Играла договорняк? На Ролан Гаррос арестована российская теннисистка

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в участии в матче с фиксированным результатом.
В матче первого круга в парном разряде она вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла Айле Томлянович и Сторм Сандерс.
В её гостиничном номере был проведен обыск. Её подозревают в участии в договорном матче, который Сизикова провела на Ролан Гаррос в прошлом году.
Тогда букмекеры обратили внимание антикоррупционных структур на подозрительно высокие ставки на определенные моменты в матче первого круга, а именно на пятый гейм второго сета, в котором россиянка допустила две двойные ошибки. Тот гейм теннисистки проиграли всухую.
Источник — Sport.ua
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