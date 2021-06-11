УАФ и УЕФА утвердили новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил о длительных переговорах с УЕФА по поводу слогана «Героям слава», который по требованию России должен быть удален с футболок сборной Украины на Евро-2020.
Павелко сообщил, что УАФ достигла с УЕФА компромисса: на внутренней стороне футболок появится карта Украины с надписью «Слава Украине».
Ранее УАФ утвердила эти слоганы в качестве футбольных.
Если судить по сообщению Павелко, то надпись «Героям слава» на воротнике все же уберут. Вместо этого на внутренней стороне будет такая эмблема (судя по всему, второй вариант из представленных).
Полный текст Павелко можно прочитать по ссылке.
Источник — Facebook
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Як там у дізайнера справи?
Всё равно мы выйдем из группы, и если на пути к финалу они попадутся ПОРВЁМ!))
Мокшани себе второй День Победы сделают теперь , победы над воротником футболки соборной Украины
- Слава Украине
- Прекратите это говорить
- Что говорить?
- Слава Украине
- Героям слава
Он как от него и требовали заклеит одну фразу, естественно перевыпускать форму уже не успевают.
Итоги:
1. Павелко - лох.
2. Карта на месте, и в мородоре будет полыхать дальше
Як там у дізайнера справи?
можна закрили тему і концентруємося на грі збірної. нехай кацапи переживають за те що їх бісить.
своє справжнє лице вони вже давно показали і це все було лиш чергове підтвердженням їхньої ватності.
можна закрили тему і концентруємося на грі збірної. нехай кацапи переживають за те що їх бісить.
своє справжнє лице вони вже давно показали і це все було лиш чергове підтвердженням їхньої ватності.
Кстати "вперде" норм так лозунг
Он как от него и требовали заклеит одну фразу, естественно перевыпускать форму уже не успевают.
Итоги:
1. Павелко - лох.
2. Карта на месте, и в мородоре будет полыхать дальше
Мокшани себе второй День Победы сделают теперь , победы над воротником футболки соборной Украины
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