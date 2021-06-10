Я срочно вылетел в Рим. Павелко рассказал, что будет делать с решением УЕФА

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал скандал с запретом УЕФА на использование лозунга «Героям слава» на игровой форме сборной Украины:

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом «Героям слава!» Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА.

Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров».

УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг «Героям слава»