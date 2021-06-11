Слоган за картой? Павелко рассказал детали про переговоры с УЕФА

Президент УАФ пояснил принятое решение по игровой форме сборной Украины

  • 11.06.2021 22:48
  • 4660 просмотров
  • 16 комментариев
Слоган за картой? Павелко рассказал детали про переговоры с УЕФА
© УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал детали про переговоры с УЕФА и принятое решение по игровой форме сборной Украины (текст публикуется на украинском языке):

– Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут.

Футбол – гра мільйонів, яка об'єднує та надихає. А кожна команда світу має гарантоване право популяризувати офіційні футбольні символи своєї країни. Підсумки перемовин наступні:

  1. На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: «Слава Україні!» та «Героям Слава!», зображення карти України з її неподільними кордонами – з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні.
  2. Ми довели, що «Слава Україні!», «Героям Слава!», великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.
  3. Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло «Героям Слава!» на футболках наших гравців ще в грудні минулого року. Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу! 

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі.

Паралельно ми вже робимо наступне:

  • працюємо над виготовленням нової атрибутики із затвердженими сьогодні Виконкомом УАФ футбольними символами України. Вона буде використовуватися представниками УАФ та національними збірними на заходах, за їх участю. Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 наша делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами «Слава Україні!», «Героям Слава!»
  • плануємо організувати міжнародний дитячо-юнацький турнір і такі ж змагання серед вболівальників під назвою «Слава Україні!», «Героям Слава!», що лише підкреслить футбольну енергетику і символізм найдорожчих для нас гасел.  

Я вкотре дякую українцям за підтримку, за кожен ваш допис, коментар, думку і чітку позицію та вітаю всіх наших вболівальників з першими, але такими дорогими нам перемогами! Бажаю всім охочим якнайшвидше придбати нову форму збірної, з картою України та гаслами «Слава Україні!», «Героям слава!», яка продаватиметься по всьому світу, щоб передати через неї енергетику підтримки команді Андрія Шевченка.

Щиро бажаю нашій національній збірній підійти до старту Євро в найкращій ігровій формі і максимально надихнутися енергетикою наших символів, які об’єднали команду з мільйонам вболівальників в єдине ціле! Також закликаю всі спортивні асоціації України долучитися до цієї хвилі єднання українців всього світу!

Слава Україні! Героям Слава!

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(13 голосов)

