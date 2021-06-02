Сергей РЕБРОВ: «Команду решили собрать без моего согласия»

Украинский тренер «Ференцвароша» – о недопонимании с руководством венгерского клуба

  • 02.06.2021 17:07
  • 8977 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Команду решили собрать без моего согласия»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Ференцвароша».
 
— Сергей Станиславович, президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле?
— У каждого, как это часто бывает, своя правда. Я долго молчал, читал публикации в СМИ, но не хотел все это комментировать, уважая свой контракт с клубом. Но, видимо, пора, поскольку вся эта ситуация меня очень сильно напрягает…
 
После того как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал еще одного новичка.
 
Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить. Понимаю, что Габор Кубатов занят в правительстве страны, но у «Ференцвароша» миллионы болельщиков, и судьба клуба им не безразлична. Люди встречали меня на улицах и спрашивали только об одном: «Сергей, вы что уходите?»
 
Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счет обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось.
 
— Я так понимаю, что разбитую вазу уже не склеишь…
— У меня действующий контракт сроком еще на год, и я уважаю этот договор. Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия. Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт. И я рад, что остался в «Ференцвароше».
 
Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение — поставьте в известность.   
 
—  У вас контракт, а это значит, что скоро нужно выходить на работу?
— Да, по моему плану «Ференцварош» выходит из отпуска 8 июня, но мне известно, что спортивный директор клуба проинформировал тренеров и футболистов о том, что нужно собраться 4-го числа.  
 
— Может, они вас подталкивают к тому, чтобы вы сами ушли, и не хотят платить компенсацию?
— Во-первых, об этом мы можем только догадываться, а, во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая. Далеко не миллион, как писали в СМИ. Но для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из «Ференцвароша», мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения.  
 
— Греческий АЕК, английский «Тоттенхэм», клубы из ОАЭ. Вы уже начали переговоры с новыми работодателями?
— Нет. Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно — у меня действующий контракт с «Ференцварошем». Как только он будет расторгнут, мы непременно поговорим.

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Источник — zbirna.com

(53 голоса)

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Комментарии
    bonv
      bonv, 02.06.2021 18:20
    +4
    Ребров порядна людина.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 17:55
    +5
    BekXan, 02.06.2021 17:49
    Он как сделал так и история может повториться взад ещё на 20 годиков бумерангом))
    Запросто и скореее всего так и будет если только не найдут кого-то получше что маловероятно
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.06.2021 17:49
    +5
    Mercedes-Benz, 02.06.2021 17:45
    Не хорошо как-то они все сделали с ним и это странно, хотя прорыв для клуба он сделал достаточно значимый, без вливаний $
    Он как сделал так и история может повториться взад ещё на 20 годиков бумерангом))
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 17:45
    +5
    Не хорошо как-то они все сделали с ним и это странно, хотя прорыв для клуба он сделал достаточно значимый, без вливаний $
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.06.2021 17:43
    +6
    Ну раз сказал попросил второй раз сказал на третий раз уже нет смысла.Руководству пофиг и делают свои дела значит работать там нет смысла просто не дадут.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 02.06.2021 17:35
    +7
    Таки цыгане есть цыгане.. Удачи Станиславыч
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 02.06.2021 17:35
    +7
    Таки цыгане есть цыгане.. Удачи Станиславыч
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.06.2021 17:43
    +6
    Ну раз сказал попросил второй раз сказал на третий раз уже нет смысла.Руководству пофиг и делают свои дела значит работать там нет смысла просто не дадут.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 17:55
    +5
    BekXan, 02.06.2021 17:49
    Он как сделал так и история может повториться взад ещё на 20 годиков бумерангом))
    Запросто и скореее всего так и будет если только не найдут кого-то получше что маловероятно
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.06.2021 17:49
    +5
    Mercedes-Benz, 02.06.2021 17:45
    Не хорошо как-то они все сделали с ним и это странно, хотя прорыв для клуба он сделал достаточно значимый, без вливаний $
    Он как сделал так и история может повториться взад ещё на 20 годиков бумерангом))
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 17:45
    +5
    Не хорошо как-то они все сделали с ним и это странно, хотя прорыв для клуба он сделал достаточно значимый, без вливаний $
    Ссылка
    bonv
      bonv, 02.06.2021 18:20
    +4
    Ребров порядна людина.
    Ссылка
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