В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборные Аргентины и Чили разошлись миром (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Чили).
|24'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник — Sport.ua
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