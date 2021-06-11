УАФ утвердила официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что отныне у слоганов «Слава Украины» и «Героям слава» есть официальный футбольный статус.



«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью «Ukraine», на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с Тризубом в центре.



Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением», – написал Павелко в фейсбуке.