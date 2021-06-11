УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Андрей Павелко сообщает о компромиссе

  • 11.06.2021 19:48
  • 13592 просмотра
  • 44 комментария
УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил о длительных переговорах с УЕФА по поводу слогана «Героям слава», который по требованию России должен быть удален с футболок сборной Украины на Евро-2020.

Павелко сообщил, что УАФ достигла с УЕФА компромисса: на внутренней стороне футболок появится карта Украины с надписью «Слава Украине».

Ранее УАФ утвердила эти слоганы в качестве футбольных.

Если судить по сообщению Павелко, то надпись «Героям слава» на воротнике все же уберут. Вместо этого на внутренней стороне будет такая эмблема (судя по всему, второй вариант из представленных).

Полный текст Павелко можно прочитать по ссылке.

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Источник — Facebook

(69 голосов)

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Комментарии
    yan2018
    online
      yan2018, 11.06.2021 20:56
    0
    28cm, 11.06.2021 20:26
    Я перепрошую, але ж напис "Героям Слава" значно лівіше потрібного
    Як там у дізайнера справи?
    Утвердили вариант без фразы.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 11.06.2021 20:53
    0
    Я же писал, что павелко слетает в Рим, а форму не утвердят, но поездочка за счет ФФУ ему понравится. Очередная перемога ффу, ну и где Героям Слава?!?!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 11.06.2021 20:53
    0
    Кацапам на ЗЛО!!! сосите сука !!!!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 11.06.2021 20:52
    0
    про дві карти з кримом ,напевно це мав на увазі павелко дві прибити "кримнашівців" Не хочуть про "Героїв" нехай жують ще раз Український Крим
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 11.06.2021 20:51
    +1
    кацапов нафик! СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
    Всё равно мы выйдем из группы, и если на пути к финалу они попадутся ПОРВЁМ!))
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 20:50
    +2

