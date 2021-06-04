Французский топ-клуб проявляет интерес к Шапаренко

Хавбек «Динамо» может продолжить карьеру в Лиге 1

  • 04.06.2021 19:57
  • 3666 просмотров
  • 8 комментариев
Французский топ-клуб проявляет интерес к Шапаренко
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Марсель» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Киев Николаю Шапаренко. Об этом сообщают французские СМИ, которые оценивают сумму возможного трансфера в 8 миллионов евро.

Приоритетным вариантом для «Марселя» является Тиаго Альмада из аргентинского «Велес Сарсфилд», который оценивается в 15-20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Шапаренко провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, и отличился в них 5 голами и 4 ассистами.

«Марсель» в прошлом сезоне занял пятое место в Лиге 1 и сыграет в Лиге Европы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 04.06.2021 20:25
    +1
    За 8 пусть в Киеве остаётся .
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 04.06.2021 20:22
    0
    Залупить суркіс 50 і все- інтерес як рукою здує
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 04.06.2021 20:06
    +4
    тю, у Суркиса дешевле 20 млн евро никого нет. и точка
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.06.2021 20:06
    +3
    То може їм Шепелєв за 8 млн. підійде?) А краще Кадірі, та того з Шапою зовсім не сплутаєш)
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 04.06.2021 20:04
    +2
    у нас в селе Большие Похуисты сдесь пишеться как сдесь
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.06.2021 20:03
    0
    ЗДЕСЬ - вот как пишется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.06.2021 20:02
    0
    Класс! А на фото почему-то Шепелев!!!!
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 04.06.2021 20:01
    +1
    а причем сдесь Шепелев на фото
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 04.06.2021 20:06
    +4
    тю, у Суркиса дешевле 20 млн евро никого нет. и точка
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.06.2021 20:06
    +3
    То може їм Шепелєв за 8 млн. підійде?) А краще Кадірі, та того з Шапою зовсім не сплутаєш)
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 04.06.2021 20:04
    +2
    у нас в селе Большие Похуисты сдесь пишеться как сдесь
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 04.06.2021 20:25
    +1
    За 8 пусть в Киеве остаётся .
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 04.06.2021 20:01
    +1
    а причем сдесь Шепелев на фото
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 04.06.2021 20:22
    0
    Залупить суркіс 50 і все- інтерес як рукою здує
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.06.2021 20:03
    0
    ЗДЕСЬ - вот как пишется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.06.2021 20:02
    0
    Класс! А на фото почему-то Шепелев!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности