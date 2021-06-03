Без Цыганкова и Зинченко. Заявка Украины на матч с Северной Ирландией

Сегодня в 21:00 сборная Украины начнет контрольный матч против Северной Ирландии. В заявке на игру не оказалось хавбека Виктора Цыганкова.

Кроме того, отсутствуют Александр Зинченко, которому дали отдых после финала Лиги чемпионов, Эдуард Соболь и Александр Тымчик.

Среди тех, кто не попал в заявку на Евро, в матче с Северной Ирландией сможет сыграть хавбек Богдан Леднев.

1. Георгий Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Виталий Миколенко, 17. Богдан Леднев, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.