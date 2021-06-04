Играла договорняк? На Ролан Гаррос арестована российская теннисистка

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в участии в матче с фиксированным результатом.

В матче первого круга в парном разряде она вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла Айле Томлянович и Сторм Сандерс.

В её гостиничном номере был проведен обыск. Её подозревают в участии в договорном матче, который Сизикова провела на Ролан Гаррос в прошлом году.

Тогда букмекеры обратили внимание антикоррупционных структур на подозрительно высокие ставки на определенные моменты в матче первого круга, а именно на пятый гейм второго сета, в котором россиянка допустила две двойные ошибки. Тот гейм теннисистки проиграли всухую.