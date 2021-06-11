Стал известен первый финалист Ролан Гаррос у мужчин

Стефанос Циципас в пяти сетах сломил сопротивление Александра Зверева

  • 11.06.2021 19:38
  • 1960 просмотров
  • 4 комментария
Стал известен первый финалист Ролан Гаррос у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису в мужской одиночной сетке.
 
В полуфинале 22-летний грек в пяти сетах одолел Александра Зверева из Германии (№6 ATP). 
 
Ролан Гаррос. Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3
 
Это был четвертый полуфинал турниров Grand Slam Стефаноса, ранее он трижды проигрывал на этой стадии.
 
В финале Циципас сыграет против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля. 
 
Александр Зверев теперь проиграл 10 из 10 матчей на турнирах большого Шлема соперникам из первой десятки мирового рейтинга.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 11.06.2021 19:53
    0
    С победой! Но ошибок и срывов много, а психика лабильна. Финалы так не выигрывают.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.06.2021 19:41
    +1
    Удачи Ципе в финале!
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    Ukrop
    online
      Ukrop, 11.06.2021 19:41
    +1
    И зачем надо было греку доводить матч до пяти сетов?
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    introvert
    online
      introvert, 11.06.2021 19:40
    +4
    Молодец, Стефанос! Вовремя добавил и не дал состояться полноценному камбэку.
    Зверева не перевариваю, поэтому респектище тебе за эту победу.
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    introvert
    online
      introvert, 11.06.2021 19:40
    +4
    Молодец, Стефанос! Вовремя добавил и не дал состояться полноценному камбэку.
    Зверева не перевариваю, поэтому респектище тебе за эту победу.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.06.2021 19:41
    +1
    Удачи Ципе в финале!
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    Ukrop
    online
      Ukrop, 11.06.2021 19:41
    +1
    И зачем надо было греку доводить матч до пяти сетов?
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    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 11.06.2021 19:53
    0
    С победой! Но ошибок и срывов много, а психика лабильна. Финалы так не выигрывают.
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