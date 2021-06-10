Утвердить символы! Павелко предложил оперативно созвать Исполком УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал текущую ситуацию с запретом УЕФА на использование лозунга «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:

«Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ.

Мы занимаем четкую позицию, олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и команды Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!»

Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава»;

об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Спасибо всем нашим болельщикам за сумасшедшую поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной. Благодарю вас за неравнодушие, за ваши откровенные публичные позиции и такую ​​искреннюю реакцию на сегодняшние события.

На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и доказали их неэффективность.

И при любых обстоятельствах лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинском или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир!

Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!

P.S. Завтра в 10:30 продолжим переговоры с УЕФА.