Утвердить символы! Павелко предложил оперативно созвать Исполком УАФ

11 июня президент УАФ продолжит переговоры с УЕФА по поводу формы сборной

  • 10.06.2021 23:59
  • 2135 просмотров
  • 12 комментариев
Утвердить символы! Павелко предложил оперативно созвать Исполком УАФ
© Facebook. Павелко и Шевченко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал текущую ситуацию с запретом УЕФА на использование лозунга «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:

«Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ.

Мы занимаем четкую позицию, олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и команды Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!»

Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

  • об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава»;
  • об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Спасибо всем нашим болельщикам за сумасшедшую поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной. Благодарю вас за неравнодушие, за ваши откровенные публичные позиции и такую ​​искреннюю реакцию на сегодняшние события.

На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и доказали их неэффективность.

И при любых обстоятельствах лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинском или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир!

Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!

P.S. Завтра в 10:30 продолжим переговоры с УЕФА.

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Источник — Facebook

(8 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:56
    0
    SportsMan, 11.06.2021 00:49
    По-быстрому организовать Полтавское Трикотажно-Нейлоново-Хлопково-Льняное Объединение, заказать у него пошив формы, на которую нанести аббревиатуру производителя
    Сцуко, гениальность некоторых зашкаливает, это просто гениальная идея
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 11.06.2021 00:52
    0
    Сергей Журавко, 11.06.2021 00:15
    Ты,деятель,доиграешься,что сборную снимут с чемпионата Европы.Вам мало Швейцарии?
    Не кто не кого не снимет .А СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕССЫ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ И ПЛЕВАТЬ НА мордор кацапский!!!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:52
    0
    bullyUA, 11.06.2021 00:20
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    Так говорю же - первая часть может не подойти по правилам, а ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла это часть очень старой песни
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 11.06.2021 00:49
    0
    bullyUA, 11.06.2021 00:20
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    По-быстрому организовать Полтавское Трикотажно-Нейлоново-Хлопково-Льняное Объединение, заказать у него пошив формы, на которую нанести аббревиатуру производителя
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 11.06.2021 00:41
    +2
    проигнорировать уйловские хотелки и выступать в уже утвержденной форе
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.06.2021 00:33
    +2
    bullyUA, 11.06.2021 00:20
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    Или ПТН ПНХ.
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 11.06.2021 00:31
    +5
    Походу газпром немало бабок УЕФА пообещал,у кацапов не слабо подгорает
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.06.2021 00:20
    +2
    Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:14
    Ну ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла нужно добавить, первая часть этой речевки может не подойти
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 11.06.2021 00:19
    -5
    Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:14
    Ну ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла нужно добавить, первая часть этой речевки может не подойти
    Йух ти дурний, якщо хочеш щоб наші символи були поряд з йухлом!!!!!!!!!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:17
    +2
    А ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла это просто часть песни, при чём довольно старой
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 11.06.2021 00:15
    -9
    Ты,деятель,доиграешься,что сборную снимут с чемпионата Европы.Вам мало Швейцарии?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:14
    +2
    Ну ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла нужно добавить, первая часть этой речевки может не подойти
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 11.06.2021 00:31
    +5
    Походу газпром немало бабок УЕФА пообещал,у кацапов не слабо подгорает
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 11.06.2021 00:41
    +2
    проигнорировать уйловские хотелки и выступать в уже утвержденной форе
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.06.2021 00:33
    +2
    bullyUA, 11.06.2021 00:20
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    Или ПТН ПНХ.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.06.2021 00:20
    +2
    Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:14
    Ну ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла нужно добавить, первая часть этой речевки может не подойти
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:17
    +2
    А ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла это просто часть песни, при чём довольно старой
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:14
    +2
    Ну ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла нужно добавить, первая часть этой речевки может не подойти
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:56
    0
    SportsMan, 11.06.2021 00:49
    По-быстрому организовать Полтавское Трикотажно-Нейлоново-Хлопково-Льняное Объединение, заказать у него пошив формы, на которую нанести аббревиатуру производителя
    Сцуко, гениальность некоторых зашкаливает, это просто гениальная идея
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 11.06.2021 00:52
    0
    Сергей Журавко, 11.06.2021 00:15
    Ты,деятель,доиграешься,что сборную снимут с чемпионата Европы.Вам мало Швейцарии?
    Не кто не кого не снимет .А СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕССЫ НУЖНО ОТСТАИВАТЬ И ПЛЕВАТЬ НА мордор кацапский!!!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 00:52
    0
    bullyUA, 11.06.2021 00:20
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    Так говорю же - первая часть может не подойти по правилам, а ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла это часть очень старой песни
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 11.06.2021 00:49
    0
    bullyUA, 11.06.2021 00:20
    Тогда подойдет ПТН ХЙО.
    По-быстрому организовать Полтавское Трикотажно-Нейлоново-Хлопково-Льняное Объединение, заказать у него пошив формы, на которую нанести аббревиатуру производителя
    Ссылка
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