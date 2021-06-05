Ребров покинул Ференцварош, Шапаренко сватают в Марсель, победа в волейболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 июня.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – уже не тренер Ференцвароша
Украинский специалист покидает Венгрию
2A. Французский топ-клуб проявляет интерес к Шапаренко
Хавбек «Динамо» может продолжить карьеру в Лиге 1
2B. Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса
«Горняки» могут подписать Лассина Траоре
3. Сборная Украины досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
Подопечные Угиса Крастиньша выиграли свой третий матч на турнире и заняли первое место в группе
4. На гол Месси ответил Алексис Санчес. Аргентина и Чили провели яркий матч
Перед матчем квалификации ЧМ-2022 была открыта статуя в честь Марадоны
5. ШЕВЧЕНКО: «Я немного сорвал голос. В Украину пришел британский циклон»
В Днепре состоялся товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией
6. Кобин рассказал, после чего попросил руководство избавиться от Милевского
Артем ослушался главного тренера и попал в немилость
7. ФОТО. Зинченко и Влада Седан ждут ребенка
В семье Александра Зинченко будет пополнение
8A. Без флага и игры! Россия в шоке от влета Канаде: надо было сливать Беларуси
Будучи фаворитом, Россия вылетела в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
8B. Почему Россия проиграла Канаде? Александр Савицкий – о четвертьфиналах ЧМ
Экс-наставник сборной Украины поделился впечатлениями от поединков первой стадии плей-офф ЧМ
9. Играла договорняк? На Ролан Гаррос арестована российская теннисистка
Яну Сизикову подозревают в участии в матче с фиксированным результатом
10. Малиновский или Зинченко: кто будет вожаком сборной Украины на Евро-2020
Алексей Сливченко ищет ответ на один из важнейших вопросов для нашей национальной команды
Источник — Sport.ua
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