ФОТО. Зинченко и Влада Седан ждут ребенка

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в Инстаграме объявил о том, что его жена Влада Седан ждет от него ребенка:

Ранее Зинченко пропускал контрольный матч против Северной Ирландии (1:0).