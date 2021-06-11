Динамо начнет подготовку к сезону без Луческу

До 21 июня киевской командой будет руководить Олег Гусев

  • 11.06.2021 11:41
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Динамо начнет подготовку к сезону без Луческу
© ФК Динамо Киев

На следующей неделе киевское «Динамо» выйдет из отпуска и начнет первый этап подготовки к новому сезону. Первый втягивающий сбор динамовцы начнут без главного тренера Мирчи Луческу и игроков основы.

Первыми 15 июня, под руководством Олега Гусева и тренера по физподготовке, тренировки начнут футболисты, которые были в аренде и те, кому дадут шанс из расформированной команды U-21.

21 июня в Киев вернется Мирча Луческу, а также футболисты, которые не были в составах своих сборных.

28 июня динамовцы отправятся на сбор в Швейцарию, а участники чемпионата Европы присоединятся к команде, отдохнув от 10 до 14 дней после турнира, в зависимости от того, как по турнирной сетке на Евро продвинется сборная Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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