Чигринский может вернуться в УПЛ

Контракт Дмитрия Чигринского с АЕКом истекает в конце сезона. Новое соглашение греческий клуб защитнику пока что не предлагал.
Интерес к Чигринскому проявляет «Днепр-1». Однако для 34-летнего защитника такой вариант не является приоритетным.
Услуги Чигринского предложили нескольким клубам из Кипра. Однако их отпугивает высокая зарплата игрока и то, что он хочет сразу 2-летний контракт.
Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах.
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