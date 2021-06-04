Играла договорняк? На Ролан Гаррос арестована российская теннисистка

Яну Сизикову подозревают в участии в матче с фиксированным результатом

  • 04.06.2021 12:59
  • 4207 просмотров
  • 3 комментария
Играла договорняк? На Ролан Гаррос арестована российская теннисистка
© Instagram. Яна Сизикова

В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в участии в матче с фиксированным результатом.

В матче первого круга в парном разряде она вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграла Айле Томлянович и Сторм Сандерс.

В её гостиничном номере был проведен обыск. Её подозревают в участии в договорном матче, который Сизикова провела на Ролан Гаррос в прошлом году.

Тогда букмекеры обратили внимание антикоррупционных структур на подозрительно высокие ставки на определенные моменты в матче первого круга, а именно на пятый гейм второго сета, в котором россиянка допустила две двойные ошибки. Тот гейм теннисистки проиграли всухую.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2021 13:30
    0
    Поки у світі русню допускають до змагань з нормальними людьми, таким новинам не варто дивуватися. Щоб на Шоломі договорняки грати, потрібно бути зовсім альтернативно обдарованою.
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 04.06.2021 13:23
    +1
    ІшЪ какАя
    Ссылка
    Seafarer
      Seafarer, 04.06.2021 13:08
    +4
    Ничего нового впринципе...
    Ссылка
    Seafarer
      Seafarer, 04.06.2021 13:08
    +4
    Ничего нового впринципе...
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 04.06.2021 13:23
    +1
    ІшЪ какАя
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2021 13:30
    0
    Поки у світі русню допускають до змагань з нормальними людьми, таким новинам не варто дивуватися. Щоб на Шоломі договорняки грати, потрібно бути зовсім альтернативно обдарованою.
    Ссылка
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