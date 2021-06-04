ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров уже не тренер Ференцвароша

Украинский специалист покидает Венгрию

  • 04.06.2021 14:44
  • 8708 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров уже не тренер Ференцвароша
© fradi.hu

«Ференцварош» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды украинского наставника Сергея Реброва, чей контракт действовал еще один год.

Ранее Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба по поводу трансферов и других вопросов.

Тренер работал с командой с августа 2018 года. За это время «Ференцварош» трижды кряду выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

За последнее время Реброва связывали с АЕКом, «Динамо» Киев, «Тоттенхэмом», «Фенербахче», сборной Украины и другими клубами.

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Источник — ФК Ференцварош

(31 голос)

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Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 04.06.2021 16:03
    0
    Burevesynik, 04.06.2021 15:48
    с Динамо он два года был чемпионом Украины,
    потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
    с динамо он проиграл последний чемпионат
    Ссылка
    Ярослав Черняев
    online
      Ярослав Черняев, 04.06.2021 16:00
    +1
    Burevesynik, 04.06.2021 15:48
    с Динамо он два года был чемпионом Украины,
    потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
    Из Дк он ушел т.к. просил убрать из состава Гармаша, Хачериди и еще одного игрок, фамилию которого забыл.
    В Ференцвароше он просил не покупать игроков без его одобрения.
    Как для тренера, который выводил Дк в 1/ 4 ЛЧ а Ференцварош в группу ЛЧ требования адекватные. Как по мне.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 04.06.2021 15:59
    0
    удачи ССР ,нужен клуб уровня группы ЛЧ теперь
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 04.06.2021 15:50
    0
    А по чьей инициативе? Клуба или Реброва?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 04.06.2021 15:48
    -2
    Александр Казюк, 04.06.2021 15:35
    Учитывая достижения Ференцвароша с Ребровом во главе, при том наборе игроков и финансировании, боссы клуба повели себя очень не красиво. Чувак выходом в ЛЧ больше 30кк зелени принёс, а они жмутся.
    Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
    Реброву удачи в новой команде!
    с Динамо он два года был чемпионом Украины,
    потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 04.06.2021 15:48
    -2
    Александр Казюк, 04.06.2021 15:35
    Учитывая достижения Ференцвароша с Ребровом во главе, при том наборе игроков и финансировании, боссы клуба повели себя очень не красиво. Чувак выходом в ЛЧ больше 30кк зелени принёс, а они жмутся.
    Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
    Реброву удачи в новой команде!
    с Динамо он два года был чемпионом Украины,
    потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 04.06.2021 15:35
    +7
    Учитывая достижения Ференцвароша с Ребровом во главе, при том наборе игроков и финансировании, боссы клуба повели себя очень не красиво. Чувак выходом в ЛЧ больше 30кк зелени принёс, а они жмутся.
    Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
    Реброву удачи в новой команде!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 04.06.2021 15:11
    +12
    Удачи Серёга! Ждём в клубе уровнем выше !
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 04.06.2021 14:51
    -20
    Пусть аль - каиду теперь тренирует.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.06.2021 14:48
    +5
    Думаю возглавит Фенербахче
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 04.06.2021 15:11
    +12
    Удачи Серёга! Ждём в клубе уровнем выше !
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 04.06.2021 15:35
    +7
    Учитывая достижения Ференцвароша с Ребровом во главе, при том наборе игроков и финансировании, боссы клуба повели себя очень не красиво. Чувак выходом в ЛЧ больше 30кк зелени принёс, а они жмутся.
    Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
    Реброву удачи в новой команде!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.06.2021 14:48
    +5
    Думаю возглавит Фенербахче
    Ссылка
    Ярослав Черняев
    online
      Ярослав Черняев, 04.06.2021 16:00
    +1
    Burevesynik, 04.06.2021 15:48
    с Динамо он два года был чемпионом Украины,
    потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
    Из Дк он ушел т.к. просил убрать из состава Гармаша, Хачериди и еще одного игрок, фамилию которого забыл.
    В Ференцвароше он просил не покупать игроков без его одобрения.
    Как для тренера, который выводил Дк в 1/ 4 ЛЧ а Ференцварош в группу ЛЧ требования адекватные. Как по мне.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 04.06.2021 16:03
    0
    Burevesynik, 04.06.2021 15:48
    с Динамо он два года был чемпионом Украины,
    потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
    с динамо он проиграл последний чемпионат
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 04.06.2021 15:59
    0
    удачи ССР ,нужен клуб уровня группы ЛЧ теперь
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 04.06.2021 15:50
    0
    А по чьей инициативе? Клуба или Реброва?
    Ссылка
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