Малиновский или Зинченко: кто будет вожаком сборной Украины на Евро-2020

Sport.ua совместно с Favorit начинает спецпроект «Украина на Евро-2020», в серии материалов которого мы будем рассказывать о пути команды Андрея Шевченко на континентальном форуме.

К финальной части Евро-2020 сборная Украины, кажется, подходит с лучшей кадровой комплектацией, чем к турниру четырехлетней (если исходить из названия соревнования, но номинально – пятилетней из-за коронавирусного переноса) давности, проходившем на полях Франции. Как минимум, если говорить о лидерах команды, то сейчас «сине-желтые» выглядят более мощно. На Евро-2016 ключевыми футболистами украинцев являлись Евгений Коноплянка из «Севильи» и Андрей Ярмоленко из «Динамо», а сейчас нашими главными боевыми единицами в экспертной среде называются Руслан Малиновский из «Аталанты» и Александр Зинченко из «Манчестер Сити».

Иметь в составе чемпиона Англии и «бронзового» призера чемпионата Италии – это своего рода роскошь, которую с удовольствием может себе позволить тренерский штаб национальной сборной Украины. Зинченко и Малиновский провели отличный сезон-2020/21, и сейчас на них ложится колоссальная ответственность в плане результата «сине-желтых» на Евро-2020. Оба пребывают в расцвете сил, и нынешнее континентальное первенство – первое, когда в карьере Александра и Руслана все складывается воедино: и опыт, и навыки, и физические кондиции. Когда показать себя во всей красе Европе, если не сейчас?

Собственно, что представляет собой сборная Украины без Зинченко и Малиновского все мы имели «удовольствие» наблюдать в недавнем товарищеском поединке против отнюдь не элитарного с футбольной точки зрения Бахрейна. Да, тогда подопечные Шевченко, по словам тренерского штаба, пребывали под хорошей физической нагрузкой, а потому не смогли показать свою лучшую игру, но определенный осадок от того матча все-таки остался. Хотя бы потому, что кроме Марлоса в центре поля у «сине-желтых» не было других игроков, способных сыграть настолько нестандартно, чтобы «двухэтажный автобус» Кувейта развалился на мелкие запчасти, а не выглядел столь отважно и монолитно.

Логично, что от Украины на Евро-2020 ждут, прежде всего, выхода из группы, и здесь роль Зинченко и Малиновского должна быть определяющей. Более того, интересно и другое – кто из наших элитарных легионеров сумеет проявить себя настоящим вожаком национальной команды? От чьих действий будет зависеть несколько больше?

Для того, чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос, стоит уделить хотя бы немного внимания цифрам. В сезоне-2020/21 Александр Зинченко провел 32 поединка за «Манчестер Сити», записав на свой счет 2 результативные передачи. Достаточно невысокие показатели результативности украинского легионера «горожан» объясняются весьма просто – тот у Гвардиолы играет исключительно на левом фланге обороны, где предпочитает сводить риск к минимуму, а потому и число опасных действий со стороны Александра невелико. Тех же ассистов или предассистов у Зинченко могло быть больше, если бы «Манчестер Сити» играл с акцентом на длинные передачи, а так, когда команда Гвардиолы предпочитает разыгрывать комбинации до верного, в завершающих стадиях чаще действуют другие исполнители, а не украинец.

Что касается Малиновского, то для Руслана сезон выдался таким, словно повторял сценарий знаменитого аттракциона «Американские горки» - в первой части чемпионата украинец был не особо заметен, зато под конец розыгрыша забивал и отдавал результативные передачи с такой феноменальной периодичностью, что ему могли бы позавидовать даже Лионель Месси с Криштиану Роналду. В итоге Малиновский записал на свой счет 10 забитых мячей и 12 ассистов в 43 поединках в рамках всех турниров, что накануне Евро-2020 добавляет оптимизма не только болельщикам сборной Украины, но и тренерскому штабу команды.

Важно понимать, что в сборной Зинченко и Малиновский столкнутся с несколько другой тактической моделью игры, нежели в клубах, хотя кардинально ничего нового для них в этом не будет. Особенно научился приспосабливаться к разным реалиям Александр, которого в клубе используют слева на «бровке», а в национальной команде – в центре поля с оттяжкой все к тому же левому флангу.

Кстати, коэффициент у Favorit на то, что Малиновский станет лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2020 - 3.0, а на Зинченко можно поставить с коэффициентом - 7.50

Если взглянуть на тепловые карты Малиновского и Зинченко в поединках за сборную Украины в рамках сезона-2020/21, то заметно, что Руслан играет заметно шире впереди и куда интенсивнее помогает в обороне. При этом, друг с другом по игровым зонам оба наших лидера практически не пересекаются, и это однозначный плюс для команды, где две ключевые фигуры не «заглушают» одна другую.

