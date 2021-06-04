ФОТО. Зинченко и Влада Седан ждут ребенка

В семье Александра Зинченко будет пополнение

  • 04.06.2021 20:36
  • 1949 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Зинченко и Влада Седан ждут ребенка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Инстаграме объявил о том, что его жена Влада Седан ждет от него ребенка:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Ранее Зинченко пропускал контрольный матч против Северной Ирландии (1:0).

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 04.06.2021 20:56
    0
    Хосеп Александрович Зинченко
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 04.06.2021 20:44
    0
    Ну pohui же. камон
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 04.06.2021 20:44
    0
    Как-то все быстро происходит у их. Вроде бы еще вчера только женились
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 04.06.2021 20:42
    +1
    Вітання)
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.06.2021 20:38
    +6
    молодцы-красивая пара-Саня гордость Украины
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.06.2021 20:38
    +6
    молодцы-красивая пара-Саня гордость Украины
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 04.06.2021 20:42
    +1
    Вітання)
    Ссылка
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 04.06.2021 20:56
    0
    Хосеп Александрович Зинченко
    Ссылка
    Александр Гайдар
      Александр Гайдар, 04.06.2021 20:44
    0
    Ну pohui же. камон
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 04.06.2021 20:44
    0
    Как-то все быстро происходит у их. Вроде бы еще вчера только женились
    Ссылка
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