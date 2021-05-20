Василий КОБИН: «В Минае я чужого места не занимал»

Бывший главный тренер «Миная» Василий Кобин считает, что ему по силам продолжить карьеру на тренерском поприще.
«В «Минае» я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность. Мне очень нравится эта профессия, получал наслаждение от каждой тренировки, с нетерпением ждал каждого матча. Поэтому для себя я уже выбор сделал: тренерская работа. Сейчас учусь на лицензионных курсах категории «А» УЕФА, дающих право возглавлять команды Первой и Второй лиг. И очень хочется верить, что мой перерыв в тренерской деятельности надолго не затянется», — отметил Кобин.
«Минай» вылетел из УПЛ с последнего места. Кобина уволили из закарпатского клуба после 19-го тура, когда тот находился на 13-й строчке в турнирной таблице.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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