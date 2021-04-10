Фиаско женской сборной, Лунин на раздорожье, Цыганков не полетел в Днепр

Главные новости за 9 апреля на Sport.ua

  • 10.04.2021 07:15
  • 1551 просмотр
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Фиаско женской сборной, Лунин на раздорожье, Цыганков не полетел в Днепр
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 апреля.

1. Тяжелое бремя фаворита. Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии
Команда Натальи Зинченко дома проиграла первый стыковой поединок за выход на Евро-2022

2. Спасти рядового Лунина
Обозреватель Sport.ua – о патовой ситуации голкипера «Реала» и сборной Украины

3. Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч против Днепра-1
Ведущий игрок не успел полностью восстановиться

4A. Источник: Шевченко не писал просьбу об окончании УПЛ на неделю раньше
Десяток легионеров досрочно отпускать из европейских клубов никто не будет

4B. ДЕНИСОВ: «Динамо не ощущает уверенности, что чемпионство в кармане»
Известный журналист – о решении большинства клубов завершить чемпионат Украины на неделю раньше

5. Марущак принесла Украине еще два золота ЧЕ в Москве
Украинка стала лучшей в весовой категории до 81 кг

6. Евро-2020 пройдет со зрителями. Сколько болельщиков пустят на стадионы?
Решения по вместимости стадионов принимали страны-организаторы

7A. Неожиданный конкурент. У Шахтера наметился соперник в трансфере Прашедеса
Подписать таланта «Интернасьонала» хотят не только «горняки»

7B. Ребров прокомментировал возможность работы со сборной Украины
Наставник не против вернуться в Украину и не поедет работать в Россию

8A. «Будет засчитано техническое поражение». Албания не прилетела в Украину
Соперники «желто-синих» стали жертвами забастовки авиадиспетчеров

8B. ФОТО. Александр АЛИЕВ: «Вот это банда была в Динамо! Бомбила всех»
Украинский полузащитник ностальгирует по выступлениям за киевскую команду

9. Империя зла, или Не спешите вручать титул Бруклину
Как создавались и чего достигли суперкоманды НБА в XXI веке

10. Эммануэль Деннис: вспышка в Заре, дубль Реалу, слухи об АПЛ, дно в Кельне
Sport.ua анализирует карьеру считавшегося перспективным нигерийца после отъезда из Украины

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Источник — Sport.ua

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