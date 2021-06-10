Без «Героям слава». УЕФА обязал изменить форму сборной Украины

Россия частично добилась своей цели

  • 10.06.2021 12:16
  • 13568 просмотров
  • 50 комментариев
Без «Героям слава». УЕФА обязал изменить форму сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации украинских и российских источников, УЕФА все-таки обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».

При этом слоган «Слава Украине» останется на форме. Как и карта Украины с Крымом в качестве территории нашей страны.

Сообщается, что УЕФА проанализировал форму после запроса из России, где были крайне недовольны и слоганами, и картой.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что форма задолго до презентации была согласована с УЕФА, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.

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Источник — Трибуна

(42 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 10.06.2021 12:45
    0
    Рішення продажного УєбланФАЛегко оскаржується у судах, якщо в регламенті не записано, що вони мають право на свій розсуд щось забороняти. А вони заборонили лише на свій розсуд, бо ніякої правової аргументації істувати не може такій забороні.
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 10.06.2021 12:45
    0
    Не любять нас ейцы.... Може сала їм мало пересилаємо?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 10.06.2021 12:45
    0
    ENJOY-_-, 10.06.2021 12:42
    Я не путаю... факт остаётся фактом УЕФА пришли к выводу, что "конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение".
    Так історичне значення має,але ж не нацистьске як бреше мокшва,бо воїни Упа воювали в тому числі проти нацистської Німеччини,ну і звісно проти фашистського Союзу
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 10.06.2021 12:45
    0
    Оналитег спорта, 10.06.2021 12:38
    Главное Слава Украине осталось на спине , Героям Слава внутри же было не заметно для камер , по сути ничерта не поменялось, контуры остались , но мокшаны радуются как УЕФА нас дрюкнуло , но по факту ничерта не поменялось
    Рашистам главное, что УЕФА прогнулось. Так им и до того было накласть, что там написано на форме сборной Украины. Вся эта истерия задумывалась с одной целью: показать всему миру, что с мокшей считаются, что они могут купить, запугать, порешать. И они этого добились, к сожалению. Ну, а УЕФА в который раз показала себя беспринципной продажной организацией. Очень надеюсь, что все-таки со временем видоизмененная Суперлига или как она там будет называться, разорвет эту зажравшуюся гадину.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 10.06.2021 12:44
    0
    ENJOY-_-, 10.06.2021 12:42
    Я не путаю... факт остаётся фактом УЕФА пришли к выводу, что "конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение".
    Армія Власова під їхнім аквафрешем це як тоді?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 10.06.2021 12:44
    0
    Прийшов таки транш Газпрома
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 10.06.2021 12:43
    +1
    УЭФА це сама корумпована і продажна організація Європи.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 10.06.2021 12:43
    +1
    Слушайте а если кто-то из футболистов сделает татуировку такую на руке то что будет? Запретят играть или скажут заклеить?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 12:42
    +1
    у касапів як завжди на крим грошєй не вистачає
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 10.06.2021 12:42
    -3
    Oleg Savchuk, 10.06.2021 12:38
    Наці лозунг це слава Путіну ,не путай))
    Я не путаю... факт остаётся фактом УЕФА пришли к выводу, что "конкретное сочетание этих двух лозунгов ("Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение".
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 10.06.2021 12:41
    -1
    А xep в рыло УЕФА не хочет? Вот же продажные твари!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 12:41
    0
    напис в головах кожного українця і мордора теж
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 10.06.2021 12:41
    0
    Нужно идти в CAS привлекать внимание к Украине так как сделал это Домагой Вида все европейские СМИ писали про Украину
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 10.06.2021 12:40
    0
    Замінити на УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 12:40
    0
    snowsky1, 10.06.2021 12:23
    Так а в чем проблема? Туда в футбол ехать нужно играть,а не политические лозунги продвигать.
    Или кто-то назовёт форму хоть одной страны, где подобное написано?
    уєфа вміє поповнювати кішені за рахунок обдолбанного на Україні молрдора.
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 10.06.2021 12:40
    0
    ПІДАрасія
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 10.06.2021 12:39
    +1
    Ахах))) эту надпись все равно никто не видит, но за то рашка может рассказывать что это их победа
    Ссылка
    Dmytro Fedorchenko
    online
      Dmytro Fedorchenko, 10.06.2021 12:39
    +1
    в сраку УЕФА и рф, у меня все
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.06.2021 12:39
    0
    Этого и стоило ожидать. Денюжки не пахнут!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 10.06.2021 12:39
    -1