По функциям на поле Малиновский и Зинченко также достаточно различаются. Первый, если можно так выразиться, более прямолинейный футболист в хорошем понимании этого слова. Руслан если идет вперед, то предпочитает почти всегда нанести удар, или отдать максимально острую в этой ситуации передачу, даже если существует определенный риск совершить ошибку. По этой причине в качестве пасов Малиновский уступает Зинченко, который у Гвардиолы огромное внимание уделяет именно безукоризненному контролю над мячом и полной минимизации брака. 92% точности передач Александра в последних играх за сборную Украины – лучшее тому подтверждение.

Когда речь заходит про оборону, то Малиновский здесь также более акцентирован, если можно так выразиться. Достаточно сравнить среднематчевые показатели единоборств у Руслана и Александра – 27 против 12,7, соответственно, чтобы понять, насколько больший объем черновой работы выполняет представитель «Аталанты».

Удары по воротам, забеги с мячом, обводки, ожидаемые голы – по всем этим показателям Малиновский находится впереди, по сравнению с Зинченко. Однако за количественными данными нельзя забывать и о качественных. И здесь уже Александр имеет определенную фору над коллегой – у него на 17% успешных технико-тактических действий больше, что немаловажно для манеры игры сборной Украины при Андрее Шевченко.

Пытаясь несколько упростить, можно сказать, что Зинченко – это более изысканный футбол, с владением мяча, множеством передач и поиском лучших возможностей для завершающего удара. Малиновский – это, прежде всего, нацеленность на результат во всех его проявлениях – идет ли речь о голах, ассистах или количестве единоборств, отборов и подборов мяча.

В связи с этим, сложно сказать, кто из указанных игроков способен стать однозначным вожаком сборной Украины на Евро-2020. Если Малиновскому удастся затмить Зинченко, или Зинченко, наоборот, будет выглядеть намного лучше Малиновского, то, скорее всего, для конечного результата «сине-желтых» это будет иметь не такие хорошие перспективы, чем если оба игрока проявят себя одинаково успешно. Последний фактор очень важен, так как по своим функциям на поле Зинченко и Малиновский не дублируют друг друга, а каждый способен дать команде что-то свое, уникальное и неповторимое. И для Андрея Шевченко с его ассистентами крайне важно уловить эту возможность максимальной интеграции Александра и Руслана в команду, где они бы дополняли друг друга и остальных партнеров, а не соревновались между собой.

Если Шевченко удастся вывести синергию Малиновского и Зинченко на максимально высокий уровень, то сборная Украины способна бороться на турнире даже с его главными фаворитами. Если же этого сделать не удастся, то мы рискуем вновь говорить о в целом неплохом рисунке игры команды, и большом количестве нереализованных возможностей.

Главным олицетворением нереализованных возможностей в новейшей истории сборной Украины стал, безусловно, чемпионат Европы-2016 во Франции. Тогда от Коноплянки, Ярмоленко и сотоварищей ждали яркого и красивого футбола, который бы принес как минимум выход в плей-офф, а может, и нечто большее. Но тогда «сине-желтые» оказались безоговорочно худшей командой турнира, не сумев набрать ни одного очка в трех матчах и даже забить хотя бы один мяч…

Поэтому накануне старта на Евро-2020 нельзя не порадоваться, что Украина подходит к турниру с новыми лидерами в команде – теми, кому есть что доказывать не только на отечественных просторах, но и всему европейскому футболу. Зинченко и Малиновский – это новое поколение украинских футболистов, которые не застали застойную «золотую эпоху» в УПЛ, когда деньги на игроков лились рекой, что затмевало для многих амбиции отправиться в поисках улучшения игры и уровня выступлений в топ-чемпионаты континента. И поэтому сейчас, как никогда, хочется, чтобы Зинченко и Малиновский своими успешными выступлениями на Евро-2020 дали окончательно понять следующему талантливому поколению отечественных футболистов, что бесконечные победы в УПЛ с «Шахтером» или «Динамо» и «жирные» контракты в этих клубах – отнюдь не предел мечтаний или пик профессиональной карьеры, а лишь начало нового яркого и полного других вызовов футбольного пути, который обязательно пересекается и с национальной командой, где можно быть не просто одним из лучших, а оспаривать роль вожака коллектива.

Ставка от Favorit: Кто станет лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2020?