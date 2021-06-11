УАФ утвердила официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»

Исполком УАФ единогласно поддержал инициативу Андрея Павелко

  • 11.06.2021 12:15
  • 3806 просмотров
  • 18 комментариев
УАФ утвердила официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»
© УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что отныне у слоганов «Слава Украины» и «Героям слава» есть официальный футбольный статус.
 
«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью «Ukraine», на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с Тризубом в центре. 
 
Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением», – написал Павелко в фейсбуке.

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(12 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 11.06.2021 13:14
    0
    Ура!
    Козломорді, випийте бояришнику і закусіть мельдонієм
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 13:10
    0
    Походу Павелко матнулся кабанчиком в Украину, утвердил лозунг уже на официальном уровне УАФ, и теперь будет проламывать в УЕФА. Посмотрим что с этого получиться, было-бы не плохо, а ещё было бы хорошо, что-бы мокши проиграли Бельгии, а наши выиграли. Я бы был самый счастливый человек на свете))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 12:56
    0
    Ща запоребреком такую тягу разовьют, что смогут с ускорением выйти за пределы Солнечной системы
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 11.06.2021 12:51
    -4
    Чинуши из УАФ занимаются все чем угодно, только не футболом.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.06.2021 12:50
    +1
    Насправді кожен такий "скандальчик" певною мірою "на руку" УЄФА - це PR чемпіонату (хоча і сіруватий). Тим більше коли в цих "двіжняках" Країна-аквафреш замішана. Гадаю кілька мільйонів телеглядачів точно добавиться...
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 11.06.2021 12:48
    0
    Я конечно согласен с этим этим логотипом чтоб он оставался,но кто такие УАФ и УЕФА. Как ни как международная организация и они сами решают что утвердить
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.06.2021 12:47
    -3
    А Павелко молодец - хитрый жучара, теперь смело можно баллотироваться в президенты Украины
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 12:43
    -9
    из-за этих Павелковских футболок все забыли о Шевченко и сборной,хайпа розвёл ,и пукнул в муку,после нарика и провала со швейцарией глазки замылить всем хочет
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 11.06.2021 12:39
    -7
    Марлос-гений, 11.06.2021 12:26
    Да хоть борщу слава и вареникам слава,игру показывать и хороший результат надо.
    Верно, борщу слава и вареникам слава, и салу и пампушкам с чесноком. Охеренная еда, почему бы не прославлять?)
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 11.06.2021 12:35
    +15
    Кто бы думал изначально, что так порвёт задний проход у русских после нашей формы
    А вот сидели бы себе тихонько и не было бы такой огласки на всю Европу, пропустили бы мимо ушей - всё бы спокойно прошло и ничего бы не было!
    А так, завыли волки, и результат: сплочение нации, сплочение футболистов + адреналин, разобрали вмиг футболки, поддержали многие страны и некоторые посольства, подгорело у крымских и российских шестёрок! Итог - пусть даже если и уберут надпись «Героям слава!» из внутренней стороны, то всё равно получился небывалый ажиотаж и раскрутка нашей сборной! Московиты помогли знатно
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 12:35
    -3
    Cruijff, 11.06.2021 12:33
    А патАму, чтА кАкая рАзнІца
    У тебя расстройство,иди усрись клоун
    Ссылка
    Cruijff
      Cruijff, 11.06.2021 12:33
    -3
    Марлос-гений, 11.06.2021 12:26
    Да хоть борщу слава и вареникам слава,игру показывать и хороший результат надо.
    А патАму, чтА кАкая рАзнІца
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 12:26
    -12
    Да хоть борщу слава и вареникам слава,игру показывать и хороший результат надо.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:26
    +6
    ZloyDeda, 11.06.2021 12:20
    Символи прописані в Конституції! Крапка! Для військових прийнято вітання Слава Україні! Героям Слава! Але футбол, то не військове формування! Де раніше той Павелко і Ко. були? Чим думали?!
    Иди кольца на белом фоне рисуй! А не по украинским спортивным сайтам шастай!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:24
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 11.06.2021 12:22
    Тобто, "Героям Слава!" залишиться на футболках, чи ні?
    Залишається.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 11.06.2021 12:22
    +5
    Тобто, "Героям Слава!" залишиться на футболках, чи ні?
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 11.06.2021 12:20
    -7
    Символи прописані в Конституції! Крапка! Для військових прийнято вітання Слава Україні! Героям Слава! Але футбол, то не військове формування! Де раніше той Павелко і Ко. були? Чим думали?!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:19
    +8
    Ой, что же сейчас начнётся...
    Хоть бы ветер не с северо-востока
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 11.06.2021 12:35
    +15
    Кто бы думал изначально, что так порвёт задний проход у русских после нашей формы
    А вот сидели бы себе тихонько и не было бы такой огласки на всю Европу, пропустили бы мимо ушей - всё бы спокойно прошло и ничего бы не было!
    А так, завыли волки, и результат: сплочение нации, сплочение футболистов + адреналин, разобрали вмиг футболки, поддержали многие страны и некоторые посольства, подгорело у крымских и российских шестёрок! Итог - пусть даже если и уберут надпись «Героям слава!» из внутренней стороны, то всё равно получился небывалый ажиотаж и раскрутка нашей сборной! Московиты помогли знатно
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:19
    +8
    Ой, что же сейчас начнётся...
    Хоть бы ветер не с северо-востока
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:26
    +6
    ZloyDeda, 11.06.2021 12:20
    Символи прописані в Конституції! Крапка! Для військових прийнято вітання Слава Україні! Героям Слава! Але футбол, то не військове формування! Де раніше той Павелко і Ко. були? Чим думали?!
    Иди кольца на белом фоне рисуй! А не по украинским спортивным сайтам шастай!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 11.06.2021 12:22
    +5
    Тобто, "Героям Слава!" залишиться на футболках, чи ні?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.06.2021 12:50
    +1
    Насправді кожен такий "скандальчик" певною мірою "на руку" УЄФА - це PR чемпіонату (хоча і сіруватий). Тим більше коли в цих "двіжняках" Країна-аквафреш замішана. Гадаю кілька мільйонів телеглядачів точно добавиться...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 11.06.2021 13:14
    0
    Ура!
    Козломорді, випийте бояришнику і закусіть мельдонієм
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 13:10
    0
    Походу Павелко матнулся кабанчиком в Украину, утвердил лозунг уже на официальном уровне УАФ, и теперь будет проламывать в УЕФА. Посмотрим что с этого получиться, было-бы не плохо, а ещё было бы хорошо, что-бы мокши проиграли Бельгии, а наши выиграли. Я бы был самый счастливый человек на свете))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 12:56
    0
    Ща запоребреком такую тягу разовьют, что смогут с ускорением выйти за пределы Солнечной системы
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 11.06.2021 12:48
    0
    Я конечно согласен с этим этим логотипом чтоб он оставался,но кто такие УАФ и УЕФА. Как ни как международная организация и они сами решают что утвердить
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:24
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 11.06.2021 12:22
    Тобто, "Героям Слава!" залишиться на футболках, чи ні?
    Залишається.
    Ссылка
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