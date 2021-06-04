ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров уже не тренер Ференцвароша

«Ференцварош» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды украинского наставника Сергея Реброва, чей контракт действовал еще один год.
Ранее Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба по поводу трансферов и других вопросов.
Тренер работал с командой с августа 2018 года. За это время «Ференцварош» трижды кряду выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
За последнее время Реброва связывали с АЕКом, «Динамо» Киев, «Тоттенхэмом», «Фенербахче», сборной Украины и другими клубами.
Источник — ФК Ференцварош
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потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
В Ференцвароше он просил не покупать игроков без его одобрения.
Как для тренера, который выводил Дк в 1/ 4 ЛЧ а Ференцварош в группу ЛЧ требования адекватные. Как по мне.
Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
Реброву удачи в новой команде!
потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
Реброву удачи в новой команде!
потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
Реброву удачи в новой команде!
Посмотрим куда они выйдут с новым тренером.
Реброву удачи в новой команде!
потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
В Ференцвароше он просил не покупать игроков без его одобрения.
Как для тренера, который выводил Дк в 1/ 4 ЛЧ а Ференцварош в группу ЛЧ требования адекватные. Как по мне.
потом ушел, с венграми то же самое. Закономерность?
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