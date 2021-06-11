Стал известен первый финалист Ролан Гаррос у мужчин

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису в мужской одиночной сетке.



В полуфинале 22-летний грек в пяти сетах одолел Александра Зверева из Германии (№6 ATP).



Ролан Гаррос. Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3



Это был четвертый полуфинал турниров Grand Slam Стефаноса, ранее он трижды проигрывал на этой стадии.



В финале Циципас сыграет против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.



Александр Зверев теперь проиграл 10 из 10 матчей на турнирах большого Шлема соперникам из первой десятки мирового рейтинга.