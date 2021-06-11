В Риме на «Стадио Олимпико» прошла церемония открытия Евро-2020.
Зрители увидели яркий перформанс перед стартом матча-открытия между Турцией и Италией.
В церемонии открытия приняли участие знаменитые итальянские футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста.
Ярким гвоздем шоу-программы было выступление итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который исполнил арию «Nessun dorma» из оперы «Turandot».
Продолжился вечер выступлением диджея Мартина Гаррикса и участников «U2» Боно и Эджа, которые исполнили гимн Евро-2020 «We Are The People».
ФОТО. Большой праздник футбола. В Риме прошла церемония открытия Евро-2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.