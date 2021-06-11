Динамо начнет подготовку к сезону без Луческу

На следующей неделе киевское «Динамо» выйдет из отпуска и начнет первый этап подготовки к новому сезону. Первый втягивающий сбор динамовцы начнут без главного тренера Мирчи Луческу и игроков основы.

Первыми 15 июня, под руководством Олега Гусева и тренера по физподготовке, тренировки начнут футболисты, которые были в аренде и те, кому дадут шанс из расформированной команды U-21.

21 июня в Киев вернется Мирча Луческу, а также футболисты, которые не были в составах своих сборных.

28 июня динамовцы отправятся на сбор в Швейцарию, а участники чемпионата Европы присоединятся к команде, отдохнув от 10 до 14 дней после турнира, в зависимости от того, как по турнирной сетке на Евро продвинется сборная Украины.