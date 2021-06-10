УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг «Героям слава»

УЕФА считает его политическим

  • 10.06.2021 14:05
  • 1155 просмотров
  • 9 комментариев
УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг «Героям слава»
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро лозунг Героям слава, хотя оставил лозунг Слава Украине, а также без изменений сохранил карту Украины с Крымом.

УЕФА считает, что Героям слава является политическим лозунгом.

«После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного союза УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной. По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериями, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

УЕФА также подтверждает, что слоган «Слава Украине» на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году. УЕФА считает, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке. Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган «Героям слава», который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.

Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке», - отметили в УЕФА.

Сборная Украины первый матч на Евро проведет 13 июня.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 10.06.2021 14:16
    0
    Да как то пофик))))) главную функцию выполнили) подпалили пердак за паребриком что аж вой с болот был слышен за океаном))))) ))) бой наш продолжается) Толи ещё будет))))
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 10.06.2021 14:15
    0
    тогда и гимны нужно отменить....в текстах многих стран там тоже есть исторический и милитаристский подтекст...., вообще всю символику убрать, герб, флаг.....*ули там политика....)
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 10.06.2021 14:15
    0
    Тепер я зрозумів, чому не було в продажі футболок нового зразка. Не все було узгоджено з УЄФА...
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 14:15
    0
    Letifer, 10.06.2021 14:11
    и всё равно отсасунили, т.к. карта и главный лозунг с формы не исчезли, а то, что было написано внутри и так никто не увидел бы
    так за карту и разговора не было, Крым - это Украина и это не обсуждается даже
    просто запоребриковых шовинистов очень коробит от любых проявлений самоидентичности соседних стран. Например не меньшую бомбежку вызывает у них «Жыве́ Белару́сь!»
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 10.06.2021 14:12
    0
    Интересно, что будет делать УЕФА когда болельщики сборной Украины на стадионах будут скандировать "Слава Украине" и "Героям слава", "Путин х....йло", неужели будут выводить стюарды наших болельщиков из стадиона, запрещать посвящать будущие матчи, штрафовать и депортировать?
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 10.06.2021 14:11
    0
    __Funny_Cat, 10.06.2021 14:10
    «После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного(C)
    переводим на простой язык - Газпором насыпао бабла, чтобы не выглядеть полными терпилами
    и всё равно отсасунили, т.к. карта и главный лозунг с формы не исчезли, а то, что было написано внутри и так никто не увидел бы
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 14:10
    +2
    «После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного(C)
    переводим на простой язык - Газпором насыпао бабла, чтобы не выглядеть полными терпилами
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 10.06.2021 14:08
    +1
    На спорт уа працюють путінята які не чіпають коментарів відвертого сепаратистського характері і банять коментарі на підтримку України!
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 10.06.2021 14:08
    +2
    а дайте линку на уефа, а не на рашкованскую помойку
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 14:10
    +2
    «После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного(C)
    переводим на простой язык - Газпором насыпао бабла, чтобы не выглядеть полными терпилами
    Ссылка
    chairfacechippendale
    online
      chairfacechippendale, 10.06.2021 14:08
    +2
    а дайте линку на уефа, а не на рашкованскую помойку
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 10.06.2021 14:08
    +1
    На спорт уа працюють путінята які не чіпають коментарів відвертого сепаратистського характері і банять коментарі на підтримку України!
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 10.06.2021 14:16
    0
    Да как то пофик))))) главную функцию выполнили) подпалили пердак за паребриком что аж вой с болот был слышен за океаном))))) ))) бой наш продолжается) Толи ещё будет))))
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 10.06.2021 14:15
    0
    тогда и гимны нужно отменить....в текстах многих стран там тоже есть исторический и милитаристский подтекст...., вообще всю символику убрать, герб, флаг.....*ули там политика....)
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 10.06.2021 14:15
    0
    Тепер я зрозумів, чому не було в продажі футболок нового зразка. Не все було узгоджено з УЄФА...
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 10.06.2021 14:15
    0
    Letifer, 10.06.2021 14:11
    и всё равно отсасунили, т.к. карта и главный лозунг с формы не исчезли, а то, что было написано внутри и так никто не увидел бы
    так за карту и разговора не было, Крым - это Украина и это не обсуждается даже
    просто запоребриковых шовинистов очень коробит от любых проявлений самоидентичности соседних стран. Например не меньшую бомбежку вызывает у них «Жыве́ Белару́сь!»
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 10.06.2021 14:12
    0
    Интересно, что будет делать УЕФА когда болельщики сборной Украины на стадионах будут скандировать "Слава Украине" и "Героям слава", "Путин х....йло", неужели будут выводить стюарды наших болельщиков из стадиона, запрещать посвящать будущие матчи, штрафовать и депортировать?
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 10.06.2021 14:11
    0
    __Funny_Cat, 10.06.2021 14:10
    «После высказанной озабоченности со стороны Российского футбольного(C)
    переводим на простой язык - Газпором насыпао бабла, чтобы не выглядеть полными терпилами
    и всё равно отсасунили, т.к. карта и главный лозунг с формы не исчезли, а то, что было написано внутри и так никто не увидел бы
    Ссылка
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