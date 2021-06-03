Без Цыганкова и Зинченко. Заявка Украины на матч с Северной Ирландией

Нет Соболя, но есть Леднев

  • 03.06.2021 11:15
  • 5319 просмотров
  • 6 комментариев
Без Цыганкова и Зинченко. Заявка Украины на матч с Северной Ирландией
© uaf.ua

Сегодня в 21:00 сборная Украины начнет контрольный матч против Северной Ирландии. В заявке на игру не оказалось хавбека Виктора Цыганкова.

Кроме того, отсутствуют Александр Зинченко, которому дали отдых после финала Лиги чемпионов, Эдуард Соболь и Александр Тымчик.

Среди тех, кто не попал в заявку на Евро, в матче с Северной Ирландией сможет сыграть хавбек Богдан Леднев.

1. Георгий Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Виталий Миколенко, 17. Богдан Леднев, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(31 голос)

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Комментарии
    solart1964
      solart1964, 03.06.2021 12:40
    0
    Евгений Кедров, 03.06.2021 11:50
    В руку ли сон был дней 5 назад, не знаю, но в нем счет был 0:1 в пользу гостей. Не читал объяснений нашего главтренера почему в сборной нет лучших игроков УПЛ кроме как из Шахтера и Динамо? Видел только как он объяснил вчера про Беседина, мол, если тот попал в число 26 человек, значит достоин. Т.е., если принял сам решение, то это и есть истина в последней инстанции, которая не обсуждается? Где лучший бомбардир УПЛ, к примеру? Где искать постулат главтренера о том, что играть будут лучшие, что спортивные показатели на первом плане?
    Вот ты прям очень правильно сказал. Он главный тренер, потому и не обсуждается. Будет тренером кто-то из нас, будем решать кого приглашать))
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 03.06.2021 12:17
    0
    А зачем "звёзды" в рядовом товарняке?)
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 03.06.2021 11:51
    +1
    Pixelman, 03.06.2021 11:47
    Была же новость что Леднев вроде бы как в не заявки на Евро?
    это товарняк ведь, то что он не попал в заявку не говорит, что он не может быть на сборах ДО Евро, да и если он сможет себя проявить в контрольных матчах то штаб сможет его заменить до первого матча на Евро
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 03.06.2021 11:50
    0
    В руку ли сон был дней 5 назад, не знаю, но в нем счет был 0:1 в пользу гостей. Не читал объяснений нашего главтренера почему в сборной нет лучших игроков УПЛ кроме как из Шахтера и Динамо? Видел только как он объяснил вчера про Беседина, мол, если тот попал в число 26 человек, значит достоин. Т.е., если принял сам решение, то это и есть истина в последней инстанции, которая не обсуждается? Где лучший бомбардир УПЛ, к примеру? Где искать постулат главтренера о том, что играть будут лучшие, что спортивные показатели на первом плане?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 03.06.2021 11:47
    0
    Была же новость что Леднев вроде бы как в не заявки на Евро?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.06.2021 11:16
    +3
    Аби у Циганкова знову не було проблем зі здоров'ям
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.06.2021 11:16
    +3
    Аби у Циганкова знову не було проблем зі здоров'ям
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 03.06.2021 11:51
    +1
    Pixelman, 03.06.2021 11:47
    Была же новость что Леднев вроде бы как в не заявки на Евро?
    это товарняк ведь, то что он не попал в заявку не говорит, что он не может быть на сборах ДО Евро, да и если он сможет себя проявить в контрольных матчах то штаб сможет его заменить до первого матча на Евро
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 03.06.2021 12:40
    0
    Евгений Кедров, 03.06.2021 11:50
    В руку ли сон был дней 5 назад, не знаю, но в нем счет был 0:1 в пользу гостей. Не читал объяснений нашего главтренера почему в сборной нет лучших игроков УПЛ кроме как из Шахтера и Динамо? Видел только как он объяснил вчера про Беседина, мол, если тот попал в число 26 человек, значит достоин. Т.е., если принял сам решение, то это и есть истина в последней инстанции, которая не обсуждается? Где лучший бомбардир УПЛ, к примеру? Где искать постулат главтренера о том, что играть будут лучшие, что спортивные показатели на первом плане?
    Вот ты прям очень правильно сказал. Он главный тренер, потому и не обсуждается. Будет тренером кто-то из нас, будем решать кого приглашать))
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 03.06.2021 12:17
    0
    А зачем "звёзды" в рядовом товарняке?)
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 03.06.2021 11:50
    0
    В руку ли сон был дней 5 назад, не знаю, но в нем счет был 0:1 в пользу гостей. Не читал объяснений нашего главтренера почему в сборной нет лучших игроков УПЛ кроме как из Шахтера и Динамо? Видел только как он объяснил вчера про Беседина, мол, если тот попал в число 26 человек, значит достоин. Т.е., если принял сам решение, то это и есть истина в последней инстанции, которая не обсуждается? Где лучший бомбардир УПЛ, к примеру? Где искать постулат главтренера о том, что играть будут лучшие, что спортивные показатели на первом плане?
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 03.06.2021 11:47
    0
    Была же новость что Леднев вроде бы как в не заявки на Евро?
    Ссылка
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