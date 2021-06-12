Начало Евро-2020, согласована форма сборной, Надаль проиграл Джоковичу

Главные новости за 11 июня на Sport.ua

  • 12.06.2021 07:40
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Начало Евро-2020, согласована форма сборной, Надаль проиграл Джоковичу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 июня.

1A. Хватило только на тайм. Италия в матче-открытии Евро-2020 разгромила Турцию
«Скуадра Адзурра» уверенно начала чемпионат Европы

1B. ФОТО. Большой праздник футбола. В Риме прошла церемония открытия Евро-2020
Яркий перформанс перед стартом матча-открытия между Турцией и Италией

2A. УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Андрей Павелко сообщает о компромиссе

2B. Слоган за картой? Павелко рассказал детали про переговоры с УЕФА
Президент УАФ пояснил принятое решение по игровой форме сборной Украины

2C. УАФ утвердила официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»
Исполком УАФ единогласно поддержал инициативу Андрея Павелко

3A. Да здравствует новый король. Джокович не пустил Надаля в финал Ролан Гаррос
Рафа впервые в карьере проиграл полуфинал Открытого чемпионата Франции

3B. Стал известен первый финалист Ролан Гаррос у мужчин
Стефанос Циципас в пяти сетах сломил сопротивление Александра Зверева

4. Непобежденный чемпион! Амосов выиграл 26-й бой и завоевал титул Bellator 
В ночь на 12 июня в городе Анкасвилл прошел турнир Bellator 260

5. Давайте вкладываться! Заявление Ярославского по поводу базы Металлиста
Харьковский бизнесмен рассказал о восстановлении инфраструктуры клуба

6. Чигринский может вернуться в УПЛ
Украинский защитник близок к уходу из АЕК

7. Динамо начнет подготовку к сезону без Луческу
До 21 июня киевской командой будет руководить Олег Гусев

8. Экипировка сборных на Евро: битва Nike и Adidas, Украина выбрала Joma
Украина получает от производителя около 1,3 млн в год. Лидирует Германия – 56 млн

9. «Магическая кнопка». Как Хэмилтон потерял 25 очков и шанс стать лидером
Пилот Мерседеса допустил ошибку в решающий момент Гран-при Азербайджана

10. Чемпионом Европы станет Франция, Украина выйдет из группы
Обозреватель Sport.ua попытался спрогнозировать исход всех матчей Евро-2020

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Источник — Sport.ua

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