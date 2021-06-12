Начало Евро-2020, согласована форма сборной, Надаль проиграл Джоковичу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 июня.
1A. Хватило только на тайм. Италия в матче-открытии Евро-2020 разгромила Турцию
«Скуадра Адзурра» уверенно начала чемпионат Европы
1B. ФОТО. Большой праздник футбола. В Риме прошла церемония открытия Евро-2020
Яркий перформанс перед стартом матча-открытия между Турцией и Италией
2A. УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Андрей Павелко сообщает о компромиссе
2B. Слоган за картой? Павелко рассказал детали про переговоры с УЕФА
Президент УАФ пояснил принятое решение по игровой форме сборной Украины
2C. УАФ утвердила официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»
Исполком УАФ единогласно поддержал инициативу Андрея Павелко
3A. Да здравствует новый король. Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос
Рафа впервые в карьере проиграл полуфинал Открытого чемпионата Франции
3B. Стал известен первый финалист Ролан Гаррос у мужчин
Стефанос Циципас в пяти сетах сломил сопротивление Александра Зверева
4. Непобежденный чемпион! Амосов выиграл 26-й бой и завоевал титул Bellator
В ночь на 12 июня в городе Анкасвилл прошел турнир Bellator 260
5. Давайте вкладываться! Заявление Ярославского по поводу базы Металлиста
Харьковский бизнесмен рассказал о восстановлении инфраструктуры клуба
6. Чигринский может вернуться в УПЛ
Украинский защитник близок к уходу из АЕК
7. Динамо начнет подготовку к сезону без Луческу
До 21 июня киевской командой будет руководить Олег Гусев
8. Экипировка сборных на Евро: битва Nike и Adidas, Украина выбрала Joma
Украина получает от производителя около 1,3 млн в год. Лидирует Германия – 56 млн
9. «Магическая кнопка». Как Хэмилтон потерял 25 очков и шанс стать лидером
Пилот Мерседеса допустил ошибку в решающий момент Гран-при Азербайджана
10. Чемпионом Европы станет Франция, Украина выйдет из группы
Обозреватель Sport.ua попытался спрогнозировать исход всех матчей Евро-2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.