    Тю, боты, вы такие боты))) Уже зраду приписали, Павелко во всем обвинить..Не надо выдумывать всякий свой извращенный маразм Почему УЕФА не могла заранее утвердить форму? Могла)) Утвердили - сказали норм...сейчас пошли жалобы, ..аппеляции, поэтому частично приняли эти аппеляции, так бывает - это УЕФА, им все равно - они принимают решения, потому как организаторы )
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 12:19
    +18
    Павелко: Форма Украины была согласована с УЕФА задолго до презентации(с)
    Снова этот клоун опозорился
    ——
    На а Газпром , небось оставил какой-то Воронеж без газа , чтобы башлянуть УЕФА
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 12:26
    +13
    Чеферин и Газпром :
    - Чеферин , мы вам бабки платим ?
    - Платите
    - Запрети форму Украины
    - не могу , она ничего не нарушает
    - запрети принт территории с Крымом
    - не могу , весь цивилизованны мир считает Крым украинским
    - так , Чеферин , вот тебе деньги , Кострома и Тамбов без пенсий посидят годик , запрети хоть что-нибудь а то мы идиотами выглядим на весь мир
    - ладно , запретим два слова на спине с внутренней стороны футболки , только сумму надо удвоить !
    —————-
    Скабеева в пятницу утром победоносно тряся ботексом:
    Феноменальная победа нашей СмехДержавы над погаными капиталистами , пин***досы отведали рУЗззкой мочи , англосаксы в удаче попрятались, на форме сборной Украины запретили два слова, ДиДыгордились бы нами .
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 10.06.2021 12:20
    +10
    Какая-то хрень начинается..
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 10.06.2021 12:24
    +9
    после швейцарии есть какие-то сомнения по поводу уефа. сраная мафия
    Ссылка
    vovadocent
      vovadocent, 10.06.2021 12:26
    +7
    Vdomike, 10.06.2021 12:24
    Это очень хорошо! Все понимают , что нацистских лозунгам не место в цивилизованном обществе.
    О, вилізло з країни 404 - без прапора, роду і походження. Сиди в своєму мухосранську і коментуй скобаєву
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 10.06.2021 12:26
    +7
    Це наші офіційні, прописані в законах, державні гасла. Тому потрібно оскаржувати цю хотєлку московського агресора, якому потакають в уєві. А там і чемпіонат закінчиться
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 12:33
    +5
    Vdomike, 10.06.2021 12:24
    Это очень хорошо! Все понимают , что нацистских лозунгам не место в цивилизованном обществе.
    Именно поэтому ваших болельщиков даже Дания не пустила
    Зигуйте маршами в своей Москве , а в другим страны не лезьте
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 12:32
    +5
    як це взагалі має відношення до мордору?чому це гнилий шмат землі лізе до сусідів ?а взагалі все одно нічого не зміниться мордор завжди почує все до останього слова
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 10.06.2021 12:30
    +4
    Героям слава на внутренней стороне, так что можно сказать дали Росии отмашку, типа нате оть..тесь.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.06.2021 12:26
    +4
    Опять Павелка обосрался...
    Ссылка
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 10.06.2021 12:23
    +4
    В арбітражний суд жалобу
    Ссылка
    Оналитег спорта
    online
      Оналитег спорта, 10.06.2021 12:38
    +3
    Главное Слава Украине осталось на спине , Героям Слава внутри же было не заметно для камер , по сути ничерта не поменялось, контуры остались , но мокшаны радуются как УЕФА нас дрюкнуло , но по факту ничерта не поменялось
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.06.2021 12:37
    +3
    ENJOY-_-, 10.06.2021 12:33
    А если наше приветствие будет «бей жидов, Украину спасай»!? Тоже пофиг!? Это наше личное!? Значит не все так просто в нашем приветствии
    «Бей жидов, Украину спасай» — этот лозунг больше на кацапский смахивает. В «Слава Украине — Героям Слава» — кого кто оскорбил, почему запрещено, и почему нацистский?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 10.06.2021 12:30
    +3
    ENJOY-_-, 10.06.2021 12:29
    Они расценивают это как аналог нациских лозунгов
    Да пусть как хотят расценивают, это наше национальное приветствие.
    Ссылка
    Денис Dns
    online
      Денис Dns, 10.06.2021 12:33
    +2
    Головне - не починати істерику як це було в рашці де висловилися 20 депутатів думи. Контури залишился, "Слава Україні" залишилася.
    Ссылка
    Дмитро Шевченко
    online
      Дмитро Шевченко, 10.06.2021 12:33
    +2
    На що поширювати московроту брехню. Адже жодних офіційних заяв від УЕФА щодр заборон не було. І змінювати форму за 2 дні до матчу ніхто ніколи не буде
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 10.06.2021 12:43
    +1
    УЭФА це сама корумпована і продажна організація Європи.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 10.06.2021 12:43
    +1
    Слушайте а если кто-то из футболистов сделает татуировку такую на руке то что будет? Запретят играть или скажут заклеить?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 10.06.2021 12:42
    +1
    у касапів як завжди на крим грошєй не вистачає
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 10.06.2021 12:39
    +1
    Ахах))) эту надпись все равно никто не видит, но за то рашка может рассказывать что это их победа
    Ссылка
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