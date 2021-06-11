Чемпионом Европы станет Франция, Украина выйдет из группы

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» проводит виртуальный чемпионат Европы и определяет его победителя.

Прогнозы – дело неблагодарное. Но весьма интересное и интригующее. Наверное, практически каждый футбольный болельщик накануне старта Евро-2020 задается вопросом: кто станет чемпионом Европы? Этот вопрос, безусловно, интересует и меня. А почему бы прямо сейчас нам и не поговорить на эту тему? Причем поговорить не «с потолка», а на основании фактов и цифр. А еще давайте задействуем и интуицию. Мой прогноз будут осложнять личные предпочтения – куда же без них, да и неясность сразу с четырьмя командами, которые выйдут в 1/8 финала с третьих мест (четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах). Но все равно давайте попробуем.

Регламент. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия (хозяева), Уэльс, Швейцария.



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В этой группе фаворитом видится Италия. Манчини удалось стабилизировать игру команды, провести смену поколений. Команда долгое время не проигрывает, очень мало пропускает. Не без проблем, но итальянцы должны выигрывать свою группу и выходить в 1/8 финала с первого места.

Второе, на мой взгляд, займет Турция. В отборе на Евро турки обыграли дома французов. Не проиграли им и на выезде. В отборе на ЧМ-2022 подопечные Гюнеша уверенно обыграли Нидерланды и Норвегию. Кадрово команда выглядит сильнее и швейцарцев, и британцев. Посему именно она, на мой взгляд, и будет второй. Третье место займет Швейцария.

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Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания (хозяева), Финляндия, Бельгия, Россия (хозяева).



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Особняком в этой группе стоит Бельгия. Команда Мартинеса очень сильна индивидуально: Куртуа, Де Брюйне, братья Азары, Лукаку. Игроков подобного статуса в остальных командах группы попросту нет. Видится, что бельгийцы без особых проблем займут первое место в этом квартете. Даже учитывая травму Де Брюйне. Мой фаворит на второе место – Дания. Очень ровная команда, очень опытная, с лидерами в каждом игровом звене. К тому же, в матче последнего тура датчане дома будут принимать россиян. Третье место разыграют между собой Россия и Финляндия. Шансы дебютантов Евро финнов считаю более высокими. Их силу оценил по игре с нашей командой. Мне кажется, что на этом Евро сборная Суоми станет открытием турнира: нечто вроде сборной Исландии на минувшем чемпионате континента.

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Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды (хозяева), Украина, Австрия, Северная Македония.



УАФ

Начнем от простого к сложному. Вряд ли что-то светит в этом квартете сборной Северной Македонии. И по кадровому подбору, и по опыту эта команда априори не может «тягаться» с тремя остальными, которые и поведут борьбу за два первых места в группе. Опять-таки, если рассматривать «отделившуюся» троицу под «микроскопом», нужно отметить следующее. Сборная Австрии – одновременно и темная лошадка, и крепкий середняк. Но явно не выше статусом. А если сравнивать ее с Украиной и Нидерландами – то ниже. Травмированы три лидера – Баумгартлингер, Баумгартнер и Арнаутович. Плюс проблемы с голкипером: доселе был основным Шлагер, но последний сезон у него неудачный. Есть Бахманн из «Уотфорда», но у него нет должного опыта. Команда играет в закрытый, оборонительный футбол. Команда возрастная. На мой взгляд, именно она окажется третьей лишней. Два первых места займут Нидерланды и Украина.

Если бы Евро состоялось вовремя, то есть год назад, я бы безоговорочно отдал нашей сборной первое место в группе. Но сейчас, к сожалению, у меня такой уверенности нет. Мне кажется, что наши финишируют вторыми. У Голландии хотя и есть проблемы с составом – Евро пропустят ван Дейк и Силлесен, но остальные лидеры – в порядке: Де Йонг, Депай, Блинд, Вейналдум. На мой взгляд, по именам, по опыту все-таки команда де Бура чуть-чуть сильнее. Да и сыграем мы с этой командой в Амстердаме. Так что, скорее всего, нидерландцы будут первыми, мы – вторыми.

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Группа D (Лондон/Глазго): Англия (хозяева), Хорватия, Шотландия (хозяева), Чехия.



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И в этой группе есть явный фаворит – сборная Англии. О силе этой команды можно судить хотя бы по тому, кто сыграл в финале Лиги чемпионов («Челси» - «МанСити»). Команда отлично укомплектована, есть баланс между опытом и молодостью. Отлично стартовала в отборе на ЧМ-2022 (три победы из трех). Ставлю на то, что именно эта команда будет первой в группе. Два года назад, а может и год, я бы отдал предпочтение в борьбе за второе место Хорватии. Но с момента успеха на ЧМ-2018 команда заметно «постарела», просела. В Лиге наций-2021 хорваты выиграла лишь один матч, остальные пять проиграв. Отбор на ЧМ-2022 тоже начали неудачно: проиграли Словении, хотя затем дважды победили. Но кого: Мальту и Кипр. В общем, на мой взгляд, второе место займут в группе чехи. Команда очень сбитая, квалифицированная и не возрастная. Но без явных лидеров. В отборе на ЧМ-2022 чехи сыграли вничью с бельгийцами, хотя проиграли Уэльсу. В общем, кроме англичан, в этой группе очки будут терять все. Шотландцы, к слову, против чехов сыграют дома (в Глазго). Но вот интуиция подсказывает, что вторыми станут чехи, а хорваты третьими.

На победу Англии в группе у Favbet коэффициент 1.40

Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания (хозяева), Швеция, Польша, Словакия.

