Я спросил у врачей! Шевченко рассказал о серьезности травмы Беседина

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию

  • 30.06.2021 01:16
  • 12200 просмотров
  • 19 комментариев
Я спросил у врачей! Шевченко рассказал о серьезности травмы Беседина
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

В дополнительное время Артем Беседин после грубого фола шведа Даниэльссона не смог продолжить игру из-за травмы, и его заменил Виктор Цыганков. Форвард украинцев покинул поле прихрамывая, с помощью врачей.

После игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о травме Беседина:

«Я точно не знаю, но я спросил у врачей. Я надеюсь, что его пронесет. Очень надеюсь, что ничего серьезного.

Но судя по той боли, которая у него была, я думаю, что он получил все-таки серьезную травму».

Удаление, Даниэльссон, 98 мин (травма: Артем Беседин).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua

(43 голоса)

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Комментарии
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.06.2021 02:17
    +1
    Дякує тобі вся Україна, Артем! Ти, як камікадзе, пішов на злом за країну. Тільки VAR дав жовту. Передивлятися дуже моторошно, а як по суті - в минулому футболі може й жовту б не показали.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 02:12
    +2
    maneKen, 30.06.2021 01:58
    Как же меня бесит это правило если "сначала сыграл в мяч " то дальше, что можно и ноги ломать ? Бред полный! Чистая красная карточка +еще и поднятая нога, судья молодец разобрался в эпизоде. Артему здоровья !
    Йонас Эрикссон (шведский судья) о красной Даниэльсону: "Удаление, к сожалению, совершенно правильное. Такой отбор ставит под угрозу безопасность соперника - даже если он не намерен или если украинец действительно наезжает на вытянутые ноги или ступни Дэниэлсона. Намерение всегда подчинено нечестной игре." (swt .se)
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 30.06.2021 02:09
    +1
    Здоровья...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.06.2021 02:04
    +3
    Прежде всего я хотел бы поздравить всех наших болельщиков с победой сборной! В свете эйфории многие могут упустить один маленькую, но очень важную деталь... а именно момент с Бесединым, точнее фол на Артёме. Ведь по сути этот момент стал ключевым, переломным в матче! Артём пошёл на мяч, и ценой травмы заработал большинство для нашей команды, которым мы благополучно воспользовались!
    Давайте поблагодарим и поддержим Артёма!
    Спасибо всем и каждому, кто причастен к этой победе!
    P.S. Спасибо шведам за победу))
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    winner2012
    online
      winner2012, 30.06.2021 01:59
    +6
    Если бы не вар, то и удаления бы не дал! Всё таки вар решает много спорных эпизодов!!!
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 30.06.2021 01:58
    +5
    Mac_Gyver, 30.06.2021 01:43
    Goal.com запостил фото в твиттере "И после этого Даниэльсен ещё возмущался". В комментах идёт война, многие пишут, что швед сначала сыграл в мяч... ИМХО, даже если в мяч, это опасная игра.
    Как же меня бесит это правило если "сначала сыграл в мяч " то дальше, что можно и ноги ломать ? Бред полный! Чистая красная карточка +еще и поднятая нога, судья молодец разобрался в эпизоде. Артему здоровья !
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:43
    +10
    Ёкарный Бабай, 30.06.2021 01:31
    Линекер об удалении защитника сборной Швеции: «Это не красная. Замедленный повтор делает безобидный подкат более опасным, чем он был»
    Вот скотина
    Goal.com запостил фото в твиттере "И после этого Даниэльсен ещё возмущался". В комментах идёт война, многие пишут, что швед сначала сыграл в мяч... ИМХО, даже если в мяч, это опасная игра.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 30.06.2021 01:40
    +10
    Артем - большой воин!
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 30.06.2021 01:38
    +16
    Бєсєдін, з футбольної точки зору, звичайно не Марадонна, але з точку зору боротьби та самовіддачі - це справжній воїн! Швидкого та легкого тобі одужання, козаче!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:31
    +3
    you.me.owls from space, 30.06.2021 01:26
    Там показывали, медики стадиона подъехали с носилками, но наши врачи отмахивались, мол, не нужно. И ходили с ним по бровке. Я не заю зачем, но нверное в эом был какой-то смысл, медикам виднее.
    Може типу певний тиск на арбітра та вар? Більше нічого "логічнішого" на думку не приходить. Хоча що мішало опісля карету підізвати???
    Відразу накульгував на двох, а потім шок больовий відпустив...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 01:31
    +13
    Линекер об удалении защитника сборной Швеции: «Это не красная. Замедленный повтор делает безобидный подкат более опасным, чем он был»
    Вот скотина
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:28
    +5
    Хай вже краще пронесе ніж так скурати по нозі
    Я колись в дитинстві скурав прямою ногою, так літні канікули пропали, ( вібігав з воріт на м'яч верховий )
    Тільки то діти, а тут здоровенний лоб зі всього маху каратє замутив
    Ссылка
    Олександр Олененко
      Олександр Олененко, 30.06.2021 01:28
    +22
    Хоч би пронесло. Скорішого одужання!!!
    Ссылка
    Крот
      Крот, 30.06.2021 01:27
    +6
    Поручик Ржевский, 30.06.2021 01:21
    Артюха, родной, выздоравливай.
    Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
    И она это сделала!
    Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
    Всё будет хорошо, ты поправишься!
    Артем його звать
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 30.06.2021 01:26
    +9
    Mac_Gyver, 30.06.2021 01:20
    Удивительно, что не смогли забрать игрока с поля. Куда девались все машинки и носилки?
    Там показывали, медики стадиона подъехали с носилками, но наши врачи отмахивались, мол, не нужно. И ходили с ним по бровке. Я не заю зачем, но нверное в эом был какой-то смысл, медикам виднее.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 01:21
    +23
    Артему здоров'я.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 01:21
    +26
