ФОТО. Большой праздник футбола. В Риме прошла церемония открытия Евро-2020

Яркий перформанс перед стартом матча-открытия между Турцией и Италией

  • 11.06.2021 22:10
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ФОТО. Большой праздник футбола. В Риме прошла церемония открытия Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Риме на «Стадио Олимпико» прошла церемония открытия Евро-2020.

Зрители увидели яркий перформанс перед стартом матча-открытия между Турцией и Италией.

В церемонии открытия приняли участие знаменитые итальянские футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста.

Ярким гвоздем шоу-программы было выступление итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который исполнил арию «Nessun dorma» из оперы «Turandot».

Продолжился вечер выступлением диджея Мартина Гаррикса и участников «U2» Боно и Эджа, которые исполнили гимн Евро-2020 «We Are The People».

ФОТО. Большой праздник футбола. В Риме прошла церемония открытия Евро-2020

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Источник — Sport.ua

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