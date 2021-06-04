На гол Месси ответил Алексис Санчес. Аргентина и Чили провели яркий матч

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборные Аргентины и Чили разошлись миром (1:1).
Форвард аргентинцев Лионель Месси открыл счет на 23-й минуте, реализовав пенальти, однако вскоре Алексис Санчес забил ответный мяч.
Перед матчем состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны, в которой приняли участие игроки аргентинской команды. Это был первый официальный матч сборной Аргентины после смерти знаменитого футболиста.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка. 5-й тур
Аргентина – Чили – 1:1
Голы: Месси, 23 (пен) – Алексис Санчес, 36.
Турнирная таблица
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Чили).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
Источник — Sport.ua
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