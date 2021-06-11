Турция – Италия. Матч открытия Евро-2020. Стартовые составы команд

Первый поединок финального раунда ЧЕ-2020 пройдет 11 июня в 22:00

  • 11.06.2021 20:45
  • 286 просмотров
  • 1 комментарий
Турция – Италия. Матч открытия Евро-2020. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В первом поединке континентального первенства сойдутся сборные Турции и Италии.

Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок Турция – Италия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Турция – Италия. Стартовые составы команд

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.06.2021 20:55
    0
    Дубль и мобиле
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.06.2021 20:55
    0
    Дубль и мобиле
    Ссылка
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