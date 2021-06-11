УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил о длительных переговорах с УЕФА по поводу слогана «Героям слава», который по требованию России должен быть удален с футболок сборной Украины на Евро-2020.

Павелко сообщил, что УАФ достигла с УЕФА компромисса: на внутренней стороне футболок появится карта Украины с надписью «Слава Украине».

Ранее УАФ утвердила эти слоганы в качестве футбольных.

Если судить по сообщению Павелко, то надпись «Героям слава» на воротнике все же уберут. Вместо этого на внутренней стороне будет такая эмблема (судя по всему, второй вариант из представленных).

Полный текст Павелко можно прочитать по ссылке.