УАФ утвердила официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что отныне у слоганов «Слава Украины» и «Героям слава» есть официальный футбольный статус.
«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью «Ukraine», на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с Тризубом в центре.
Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением», – написал Павелко в фейсбуке.
Источник — Facebook
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Козломорді, випийте бояришнику і закусіть мельдонієм
А вот сидели бы себе тихонько и не было бы такой огласки на всю Европу, пропустили бы мимо ушей - всё бы спокойно прошло и ничего бы не было!
А так, завыли волки, и результат: сплочение нации, сплочение футболистов + адреналин, разобрали вмиг футболки, поддержали многие страны и некоторые посольства, подгорело у крымских и российских шестёрок! Итог - пусть даже если и уберут надпись «Героям слава!» из внутренней стороны, то всё равно получился небывалый ажиотаж и раскрутка нашей сборной! Московиты помогли знатно
Хоть бы ветер не с северо-востока
А вот сидели бы себе тихонько и не было бы такой огласки на всю Европу, пропустили бы мимо ушей - всё бы спокойно прошло и ничего бы не было!
А так, завыли волки, и результат: сплочение нации, сплочение футболистов + адреналин, разобрали вмиг футболки, поддержали многие страны и некоторые посольства, подгорело у крымских и российских шестёрок! Итог - пусть даже если и уберут надпись «Героям слава!» из внутренней стороны, то всё равно получился небывалый ажиотаж и раскрутка нашей сборной! Московиты помогли знатно
Хоть бы ветер не с северо-востока
Козломорді, випийте бояришнику і закусіть мельдонієм
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