Турция – Италия. Матч открытия Евро-2020. Стартовые составы команд

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства сойдутся сборные Турции и Италии.

Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок Турция – Италия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Турция – Италия. Стартовые составы команд