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Испания оклемалась от неудач на трех последних крупных форумах. Команда провела смену поколений, серьезно изменилась, обновилась, но от этого не стала слабее. Мы можем судить, хотя бы, по Лиге наций. Даже невзирая на проблемы с коронавирусом, первое место отдаю этой команде. Фаворит в борьбе за второе место лично для меня – Польша. У нее есть супер бомбардир - Левандовский. А вот у шведов их «супер» Ибрагимович пропустит Евро из-за травмы. Роберт в этой связи и сделает разницу. Шведы будут третьими.

На победу Испании в группе у Favbet коэффициент 1.32

Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия (хозяева), Португалия (чемпион), Франция, Германия (хозяева).

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Настоящая группа смерти: сразу три чемпиона Европы (действующий и два экс) будут разыгрывать одного лишнего. Для меня фаворит этой группы, да и турнира в целом, французы. У команды Дешама просто потрясающий выбор кандидатов: на каждую позицию – по два равноценных. Плюс вернулся в команду Бензема. Мне кажется, французы стали еще сильнее после триумфального для них ЧМ-2018. Они должны финишировать первыми. Вторыми, на мой взгляд, финишируют все-таки немцы. Проблем у команды Лева хватает, мы это помним по последней Лиге наций (поражение от испанцев 0:6). Неудачно стартовали и в отборе на ЧМ-2022: проиграли дома Северной Македонии (хотя в двух остальных матчах победили). Тем не менее, считаю, что второй будет именно Бундестим. Знаменитый немецкий характер должен сыграть. Да и не зря Лев вернул в состав Хуммельса и Мюллера. А вот действующий чемпион континента, Португалия, считаю, будет лишь третьей. Роналду уже слишком возрастной, Феликс – наоборот, слишком юн. Одного Бернарду Сильвы для геройств будет маловато.

На победу Франции в группе у Favbet коєффициент 2.20

1/8 финала

1: 2A - 2B (18:00, Амстердам﻿). Турция – Дания. Равная пара. Турки чуть сильнее индивидуально, датчане – командно. На мой взгляд, индивидуальности победят коллективность: дальше пойдет сборная Турции.

2: 1A - 2C (21:00, Лондон﻿). Италия – Украина. Понятно, на чьей стороне мои симпатии, но, объективно говоря, итальянцы для нас всегда были неимоверно неудобным соперником. Поэтому, если не случится чуда, дальше пройдут итальянцы.

3: 1C - 3D/E/F (18:00, Будапешт). Нидерланды – Португалия. Очень сложно предугадать победителя, ведь у обеих соперников есть и свои сильные стороны, и свои слабые. Считаю, что дальше пойдет сборная Нидерландов.

4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Севилья﻿). Бельгия – Швейцария. Бельгийцы сэкономят больше сил на групповом этапе. Они сейчас просто сильнее классом. Дальше идет Бельгия.

5: 2D - 2E (18:00, Копенгаген﻿). Чехия – Польша. Уровень поляков немного выше. К тому же, у них есть то, чего (кого) нет у чехов – Левандовский. Польша победит.

6: 1F - 3A/B/C (21:00, Бухарест﻿). Франция – Финляндия. Мне кажется, в данном случае без вариантов: чемпионы мира идут дальше.

7: 1D - 2F (18:00, Лондон). Англия – Германия. Пара, достойная, как минимум, полуфинала. Англичане сейчас более стабильны, более устойчивые морально, да и, наверное, более мастеровиты. Ставлю на победу британцев.

8: 1E - 3A/B/C/D (21:00, Глазго). Испания – Хорватия. Очень интересная пара. Молодость и мастерство против опыта и мастерства. Дальше, на мой взгляд, пойдет команда Энрике.

1/4 финала

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург). Франция – Польша. Усилий одного Левандовского в этот раз будет мало. Франция заметно сильнее по всем линиям. Да и по опыту. Победят французы.

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (21:00, Мюнхен). Италия – Бельгия. Италия – очень ровная команда, без суперзвезд. А вот в Бельгии звезд полно. Они и сделают разницу. Выиграет Бельгия.

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (18:00, Баку﻿). Турция – Нидерланды. Команда де Бура – более сбалансированная. И хотя в отборе на ЧМ-2022 победили турки, в этот раз, мне кажется, выиграют голландцы.

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (21:00, Рим﻿). Англия – Испания. Тоже очень громкая вывеска. И очень сложный матч для прогноза. Положусь на интуицию: победит Англия – у нее более ровный и более сбалансированный состав.

Полуфиналы

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон﻿). Франция – Бельгия. Матч, достойный финала. Как по мне, две лучшие сейчас европейские сборные. Я сказал раньше, что для меня Франция – фаворит всего турнира. Считаю, что в этой паре победят французы. Они более «равны» в этой паре.

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон﻿). Нидерланды – Англия. Для голландцев возможный выход в полуфинал – уже предел мечтаний. Англия на данный момент сильнее практически по всем параметрам. В финал выходят англичане.

Финал

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Франция – Англия. Еще ни разу, ни на одном из двух великих футбольных форумов, не было решающего матча с участием этих двух соперников. Если сыграют именно эти команды, получится крутой и ажиотажный поединок. У обеих команд есть очень сильные стороны и почти нет слабых. Мой фаворит – Франция. Она просто чуть сильнее, чуть звезднее, чуть выше классом. Эти и другие «чуть» и предопределят ее итоговую победу.

На победу Франции на Евро-2020 у Favbet коэффициент 5.0