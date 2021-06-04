Кобин рассказал, после чего попросил руководство избавиться от Милевского

Артем ослушался главного тренера и попал в немилость

  • 04.06.2021 15:40
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Кобин рассказал, после чего попросил руководство избавиться от Милевского
© ФК Минай. Василий Кобин

Бывший главный тренер «проходит» Василий Кобин рассказал о конфликте с Артемом Милевским за того, что игрок отказался выходить на последних минутах в матче с «Александрией».
 
«Да, действительно была такая ситуация. И мы проиграли ту игру 0:3. Была 80-я минута, мы уже проигрывали со счетом 0:3, я начал делать замены, дал сыграть молодым ребятам. И я хотел выпустить Артема, чтобы он своим опытом помог этим четырем молодым игрокам. Мне, конечно, не понравилась реакция. Если бы это было один на один, а так это же на скамейке было... И не так было, что он сказал, что не хочет выходить. Артем сказал: «Васильевич, для чего я буду выходить? Игра уже проиграна». Хотя мне это не понравилось. Я противник того, чтобы игроки так поступали. Поскольку игра была проиграна, я был на таких эмоциях, что в раздевалке летало все подряд. Мы полтора часа сидели и разговаривали о наших результатах и ​​наших отношения в команде.
 
На следующий день мы созвонились и обсудили. Мы все люди, у нас разные характеры. Действительно, такая ситуация была. Мы пообщались, но моя позиция была такова: чтобы его не было в команде. Если человек не выходит на 10 минут - это означает, что он нам не поможет и в следующих матчах.
 
Руководство у меня спросило, что случилось. Я сказал. И руководство меня уговорило, пусть пройдет время, я сейчас на эмоциях. Но я начал смотреть на человека немного по-другому. На тренировках он отдавался, работал, но к человеку было уже недоверие», - сказал Кобин.

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Источник — Бомбардир

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