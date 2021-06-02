Сергей РЕБРОВ: «Команду решили собрать без моего согласия»

Украинский тренер Сергей Ребров прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Ференцвароша».



— Сергей Станиславович, президент «Ференцвароша» Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле?

— У каждого, как это часто бывает, своя правда. Я долго молчал, читал публикации в СМИ, но не хотел все это комментировать, уважая свой контракт с клубом. Но, видимо, пора, поскольку вся эта ситуация меня очень сильно напрягает…



После того как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал еще одного новичка.



Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить. Понимаю, что Габор Кубатов занят в правительстве страны, но у «Ференцвароша» миллионы болельщиков, и судьба клуба им не безразлична. Люди встречали меня на улицах и спрашивали только об одном: «Сергей, вы что уходите?»



Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счет обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось.



— Я так понимаю, что разбитую вазу уже не склеишь…

— У меня действующий контракт сроком еще на год, и я уважаю этот договор. Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия. Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер — если работаю с кем-то, верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт. И я рад, что остался в «Ференцвароше».



Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение — поставьте в известность.



— У вас контракт, а это значит, что скоро нужно выходить на работу?

— Да, по моему плану «Ференцварош» выходит из отпуска 8 июня, но мне известно, что спортивный директор клуба проинформировал тренеров и футболистов о том, что нужно собраться 4-го числа.



— Может, они вас подталкивают к тому, чтобы вы сами ушли, и не хотят платить компенсацию?

— Во-первых, об этом мы можем только догадываться, а, во-вторых, сумма этой компенсации не такая уж и большая. Далеко не миллион, как писали в СМИ. Но для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из «Ференцвароша», мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было договорено раньше. Может, тогда и будут какие-то объяснения.



— Греческий АЕК, английский «Тоттенхэм», клубы из ОАЭ. Вы уже начали переговоры с новыми работодателями?

— Нет. Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно — у меня действующий контракт с «Ференцварошем». Как только он будет расторгнут, мы непременно поговорим.