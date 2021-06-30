Я спросил у врачей! Шевченко рассказал о серьезности травмы Беседина

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).
В дополнительное время Артем Беседин после грубого фола шведа Даниэльссона не смог продолжить игру из-за травмы, и его заменил Виктор Цыганков. Форвард украинцев покинул поле прихрамывая, с помощью врачей.
После игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о травме Беседина:
«Я точно не знаю, но я спросил у врачей. Я надеюсь, что его пронесет. Очень надеюсь, что ничего серьезного.
Но судя по той боли, которая у него была, я думаю, что он получил все-таки серьезную травму».
Удаление, Даниэльссон, 98 мин (травма: Артем Беседин).
Источник — Sport.ua
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Давайте поблагодарим и поддержим Артёма!
Спасибо всем и каждому, кто причастен к этой победе!
P.S. Спасибо шведам за победу))
Вот скотина
Відразу накульгував на двох, а потім шок больовий відпустив...
Вот скотина
Я колись в дитинстві скурав прямою ногою, так літні канікули пропали, ( вібігав з воріт на м'яч верховий )
Тільки то діти, а тут здоровенний лоб зі всього маху каратє замутив
Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
И она это сделала!
Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
Всё будет хорошо, ты поправишься!
Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
И она это сделала!
Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
Всё будет хорошо, ты поправишься!
Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
И она это сделала!
Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
Всё будет хорошо, ты поправишься!
Вот скотина
Вот скотина
Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
И она это сделала!
Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
Всё будет хорошо, ты поправишься!
Я колись в дитинстві скурав прямою ногою, так літні канікули пропали, ( вібігав з воріт на м'яч верховий )
Тільки то діти, а тут здоровенний лоб зі всього маху каратє замутив
Давайте поблагодарим и поддержим Артёма!
Спасибо всем и каждому, кто причастен к этой победе!
P.S. Спасибо шведам за победу))
Відразу накульгував на двох, а потім шок больовий відпустив...
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