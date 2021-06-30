Я спросил у врачей! Шевченко рассказал о серьезности травмы Беседина

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

В дополнительное время Артем Беседин после грубого фола шведа Даниэльссона не смог продолжить игру из-за травмы, и его заменил Виктор Цыганков. Форвард украинцев покинул поле прихрамывая, с помощью врачей.

После игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о травме Беседина:

«Я точно не знаю, но я спросил у врачей. Я надеюсь, что его пронесет. Очень надеюсь, что ничего серьезного.

Но судя по той боли, которая у него была, я думаю, что он получил все-таки серьезную травму».