ФОТО. Александр АЛИЕВ: «Вот это банда была в Динамо! Бомбила всех»

Украинский полузащитник ностальгирует по выступлениям за киевскую команду

  • 09.04.2021 10:22
  • 1650 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Александр АЛИЕВ: «Вот это банда была в Динамо! Бомбила всех»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поделился воспоминаниями о выступлениях за киевский клуб.

«Вот это банда была в «Динамо» Киев! Бомбила всех», — прокомментировал фотографию Александр.

Фото было сделано перед матчем 1/4 финала Лиги Европы ПСЖ — «Динамо» в сезоне 2008/2009, который состоялся 9 апреля 2009 года и завершился со счетом 0:0. В ответном поединке «Динамо» разгромило ПСЖ со счетом 3:0.

Контракт Алиева принадлежал «Динамо» с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 10:45
    0
    Кто б тогда мог подумать шо состав так силен тот, в сравнении с сегодняшним так точно, 3:О
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 09.04.2021 10:33
    0
    Из "коренных" украинцев только Богуш?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 10:32
    +4
    Еременко был крут!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 09.04.2021 10:28
    +2
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.04.2021 10:32
    +4
    Еременко был крут!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 09.04.2021 10:28
    +2
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 10:45
    0
    Кто б тогда мог подумать шо состав так силен тот, в сравнении с сегодняшним так точно, 3:О
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 09.04.2021 10:33
    0
    Из "коренных" украинцев только Богуш?
    Ссылка
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