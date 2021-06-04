ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров уже не тренер Ференцвароша

«Ференцварош» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды украинского наставника Сергея Реброва, чей контракт действовал еще один год.

Ранее Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба по поводу трансферов и других вопросов.

Тренер работал с командой с августа 2018 года. За это время «Ференцварош» трижды кряду выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

За последнее время Реброва связывали с АЕКом, «Динамо» Киев, «Тоттенхэмом», «Фенербахче», сборной Украины и другими клубами.