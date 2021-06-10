Без «Героям слава». УЕФА обязал изменить форму сборной Украины

По информации украинских и российских источников, УЕФА все-таки обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган «Героям слава».
При этом слоган «Слава Украине» останется на форме. Как и карта Украины с Крымом в качестве территории нашей страны.
Сообщается, что УЕФА проанализировал форму после запроса из России, где были крайне недовольны и слоганами, и картой.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что форма задолго до презентации была согласована с УЕФА, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.
Источник — Трибуна
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Или кто-то назовёт форму хоть одной страны, где подобное написано?
Снова этот клоун опозорился
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На а Газпром , небось оставил какой-то Воронеж без газа , чтобы башлянуть УЕФА
- Чеферин , мы вам бабки платим ?
- Платите
- Запрети форму Украины
- не могу , она ничего не нарушает
- запрети принт территории с Крымом
- не могу , весь цивилизованны мир считает Крым украинским
- так , Чеферин , вот тебе деньги , Кострома и Тамбов без пенсий посидят годик , запрети хоть что-нибудь а то мы идиотами выглядим на весь мир
- ладно , запретим два слова на спине с внутренней стороны футболки , только сумму надо удвоить !
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Скабеева в пятницу утром победоносно тряся ботексом:
Феноменальная победа нашей СмехДержавы над погаными капиталистами , пин***досы отведали рУЗззкой мочи , англосаксы в удаче попрятались, на форме сборной Украины запретили два слова, ДиДыгордились бы нами .
Зигуйте маршами в своей Москве , а в другим страны не лезьте
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