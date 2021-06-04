Аргентина
1 : 1
Чили
04.06.2021, FT

На гол Месси ответил Алексис Санчес. Аргентина и Чили провели яркий матч

Перед матчем квалификации ЧМ-2022 была открыта статуя в честь Марадоны

  • 04.06.2021 06:25
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На гол Месси ответил Алексис Санчес. Аргентина и Чили провели яркий матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборные Аргентины и Чили разошлись миром (1:1).

Форвард аргентинцев Лионель Месси открыл счет на 23-й минуте, реализовав пенальти, однако вскоре Алексис Санчес забил ответный мяч.

Перед матчем состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны, в которой приняли участие игроки аргентинской команды. Это был первый официальный матч сборной Аргентины после смерти знаменитого футболиста.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка. 5-й тур

Аргентина – Чили – 1:1

Голы: Месси, 23 (пен) – Алексис Санчес, 36.

Турнирная таблица

События матча
36' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Чили).
24' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник — Sport.ua

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