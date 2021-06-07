Андрей ПАВЕЛКО: «Форма сборной Украины была давно согласована с УЕФА»

Претензии из России учтены не будут

  • 07.06.2021 17:11
  • 1670 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Форма сборной Украины была давно согласована с УЕФА»
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что новая форма сборной Украины была давно утверждена в УЕФА, поэтому все претензии из России по поводу карты, которая включает в себя Крым, никому не интересны.

«Прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что я им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контура до перемещения национального герба в центр».

«Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза», - сказал Павелко.

Сборная дебютирует в новой форме сегодня в матче против Кипра.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.06.2021 18:02
    0
    Якщо давно, то десь чиновники РФ подумали про подлянку від УЄФА в яку ввалили стільки бабок)
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 07.06.2021 17:57
    0
    zelia73, 07.06.2021 17:34
    человеку котоый придумал---премию---павелку нары
    А если придумал Павелко то на нары в качестве премии?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 17:34
    +2
    человеку котоый придумал---премию---павелку нары
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 17:34
    +2
    человеку котоый придумал---премию---павелку нары
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.06.2021 18:02
    0
    Якщо давно, то десь чиновники РФ подумали про подлянку від УЄФА в яку ввалили стільки бабок)
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 07.06.2021 17:57
    0
    zelia73, 07.06.2021 17:34
    человеку котоый придумал---премию---павелку нары
    А если придумал Павелко то на нары в качестве премии?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности