Стал известен первый финалист Ролан Гаррос у мужчин

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису в мужской одиночной сетке.
В полуфинале 22-летний грек в пяти сетах одолел Александра Зверева из Германии (№6 ATP).
Ролан Гаррос. Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3
Это был четвертый полуфинал турниров Grand Slam Стефаноса, ранее он трижды проигрывал на этой стадии.
В финале Циципас сыграет против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.
Александр Зверев теперь проиграл 10 из 10 матчей на турнирах большого Шлема соперникам из первой десятки мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Зверева не перевариваю, поэтому респектище тебе за эту победу.
Зверева не перевариваю, поэтому респектище тебе за эту победу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.