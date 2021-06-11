Чигринский может вернуться в УПЛ

Контракт Дмитрия Чигринского с АЕКом истекает в конце сезона. Новое соглашение греческий клуб защитнику пока что не предлагал.

Интерес к Чигринскому проявляет «Днепр-1». Однако для 34-летнего защитника такой вариант не является приоритетным.

Услуги Чигринского предложили нескольким клубам из Кипра. Однако их отпугивает высокая зарплата игрока и то, что он хочет сразу 2-летний контракт.

Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах.