Чигринский может вернуться в УПЛ

Украинский защитник близок к уходу из АЕКа

  • 11.06.2021 16:12
  • 4024 просмотра
  • 6 комментариев
Чигринский может вернуться в УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Контракт Дмитрия Чигринского с АЕКом истекает в конце сезона. Новое соглашение греческий клуб защитнику пока что не предлагал.

Интерес к Чигринскому проявляет «Днепр-1». Однако для 34-летнего защитника такой вариант не является приоритетным.

Услуги Чигринского предложили нескольким клубам из Кипра. Однако их отпугивает высокая зарплата игрока и то, что он хочет сразу 2-летний контракт.

Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах.

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(14 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.06.2021 17:44
    -1
    BekXan, 11.06.2021 17:35
    Да никому он здесь не нужен ему 34 и он очень травматичный.Платить за возрастногт игрока большие деньги никто не будет.
    в ФК Теплиця !!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.06.2021 17:44
    +2
    BekXan, 11.06.2021 17:35
    Да никому он здесь не нужен ему 34 и он очень травматичный.Платить за возрастногт игрока большие деньги никто не будет.
    Маленькое уточнение - ему не 34, а 36...Когда он был в Барселоне, там его возраст моментально вычислили,потому он там долго не задержался.Наши ведущие игроки в прошлом, как правило на 2-3 года старше официальных данных.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.06.2021 17:35
    -1
    Да никому он здесь не нужен ему 34 и он очень травматичный.Платить за возрастногт игрока большие деньги никто не будет.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.06.2021 17:23
    0
    Один из самых сильных защитников в современной истории Украины, но жаль что не сложилась карьера.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 11.06.2021 16:57
    -4
    Ждём всем миром.
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 11.06.2021 16:44
    +5
    Пусть возвращаеться...Днепру-1 нужно усиление в защите,а Чигра с его опытом мог бы помочь!!!
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 11.06.2021 16:44
    +5
    Пусть возвращаеться...Днепру-1 нужно усиление в защите,а Чигра с его опытом мог бы помочь!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.06.2021 17:44
    +2
    BekXan, 11.06.2021 17:35
    Да никому он здесь не нужен ему 34 и он очень травматичный.Платить за возрастногт игрока большие деньги никто не будет.
    Маленькое уточнение - ему не 34, а 36...Когда он был в Барселоне, там его возраст моментально вычислили,потому он там долго не задержался.Наши ведущие игроки в прошлом, как правило на 2-3 года старше официальных данных.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.06.2021 17:23
    0
    Один из самых сильных защитников в современной истории Украины, но жаль что не сложилась карьера.
    Ссылка
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