    Артюха, родной, выздоравливай.
    Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
    И она это сделала!
    Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
    Всё будет хорошо, ты поправишься!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:20
    +13
    Удивительно, что не смогли забрать игрока с поля. Куда девались все машинки и носилки?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:18
    +38
    Здоровья Артёму. Выглядело это страшно.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:18
    +38
    Здоровья Артёму. Выглядело это страшно.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 01:21
    +26
    Артюха, родной, выздоравливай.
    Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
    И она это сделала!
    Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
    Всё будет хорошо, ты поправишься!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 01:21
    +23
    Артему здоров'я.
    Ссылка
    Олександр Олененко
    online
      Олександр Олененко, 30.06.2021 01:28
    +22
    Хоч би пронесло. Скорішого одужання!!!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 30.06.2021 01:38
    +16
    Бєсєдін, з футбольної точки зору, звичайно не Марадонна, але з точку зору боротьби та самовіддачі - це справжній воїн! Швидкого та легкого тобі одужання, козаче!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 01:31
    +13
    Линекер об удалении защитника сборной Швеции: «Это не красная. Замедленный повтор делает безобидный подкат более опасным, чем он был»
    Вот скотина
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:20
    +13
    Удивительно, что не смогли забрать игрока с поля. Куда девались все машинки и носилки?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 01:43
    +10
    Ёкарный Бабай, 30.06.2021 01:31
    Линекер об удалении защитника сборной Швеции: «Это не красная. Замедленный повтор делает безобидный подкат более опасным, чем он был»
    Вот скотина
    Goal.com запостил фото в твиттере "И после этого Даниэльсен ещё возмущался". В комментах идёт война, многие пишут, что швед сначала сыграл в мяч... ИМХО, даже если в мяч, это опасная игра.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 01:40
    +10
    Артем - большой воин!
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 30.06.2021 01:26
    +9
    Mac_Gyver, 30.06.2021 01:20
    Удивительно, что не смогли забрать игрока с поля. Куда девались все машинки и носилки?
    Там показывали, медики стадиона подъехали с носилками, но наши врачи отмахивались, мол, не нужно. И ходили с ним по бровке. Я не заю зачем, но нверное в эом был какой-то смысл, медикам виднее.
    Ссылка
    winner2012
    online
      winner2012, 30.06.2021 01:59
    +6
    Если бы не вар, то и удаления бы не дал! Всё таки вар решает много спорных эпизодов!!!
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 30.06.2021 01:27
    +6
    Поручик Ржевский, 30.06.2021 01:21
    Артюха, родной, выздоравливай.
    Команда просто обязана была за тебя наказать шведов.
    И она это сделала!
    Наверняка родственники или знакомые читают и наши комментарии.
    Всё будет хорошо, ты поправишься!
    Артем його звать
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 30.06.2021 01:58
    +5
    Mac_Gyver, 30.06.2021 01:43
    Goal.com запостил фото в твиттере "И после этого Даниэльсен ещё возмущался". В комментах идёт война, многие пишут, что швед сначала сыграл в мяч... ИМХО, даже если в мяч, это опасная игра.
    Как же меня бесит это правило если "сначала сыграл в мяч " то дальше, что можно и ноги ломать ? Бред полный! Чистая красная карточка +еще и поднятая нога, судья молодец разобрался в эпизоде. Артему здоровья !
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:28
    +5
    Хай вже краще пронесе ніж так скурати по нозі
    Я колись в дитинстві скурав прямою ногою, так літні канікули пропали, ( вібігав з воріт на м'яч верховий )
    Тільки то діти, а тут здоровенний лоб зі всього маху каратє замутив
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 30.06.2021 02:04
    +3
    Прежде всего я хотел бы поздравить всех наших болельщиков с победой сборной! В свете эйфории многие могут упустить один маленькую, но очень важную деталь... а именно момент с Бесединым, точнее фол на Артёме. Ведь по сути этот момент стал ключевым, переломным в матче! Артём пошёл на мяч, и ценой травмы заработал большинство для нашей команды, которым мы благополучно воспользовались!
    Давайте поблагодарим и поддержим Артёма!
    Спасибо всем и каждому, кто причастен к этой победе!
    P.S. Спасибо шведам за победу))
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:31
    +3
    you.me.owls from space, 30.06.2021 01:26
    Там показывали, медики стадиона подъехали с носилками, но наши врачи отмахивались, мол, не нужно. И ходили с ним по бровке. Я не заю зачем, но нверное в эом был какой-то смысл, медикам виднее.
    Може типу певний тиск на арбітра та вар? Більше нічого "логічнішого" на думку не приходить. Хоча що мішало опісля карету підізвати???
    Відразу накульгував на двох, а потім шок больовий відпустив...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 02:12
    +2
    maneKen, 30.06.2021 01:58
    Как же меня бесит это правило если "сначала сыграл в мяч " то дальше, что можно и ноги ломать ? Бред полный! Чистая красная карточка +еще и поднятая нога, судья молодец разобрался в эпизоде. Артему здоровья !
    Йонас Эрикссон (шведский судья) о красной Даниэльсону: "Удаление, к сожалению, совершенно правильное. Такой отбор ставит под угрозу безопасность соперника - даже если он не намерен или если украинец действительно наезжает на вытянутые ноги или ступни Дэниэлсона. Намерение всегда подчинено нечестной игре." (swt .se)
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.06.2021 02:17
    +1
    Дякує тобі вся Україна, Артем! Ти, як камікадзе, пішов на злом за країну. Тільки VAR дав жовту. Передивлятися дуже моторошно, а як по суті - в минулому футболі може й жовту б не показали.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 02:09
    +1
    Здоровья...
    Ссылка
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