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Комментарии
    manaero
    online
      manaero, 11.06.2021 23:54
    0
    Перовод для оленей...)) "Гасло" "хероям сало" будет зашит мапой Украины ... Перемога ? Не думаю ))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.06.2021 23:52
    0
    Павелков
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.06.2021 23:51
    -1
    Сделали из формы матрешку...под картой гасло...под гаслом футболка...потом опять карта а на ней гасло...Все в гаслах только б не погасло
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 23:24
    +6
    Хм, то с Швейцарией говорили все на мази то с формой, а как дело до дела
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 11.06.2021 23:18
    +5
    Вызвали мокшанцы на ковер президента УЕФА и отшлепали по попе - за то, что допустил все это на футболках сборной Украины. А еще сказали, что бабки урежут. Теперь в УЕФА просто не знают, что им делать. И Украине нельзя запретить, не имея законных оснований. И надо как то полученные от Газпрома деньги отрабатывать.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 11.06.2021 23:07
    +2
    Вообщем съездил Павелка в Рим за счёт УАФ, погулял , а запрет как был на слоган так и остался ..но это не так важно, всё равно на внутренней стороне, так что ничего не изменилось для глаза...и самое главное рашку то бесит карта с Крымом а это фраза дело десятое
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 23:06
    +7
    Александр Купцов, 11.06.2021 22:57
    А в чем фейл? От нас что то зависит?)))
    Как в чем ? Форма по словам этого проходимца была уже давно утверждена
    А раз так , то УЕФА просто повелось на вой ягелесборщиков
    А Павелка как обычно не смог отстоять интересы страны
    Ну или ничего утверждено не было .
    —-
    А ты за Шахтёр болеешь ?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 11.06.2021 23:05
    -7
    Закрывать уже закрытое!!!!! Думаю надпись спецом там и делали. Перешивать форму думаю никто не будет, когда это же не в подвале делается а на фабрике. Добавить какой то элемент по верху, это лишний шов и толщина будет натирають шеи футболистам. Они будут болеть. Просто скажут, что закрыли а как проверить, с футболиста снимать, это обыск нужна санкция полиции. А если меняться, то просто не меняется футболками
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 11.06.2021 22:59
    -13
    Комментарий свернут. Показать
    Зачем вообще затеяли этот бред с лозунгами? Ни у какой больше сборной такого нет. Думали подпалить пердаки соседей, теперь надо тушить свои) Фееричные долбо*бы!)) Не мешайте парням играть в футбол
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 11.06.2021 22:58
    +9
    На самом деле "героям слава" это не самое важное. На россии подгорает из-за карты. А ее никто запрещать и не собирался
    Так что в целом всё норм
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 11.06.2021 22:57
    0
    Норм
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 11.06.2021 22:57
    -1
    __Funny_Cat, 11.06.2021 22:52
    Куча воды , а по факту очередной фэйл от павелки
    А в чем фейл? От нас что то зависит?)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 22:55
    +6
    __Funny_Cat, 11.06.2021 22:53
    Ну и УЕФА конечно ещё та помойка , потакая вою международных террористов из-за поребрика
    Кто платит, тот увы
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 22:53
    +8
    Ну и УЕФА конечно ещё та помойка , потакая вою международных террористов из-за поребрика
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 22:52
    +3
    Много текста, мало смысла.. ну закрыли и закрыли, главное наружная символика никуда не делась.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 22:52
    +11
    Куча воды , а по факту очередной фэйл от павелки
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 22:52
    +11
    Куча воды , а по факту очередной фэйл от павелки
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 11.06.2021 22:58
    +9
    На самом деле "героям слава" это не самое важное. На россии подгорает из-за карты. А ее никто запрещать и не собирался
    Так что в целом всё норм
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 22:53
    +8
    Ну и УЕФА конечно ещё та помойка , потакая вою международных террористов из-за поребрика
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 23:06
    +7
    Александр Купцов, 11.06.2021 22:57
    А в чем фейл? От нас что то зависит?)))
    Как в чем ? Форма по словам этого проходимца была уже давно утверждена
    А раз так , то УЕФА просто повелось на вой ягелесборщиков
    А Павелка как обычно не смог отстоять интересы страны
    Ну или ничего утверждено не было .
    —-
    А ты за Шахтёр болеешь ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 23:24
    +6
    Хм, то с Швейцарией говорили все на мази то с формой, а как дело до дела
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 22:55
    +6
    __Funny_Cat, 11.06.2021 22:53
    Ну и УЕФА конечно ещё та помойка , потакая вою международных террористов из-за поребрика
    Кто платит, тот увы
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 11.06.2021 23:18
    +5
    Вызвали мокшанцы на ковер президента УЕФА и отшлепали по попе - за то, что допустил все это на футболках сборной Украины. А еще сказали, что бабки урежут. Теперь в УЕФА просто не знают, что им делать. И Украине нельзя запретить, не имея законных оснований. И надо как то полученные от Газпрома деньги отрабатывать.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.06.2021 22:52
    +3
    Много текста, мало смысла.. ну закрыли и закрыли, главное наружная символика никуда не делась.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 11.06.2021 23:07
    +2
    Вообщем съездил Павелка в Рим за счёт УАФ, погулял , а запрет как был на слоган так и остался ..но это не так важно, всё равно на внутренней стороне, так что ничего не изменилось для глаза...и самое главное рашку то бесит карта с Крымом а это фраза дело десятое
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 11.06.2021 23:54
    0
    Перовод для оленей...)) "Гасло" "хероям сало" будет зашит мапой Украины ... Перемога ? Не думаю ))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.06.2021 23:52
    0
    Павелков
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 11.06.2021 22:57
    0
    Норм
    Ссылка
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