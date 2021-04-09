ФОТО. Александр АЛИЕВ: «Вот это банда была в Динамо! Бомбила всех»

36-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поделился воспоминаниями о выступлениях за киевский клуб.
«Вот это банда была в «Динамо» Киев! Бомбила всех», — прокомментировал фотографию Александр.
Фото было сделано перед матчем 1/4 финала Лиги Европы ПСЖ — «Динамо» в сезоне 2008/2009, который состоялся 9 апреля 2009 года и завершился со счетом 0:0. В ответном поединке «Динамо» разгромило ПСЖ со счетом 3:0.
Контракт Алиева принадлежал «Динамо» с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.
Источник — Instagram
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