Я срочно вылетел в Рим. Павелко рассказал, что будет делать с решением УЕФА

УЕФА запретил использование лозунга «Героям слава» на игровой форме сборной

  • 10.06.2021 16:35
  • 4388 просмотров
  • 13 комментариев
Я срочно вылетел в Рим. Павелко рассказал, что будет делать с решением УЕФА
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал скандал с запретом УЕФА на использование лозунга «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом «Героям слава!» Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА.

Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров».

УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг «Героям слава»

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Источник — Facebook

(15 голосов)

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Комментарии
    andriy_
    online
      andriy_, 10.06.2021 17:19
    +1
    уефа робить що хоче, а ми не та країна з якою рахуються, доказ технічна поразка від швейцарії. уефа на футболі заробляє гроші, а сам футбол стає грою міліонерів, а не грою міліонів.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 17:18
    0
    Roland, 10.06.2021 17:14
    Та нічого такаго надзвичайного у тій формі не бачу. Малюсінькими буквами написали Слава Україні, і силует держави з карти взагалі не видно, ну чому було не зробити силует України синього кольору на жовтому фоні мйки, і написати великими буквами Слава Україні! Та Героям Слава!
    Таки да, контур Карты можно было и синим сделать… а надпись и так норм.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 17:17
    0
    yan2018, 10.06.2021 16:46
    Я срочно вылетел в Рим. Форму не утвердили, но поездочка за счет ФФУ того стоила....
    А тебе из-за поребрика через британский впн чужие деньги удобно считать?
    Ссылка
    Roland
    online
      Roland, 10.06.2021 17:14
    +1
    Та нічого такаго надзвичайного у тій формі не бачу. Малюсінькими буквами написали Слава Україні, і силует держави з карти взагалі не видно, ну чому було не зробити силует України синього кольору на жовтому фоні мйки, і написати великими буквами Слава Україні! Та Героям Слава!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 10.06.2021 17:07
    +2
    А что будет если не убрать надпись???? ну заплатим штраф и пофиг
    Ссылка
    Sacrosanct
    online
      Sacrosanct, 10.06.2021 17:06
    +1
    Михаил Степанов, 10.06.2021 16:54
    как можно успеть убрать за день до открытия Евро и за три дня до матча? Это тупая провокация в стиле швейцарского санитарного врача
    ну теоретически можно заклеить, но это будет зашквар....
    вообще как-то за день до старта - попахивает спланированной провокацией от УЕФА, ведь форма насколько я понимаю была утверждена в декабре прошлого года!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 17:05
    +1
    Roman Romanyuk, 10.06.2021 16:48
    Срані москалі полюбому занесли чемодан з грошима в УЄФА.
    коню понятно
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.06.2021 17:03
    -5
    Не удивлюсь что при этом деятеле мы выйдем в старом комплекте от хомы теперь.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 16:54
    +8
    как можно успеть убрать за день до открытия Евро и за три дня до матча? Это тупая провокация в стиле швейцарского санитарного врача
    Ссылка
    futbolboss
      futbolboss, 10.06.2021 16:53
    -2
    Але клоун...
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 10.06.2021 16:49
    -1
    Юрист может что-то решить. Что может решить павелко. Почему нельзя решать вопросы по Зуму? До Евро 1 день, кто с ним будет говорить? Как успеет собираться оргкомитет?
    Ссылка
    Roman Romanyuk
    online
      Roman Romanyuk, 10.06.2021 16:48
    +5
    Срані москалі полюбому занесли чемодан з грошима в УЄФА.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 10.06.2021 16:46
    0
    Я срочно вылетел в Рим. Форму не утвердили, но поездочка за счет ФФУ того стоила....
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.06.2021 16:54
    +8
    как можно успеть убрать за день до открытия Евро и за три дня до матча? Это тупая провокация в стиле швейцарского санитарного врача
    Ссылка
    Roman Romanyuk
    online
      Roman Romanyuk, 10.06.2021 16:48
    +5
    Срані москалі полюбому занесли чемодан з грошима в УЄФА.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 10.06.2021 17:07
    +2
    А что будет если не убрать надпись???? ну заплатим штраф и пофиг
    Ссылка
    andriy_
    online
      andriy_, 10.06.2021 17:19
    +1
    уефа робить що хоче, а ми не та країна з якою рахуються, доказ технічна поразка від швейцарії. уефа на футболі заробляє гроші, а сам футбол стає грою міліонерів, а не грою міліонів.
    Ссылка
    Roland
    online
      Roland, 10.06.2021 17:14
    +1
    Та нічого такаго надзвичайного у тій формі не бачу. Малюсінькими буквами написали Слава Україні, і силует держави з карти взагалі не видно, ну чому було не зробити силует України синього кольору на жовтому фоні мйки, і написати великими буквами Слава Україні! Та Героям Слава!
    Ссылка
    Sacrosanct
    online
      Sacrosanct, 10.06.2021 17:06
    +1
    Михаил Степанов, 10.06.2021 16:54
    как можно успеть убрать за день до открытия Евро и за три дня до матча? Это тупая провокация в стиле швейцарского санитарного врача
    ну теоретически можно заклеить, но это будет зашквар....
    вообще как-то за день до старта - попахивает спланированной провокацией от УЕФА, ведь форма насколько я понимаю была утверждена в декабре прошлого года!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 17:05
    +1
    Roman Romanyuk, 10.06.2021 16:48
    Срані москалі полюбому занесли чемодан з грошима в УЄФА.
    коню понятно
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 17:18
    0
    Roland, 10.06.2021 17:14
    Та нічого такаго надзвичайного у тій формі не бачу. Малюсінькими буквами написали Слава Україні, і силует держави з карти взагалі не видно, ну чому було не зробити силует України синього кольору на жовтому фоні мйки, і написати великими буквами Слава Україні! Та Героям Слава!
    Таки да, контур Карты можно было и синим сделать… а надпись и так норм.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 10.06.2021 17:17
    0
    yan2018, 10.06.2021 16:46
    Я срочно вылетел в Рим. Форму не утвердили, но поездочка за счет ФФУ того стоила....
    А тебе из-за поребрика через британский впн чужие деньги удобно считать?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 10.06.2021 16:46
    0
    Я срочно вылетел в Рим. Форму не утвердили, но поездочка за счет ФФУ того стоила....
    Ссылка
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