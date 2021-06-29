Это меня убило на пару месяцев! Коваленко рассказал, как его хейтили фанаты

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал, как его хейтили фанаты в 2017 году:

«Да, был годик веселенький у меня. Почему поймал столько хейта? Значит, не устраивало, как играю. Где-то провалил игру за сборную. И где-то в «Шахтере» не так ярко смотрелся.

Но меня реально это убило на пару месяцев. Я ходил всегда поникший. После игры с Хорватией [в октябре 2017 года, счет – 0:2]. Одна игра поменяла у кого-то в голове, вот и пошло все. Потом уже по нарастающей все: кого убивать? Ну, давайте его убьем, он же получает столько.

Очень много раз говорили: уйди из сборной, чего тебя вызывают, за что? Многие мне пишут: давай встретимся, то-се. А раз-два ответил типам: ну что, давай. А он: извини, я не хотел, это мне стало обидно. И никто ничего. Они пишут и не думают. Мы же тоже можем ответить. Когда им отвечаешь, они сразу спокойно: типа погорячился. Зачем же ты тогда пишешь?

Я после этого хейта говорил с людьми, которые меня уважают, они то же самое говорили. Футбольные люди нормально ко мне относятся. А фанаты, которым не знаю, чем не нравлюсь – им не очень.

Почему долго не появлялся в прессе? Это была моя позиция. Не хотел светиться. Во время хейта? Тогда я вообще не хотел. Что я им скажу, если они меня и так поливают все. Я лучше посижу в сторонке».

ВИДЕО: Квалификация ЧМ-2018. Октябрь 2017 года. Украина – Хорватия – 0:2