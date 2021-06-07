Андрей ПАВЕЛКО: «Форма сборной Украины была давно согласована с УЕФА»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что новая форма сборной Украины была давно утверждена в УЕФА, поэтому все претензии из России по поводу карты, которая включает в себя Крым, никому не интересны.

«Прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что я им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контура до перемещения национального герба в центр».

«Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза», - сказал Павелко.

Сборная дебютирует в новой форме сегодня в матче против Кипра.