    Мокшани себе второй День Победы сделают теперь , победы над воротником футболки соборной Украины
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 11.06.2021 20:46
    +3
    Взагалі це друге гасло можна було і не писати -всі все одно знають ,якщо "Слава Україні" то далі іде про "Героів Слава". і навіть далі є продовження .Всі знають як власне Я
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 11.06.2021 20:45
    +2
    теперь две карты с Крымом вместо одной? Ну отлично, я считаю
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 20:42
    +2
    Я не понимаю, почему все напали на Павелка. Он же не виноват что УЕФА продажная организация. Он то с формой всё сделал неплохо, мокши в бешенстве. Да заставили закрыть вторую часть слогана, но я уверен их это ни как не устраивает. Их бесит карта с Крымом, так что Павелко делал всё правильно, тем более УЕФА до Евро одобрили нашу форму. Нужно забивать на этот срачь, и наслаждаться футболом, с началом Евро, с чем я всех и поздравляю!!!
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 11.06.2021 20:42
    +4
    Самое главное осталось - карта Украины с нашим территориями, это будет видеть весь мир, в том числе мокшане. А то, что там написано внутри, это уже не критично, главное, чтобы эти слова были в голове у игроков, а не песни Моргенштерна.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 20:40
    +2
    Самое ржачное было:
    - Слава Украине
    - Прекратите это говорить
    - Что говорить?
    - Слава Украине
    - Героям слава
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 11.06.2021 20:39
    +2
    Касапи хотіли прибрати Крим .але перевели стрілки на "ГЄРОЄВ",нічого не вийшло та і призаткнулися причому усі відразу
    Ссылка
    VAD
      VAD, 11.06.2021 20:32
    +5
    А вообще идиотизм полный, закоывать фразу которой не видно
    Ссылка
    VAD
      VAD, 11.06.2021 20:30
    +4
    Павелко свою лапшу может жрать себе на ужин перемога из разряда завтра взойдет солнце
    Он как от него и требовали заклеит одну фразу, естественно перевыпускать форму уже не успевают.
    Итоги:
    1. Павелко - лох.
    2. Карта на месте, и в мородоре будет полыхать дальше
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 11.06.2021 20:26
    -2
    Я перепрошую, але ж напис "Героям Слава" значно лівіше потрібного
    Як там у дізайнера справи?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.06.2021 20:24
    +2
    VsemDobra, 11.06.2021 20:18
    и где компромисс?
    Наверное бессмысленно дальше обсуждать тему вышивания и мудрого менеджмента павелки и ко.
    Ссылка
    VsemDobra
    online
      VsemDobra, 11.06.2021 20:18
    +8
    и где компромисс?
    Ссылка
    Сергей Заскаль
      Сергей Заскаль, 11.06.2021 20:16
    +1
    Тарас Чубак, 11.06.2021 20:02
    У його листі написано "Ще Одним написом..", тобто можна зрозуміти що з зовнішніх елементів нічого не зникне
    Понятно,главное,чтобы за время чемпионата не пришлось горловину футболок расширять,а то начнут каждый день что-то нашивать и зашивать.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 20:16
    +10
    коротче картою України закриють "героям слава". з одної сторони павелко не добився того чого пробував добитись. а з другої кацапів насправді карта бісила а їх там тепер дві буде. хахаха.
    можна закрили тему і концентруємося на грі збірної. нехай кацапи переживають за те що їх бісить.
    своє справжнє лице вони вже давно показали і це все було лиш чергове підтвердженням їхньої ватності.
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 11.06.2021 20:12
    +2
    Богдан Саженко, 11.06.2021 20:09
    Так перший ,чи другий варіант замість просто написа?
    Второй конечно. "Героям Слава!" по прежнему под запретом и просто согласовали каким образом её скрыть, что бы не закрашивать
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 11.06.2021 20:16
    +10
    коротче картою України закриють "героям слава". з одної сторони павелко не добився того чого пробував добитись. а з другої кацапів насправді карта бісила а їх там тепер дві буде. хахаха.
    можна закрили тему і концентруємося на грі збірної. нехай кацапи переживають за те що їх бісить.
    своє справжнє лице вони вже давно показали і це все було лиш чергове підтвердженням їхньої ватності.
    Ссылка
    VsemDobra
    online
      VsemDobra, 11.06.2021 20:18
    +8
    и где компромисс?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 11.06.2021 20:10
    +8
    Походу "Героям Слава" буде написано на пузі з внутрішньої сторони
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 20:07
    +6
    В сссре везде было "слава кпсс", путин тоже много раз говорил "росия вперде"
    Кстати "вперде" норм так лозунг
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.06.2021 19:58
    +6
    Кстати, из письма павелки я ничего не понял, как и не понял откуда такой восторг и ликование в постах под письмом.
    Ссылка
    Сергей Заскаль
      Сергей Заскаль, 11.06.2021 19:56
    +6
    Так что,теперь всё спрятали?Что значит на внутренней стороне?Ну хоть в трусы не спрятали!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 11.06.2021 20:32
    +5
    А вообще идиотизм полный, закоывать фразу которой не видно
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.06.2021 20:08
    +5
    Андрію а де ж ти був як нам тех. поразку присудили з кондонами, чи хлопчаків не впустили на Євро, що ти робиш щоб в нас суддівство нормальне було???? чи ти думаєш що "порішав" ЗА ФОРМУ (і то не факт, багато написано, а дизайну форми нема) то ти вже мега крутий????
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 11.06.2021 20:00
    +5
    Вы не внимательно читали: "Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України". Т.е. надпись Героям Слава всё же закроют изображением карты с надписью Слава Украина. Т.е. просто договорились каким образом надпись "Героем Слава!" будет скрыта.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 11.06.2021 19:56
    +5
    Краще б ми так грою нашої збірної переймалися...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 11.06.2021 19:54
    +5
    А павелки и ко этой ночью подшивать воротнички будут или завтра в ночи? Сами довели до абсурда, сами пусть и поработают.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 11.06.2021 20:42
    +4
    Самое главное осталось - карта Украины с нашим территориями, это будет видеть весь мир, в том числе мокшане. А то, что там написано внутри, это уже не критично, главное, чтобы эти слова были в голове у игроков, а не песни Моргенштерна.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 11.06.2021 20:30
    +4
    Павелко свою лапшу может жрать себе на ужин перемога из разряда завтра взойдет солнце
    Он как от него и требовали заклеит одну фразу, естественно перевыпускать форму уже не успевают.
    Итоги:
    1. Павелко - лох.
    2. Карта на месте, и в мородоре будет полыхать дальше
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.06.2021 19:55
    +4
    Никак не пойму почему фраза "героям слава" вызывает такой пожар ниже копчика у запоребриковых
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 11.06.2021 20:46
    +3
    Взагалі це друге гасло можна було і не писати -всі все одно знають ,якщо "Слава Україні" то далі іде про "Героів Слава". і навіть далі є продовження .Всі знають як власне Я
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.06.2021 20:11
    +3
    Олег Мандрівник, 11.06.2021 19:55
    Никак не пойму почему фраза "героям слава" вызывает такой пожар ниже копчика у запоребриковых
    Потому что у нас герои другие, не Сталин, Берия, Ленин, Путин и дальше по списку.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.06.2021 20:06
    +3
    Сергей Заскаль, 11.06.2021 19:56
    Так что,теперь всё спрятали?Что значит на внутренней стороне?Ну хоть в трусы не спрятали!
    На внутрішній стороні просто таки зникне "Героям Слава", та найгірше, що УЄФА це зробило під тиском Раші, змінивши своє попереднє рішення. Та головне, щоб зіграли добре
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.06.2021 20:02
    +3
    Сергей Заскаль, 11.06.2021 19:56
    Так что,теперь всё спрятали?Что значит на внутренней стороне?Ну хоть в трусы не спрятали!
    У його листі написано "Ще Одним написом..", тобто можна зрозуміти що з зовнішніх елементів нічого не зникне
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 11.06.2021 20:01
    +3
    То есть для болейщиков будет первый вариант а для футболистов на Евро второй? Ну и чего же он добился? Запрет в силе....а сколько слов и такой восторг и снова победа...а по факту шуллер он
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 11.06.2021 20:50
    +2

    Мокшани себе второй День Победы сделают теперь , победы над воротником футболки соборной Украины
    Ссылка
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