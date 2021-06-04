Французский топ-клуб проявляет интерес к Шапаренко

«Марсель» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Киев Николаю Шапаренко. Об этом сообщают французские СМИ, которые оценивают сумму возможного трансфера в 8 миллионов евро.
Приоритетным вариантом для «Марселя» является Тиаго Альмада из аргентинского «Велес Сарсфилд», который оценивается в 15-20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Шапаренко провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, и отличился в них 5 голами и 4 ассистами.
«Марсель» в прошлом сезоне занял пятое место в Лиге 1 и сыграет в Лиге Европы.
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