Нидерландов вынесли , так же и Дания всех подряд клепает . Увы но Англия нам не по зубам. Так что радуйтесь 1/4 , это уже победа для нас
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 00:57
    +8
    alefteev77, 30.06.2021 00:53
    С такой отвратительной игрой делать в 1/4 нечего. Англичане вынесут.
    Ну вынесут так вынесут. Меня в том матче уже будет интересовать не результат, а качество игры. Сыграют достойно в атаке и меня лично все устроит.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 30.06.2021 00:55
    0
    Viktor VK, 30.06.2021 00:54
    Англия такая же по уровню как и шведы и Украина. Будем посмотреть.
    Ну да
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 30.06.2021 00:54
    +8
    Англия такая же по уровню как и шведы и Украина. Будем посмотреть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 00:53
    -5
    Ёкарный Бабай, 30.06.2021 00:52
    Играем в Риме и есть шанс отомстить за Евро 2012. Англия не самая сильная сборная в четверть-финале.
    С такой отвратительной игрой делать в 1/4 нечего. Англичане вынесут.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 00:52
    +5
    alefteev77, 30.06.2021 00:50
    Такой шары в 1/4 Англия конечно не ожидала
    Играем в Риме и есть шанс отомстить за Евро 2012. Англия не самая сильная сборная в четверть-финале.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 30.06.2021 00:51
    +4
    Якщо Англію пройдемо будемо у фіналі)
    Але відверто, гра нашої збірної проти Швеції так собі.
    Безуба, якщо б не вилученя, хз як все завершилось і не факт що на нашу користь, Шведи більш солідно дивились.
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 30.06.2021 00:50
    +3
    Даёшь финал Украина-Италия!
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 30.06.2021 00:50
    +4
    В полуфинале вынесем чехов.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 00:50
    -11
    Такой шары в 1/4 Англия конечно не ожидала
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.06.2021 00:49
    +7
    Сбылась мечта Зинченко сыграть против АНГЛИИ!
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 30.06.2021 00:49
    +8
    Зина норм в этой игре
    Ссылка
    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 30.06.2021 00:48
    +9
    Черт побери, а приятно табличка смотрится!!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 30.06.2021 00:48
    +8
    Где Англию можно выбить, так это только в Италии! Forza Sheva!!!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 30.06.2021 00:47
    +10
    Пройдем Англію- будем чемпіонами
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 30.06.2021 00:47
    +10
    Пройдем Англію- будем чемпіонами
    Ссылка
    BestWarrior1
    online
      BestWarrior1, 30.06.2021 00:48
    +9
    Черт побери, а приятно табличка смотрится!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 00:57
    +8
    alefteev77, 30.06.2021 00:53
    С такой отвратительной игрой делать в 1/4 нечего. Англичане вынесут.
    Ну вынесут так вынесут. Меня в том матче уже будет интересовать не результат, а качество игры. Сыграют достойно в атаке и меня лично все устроит.
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 30.06.2021 00:54
    +8
    Англия такая же по уровню как и шведы и Украина. Будем посмотреть.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 30.06.2021 00:49
    +8
    Зина норм в этой игре
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 30.06.2021 00:48
    +8
    Где Англию можно выбить, так это только в Италии! Forza Sheva!!!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 30.06.2021 00:49
    +7
    Сбылась мечта Зинченко сыграть против АНГЛИИ!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 00:52
    +5
    alefteev77, 30.06.2021 00:50
    Такой шары в 1/4 Англия конечно не ожидала
    Играем в Риме и есть шанс отомстить за Евро 2012. Англия не самая сильная сборная в четверть-финале.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 30.06.2021 00:51
    +4
    Якщо Англію пройдемо будемо у фіналі)
    Але відверто, гра нашої збірної проти Швеції так собі.
    Безуба, якщо б не вилученя, хз як все завершилось і не факт що на нашу користь, Шведи більш солідно дивились.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 30.06.2021 00:50
    +4
    В полуфинале вынесем чехов.
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 30.06.2021 00:50
    +3
    Даёшь финал Украина-Италия!
    Ссылка
    M@кs____7777
      M@кs____7777, 30.06.2021 01:07
    +2
    Немцев уже нет
    А Украина есть
    И французов нет
    И голландцев
    Португальцев
    А Украина есть!!!!!
    Скоро англичан не будет
    Потом датчан...
    В итоге -
    Финал
    Уембли
    Украина-Италия
    Слёзы тиффози после финального свистка...
    Я это вижу...и Чемпион 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 01:10
    0
    Як пройти Англію? А треба усього лише зіграти не гірше за Ісландію, яка вибила Англію на попередньому турнірі
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 30.06.2021 01:07
    0
    alefteev77, 30.06.2021 00:50
    Такой шары в 1/4 Англия конечно не ожидала
    Ага, шведи теж так казали…
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 30.06.2021 00:55
    0
    Viktor VK, 30.06.2021 00:54
    Англия такая же по уровню как и шведы и Украина. Будем посмотреть.
    Ну да
    Ссылка
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