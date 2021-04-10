Фиаско женской сборной, Лунин на раздорожье, Цыганков не полетел в Днепр

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 апреля.
1. Тяжелое бремя фаворита. Женская сборная Украины проиграла Северной Ирландии
Команда Натальи Зинченко дома проиграла первый стыковой поединок за выход на Евро-2022
2. Спасти рядового Лунина
Обозреватель Sport.ua – о патовой ситуации голкипера «Реала» и сборной Украины
3. Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч против Днепра-1
Ведущий игрок не успел полностью восстановиться
4A. Источник: Шевченко не писал просьбу об окончании УПЛ на неделю раньше
Десяток легионеров досрочно отпускать из европейских клубов никто не будет
4B. ДЕНИСОВ: «Динамо не ощущает уверенности, что чемпионство в кармане»
Известный журналист – о решении большинства клубов завершить чемпионат Украины на неделю раньше
5. Марущак принесла Украине еще два золота ЧЕ в Москве
Украинка стала лучшей в весовой категории до 81 кг
6. Евро-2020 пройдет со зрителями. Сколько болельщиков пустят на стадионы?
Решения по вместимости стадионов принимали страны-организаторы
7A. Неожиданный конкурент. У Шахтера наметился соперник в трансфере Прашедеса
Подписать таланта «Интернасьонала» хотят не только «горняки»
7B. Ребров прокомментировал возможность работы со сборной Украины
Наставник не против вернуться в Украину и не поедет работать в Россию
8A. «Будет засчитано техническое поражение». Албания не прилетела в Украину
Соперники «желто-синих» стали жертвами забастовки авиадиспетчеров
8B. ФОТО. Александр АЛИЕВ: «Вот это банда была в Динамо! Бомбила всех»
Украинский полузащитник ностальгирует по выступлениям за киевскую команду
9. Империя зла, или Не спешите вручать титул Бруклину
Как создавались и чего достигли суперкоманды НБА в XXI веке
10. Эммануэль Деннис: вспышка в Заре, дубль Реалу, слухи об АПЛ, дно в Кельне
Sport.ua анализирует карьеру считавшегося перспективным нигерийца после отъезда из Украины
Источник — Sport.ua
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