Экипировка сборных на Евро: битва Nike и Adidas, Украина выбрала Joma

Украина получает от производителя около 1,3 млн в год. Лидирует Германия - 56 млн

  • 11.06.2021 10:23
  • 3038 просмотров
  • 6 комментариев
Экипировка сборных на Евро: битва Nike и Adidas, Украина выбрала Joma
© Getty Images/Global Images Ukraine

Евро-2020 станет полем битвы не только национальных команд, но и производителей экипировки, которые вкладывают огромные средства в то, чтобы именно их логотип красовался на форме максимального количества сборных.

Перед чемпионатом Европы основная битва развернулась между Nike и Adidas, которые отхватили львиную долю спонсорских контрактов.

В этом соревновании выигрывает Nike, который подготовил экипировку для 9 сборных, тогда как Adidas - для восьми.

Еще четыре сборные, в том числе Италия, будут одеты в форму от Puma, а сборная Украины стала единственной, которая воспользовалась услугами компании Joma. Кроме того, сборную Дании обеспечивает Hummel (собственно, датский производитель), а Северная Македония выбрала фирму Jako.

Но топовые сборные, кроме Италии, подписали контракты с двумя гигантами: Adidas обеспечивает Германию, Испанию и Бельгию, а Nike - Францию, Англию, Нидерланды и Португалию.

В правой колонке - сумма контракта в год (фунты). Theathletic.com

«9 у Nike и 8 - у Adidas? Это почти картель. Уверен, руководство этих компаний считает, что все отлично и выглядит именно так, как нужно», - сказал Крис Брэди, директор по исследованиям фирмы Sportsology.

При этом отмечается разный подход двух гигантов к работе. Adidas перед Евро активно рекламирует и говорит о футболе, потому что этот спорт в целом - часть ДНК этой фирмы. Тогда как Nike особо не рекламирует свое участие в Евро, если не учитывать Килиана Мбаппе. Эксперты указывают, что Nike больше сконцентрирован на построении своего имиджа через отдельных спортсменов. Когда-то это был (да и есть сейчас) Майкл Джордан (легендарная обувь Jordans), а сейчас - Мбаппе.

Две компании сражаются на финансовом поле. Сейчас самую дорогую спонсорскую сделку имеют Adidas и сборная Германии (Немецкий футбольный союз): в 2016 году стороны подписали рекордный контракт на 10 лет и 560 миллионов фунтов (56 миллионов в год).

Getty Images/Global Images Ukraine

Любопытно, что в том же году Англия подписала контракт с Nike на менее выгодных условиях: 12 лет и 400 миллионов фунтов. Все дело в успехах на футбольном поле. Если Германия подписывала контракт в статусе чемпиона мира, то англичане провалили и ЧМ-2014, и Евро-2016, что сказалось на сумме.

Сейчас Английская футбольная ассоциация имеет третий по сумме контракт (33,3 миллиона фунтов), а 2-е место вслед за Германией ожидаемо занимает Франция. Чемпионы мира имеют контракт до 2026 года, получая от Nike 43 миллиона фунтов в год.

Для чего Adidas, Nike и все остальные платят такие деньги?

«Все эти компании ведут бизнес разумно. Они бы не тратили эти деньги, если бы не верили в отдачу. Футболисты этим летом будут постоянно появляться на экранах ваших телевизоров, смартфонов и компьютеров, демонстрируя рекламу этих фирм. Будет огромная рекламная отдача, если команда с лого того или иного производителя выиграет трофей. Все это отразится на продаже одежды».

«Adidas до старта ЧМ-2014 продал в мире 2 миллиона футболок сборной Германии. Сразу после победы немцев на турнире был продан еще миллион футболок», - сказал Брэди.

Getty Images/Global Images Ukraine

Эксперты уверены, что это гонка только двух производителей - Nike и Adidas. Все остальные рады просто быть представленными на Евро. Среди таких и фирма Joma, которая одевает сборную Украины. По информации The Athletic, УАФ получает от компании около 1,3 миллиона фунтов в год. Это 19-й показатель среди всех команд Евро-2020.

Наименьший контракт у Северной Македонии и Jako - 400 тысяч в год.

По материалам The Athletic

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Иван Зинченко, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 11.06.2021 11:41
    0
    Если не брать в расчёт Данию, которая просто поддерживает национального производителя, то лишь мы и Македония выбрали галимого технического спонсора. Показательно.
    Ссылка
    Perets8
    online
      Perets8, 11.06.2021 11:31
    0
    Не дивлячись на суми, як на мене найкращий дизайн у Hummel. Адік без "коронки" виглядає ширпотребом. 2 місце віддаю Puma, 3 - Under Armour.
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 11.06.2021 10:55
    +3
    scorpio16, 11.06.2021 10:44
    Меня одного мучает вопрос , что нужно было сделать 404й ,чтобыАдилас им стал платить по 10 лямов ?) Португальцы с бельгийцами в разы меньше получают 😆
    можливо контракт підписували перед ЧС-2018, який там відбувався, чи після чвертьфіналу на тому ж ЧС. І ще один варіант - це те, що росіян багато, не лише в самій РФ, але й в інших країнах, тому не виключено, що футболки добре продаються й ці 10 мільйонів адідас легко відбиває
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 11.06.2021 10:44
    +3
    Меня одного мучает вопрос , что нужно было сделать 404й ,чтобыАдилас им стал платить по 10 лямов ?) Португальцы с бельгийцами в разы меньше получают 😆
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 11.06.2021 10:42
    +14
    Joma должна выплатить Украине премиальные за скандал с формой. Сейчас во всех новостях ее логотип .
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.06.2021 10:33
    0
    Что интересно,что испанцы играют в адидасе,а не форме испанской фирмы жома или жопа,никакого патриотизма
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 11.06.2021 10:42
    +14
    Joma должна выплатить Украине премиальные за скандал с формой. Сейчас во всех новостях ее логотип .
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 11.06.2021 10:55
    +3
    scorpio16, 11.06.2021 10:44
    Меня одного мучает вопрос , что нужно было сделать 404й ,чтобыАдилас им стал платить по 10 лямов ?) Португальцы с бельгийцами в разы меньше получают 😆
    можливо контракт підписували перед ЧС-2018, який там відбувався, чи після чвертьфіналу на тому ж ЧС. І ще один варіант - це те, що росіян багато, не лише в самій РФ, але й в інших країнах, тому не виключено, що футболки добре продаються й ці 10 мільйонів адідас легко відбиває
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 11.06.2021 10:44
    +3
    Меня одного мучает вопрос , что нужно было сделать 404й ,чтобыАдилас им стал платить по 10 лямов ?) Португальцы с бельгийцами в разы меньше получают 😆
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 11.06.2021 11:41
    0
    Если не брать в расчёт Данию, которая просто поддерживает национального производителя, то лишь мы и Македония выбрали галимого технического спонсора. Показательно.
    Ссылка
    Perets8
    online
      Perets8, 11.06.2021 11:31
    0
    Не дивлячись на суми, як на мене найкращий дизайн у Hummel. Адік без "коронки" виглядає ширпотребом. 2 місце віддаю Puma, 3 - Under Armour.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.06.2021 10:33
    0
    Что интересно,что испанцы играют в адидасе,а не форме испанской фирмы жома или жопа,никакого патриотизма
    Ссылка
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