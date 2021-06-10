Без «Героям слава». УЕФА обязал изменить форму сборной Украины

По информации украинских и российских источников, УЕФА все-таки обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».

При этом слоган «Слава Украине» останется на форме. Как и карта Украины с Крымом в качестве территории нашей страны.

Сообщается, что УЕФА проанализировал форму после запроса из России, где были крайне недовольны и слоганами, и картой.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что форма задолго до презентации была согласована с УЕФА, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.