Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!

Определились все пары 1/4 финала Евро-2020. Украина победила Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в следующий раунд.
Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!
Англичане переиграли команду Германии (2:0) в боевом поединке 1/8 финала в Лондоне.
Матч 1/4 финала Украина – Англия пройдет 3 июля в Риме, столице Италии.
Евро-2020
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Источник — Sport.ua
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А Украина есть
И французов нет
И голландцев
Португальцев
А Украина есть!!!!!
Скоро англичан не будет
Потом датчан...
В итоге -
Финал
Уембли
Украина-Италия
Слёзы тиффози после финального свистка...
Я это вижу...и Чемпион 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Главное что бы правильно переварили победу.
Пусть пересмотрят плей-офф Канады на ЧМ по хоккею.
Але відверто, гра нашої збірної проти Швеції так собі.
Безуба, якщо б не вилученя, хз як все завершилось і не факт що на нашу користь, Шведи більш солідно дивились.
Але відверто, гра нашої збірної проти Швеції так собі.
Безуба, якщо б не вилученя, хз як все завершилось і не факт що на нашу користь, Шведи більш солідно дивились.
А Украина есть
И французов нет
И голландцев
Португальцев
А Украина есть!!!!!
Скоро англичан не будет
Потом датчан...
В итоге -
Финал
Уембли
Украина-Италия
Слёзы тиффози после финального свистка...
Я это вижу...и Чемпион 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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