Евро-2020 пройдет со зрителями. Сколько болельщиков пустят на стадионы?

Официальный сайт УЕФА обнародовал информацию о том, что Евро-2020 пройдет со зрителями на трибунах.
Решения по вместимости стадионов принимали страны-организаторы. Главным образом они ориентировались на прогноз улучшения санитарной ситуации. Во внимание было принято множество факторов, включая местные темпы вакцинации, планы перезапуска экономики и ожидаемое замедление распространения вируса при потеплении.
Многие государства изначально учитывали Евро-2020 в стратегии восстановления. Кроме того, УЕФА тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы оценить риски COVID-19 относительно Евро-2020.
Сколько зрителей пустят на стадионы?
- Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун.
- Будапешт намеревается пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион.
- Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген пустят от 25% до 33% зрителей.
- Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.
- Лондон сообщит о вместимости стадиона «Уэмбли» на полуфиналах и финале в начале июня.
- Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность до конца апреля увеличить вместимость стадионов.
- Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.
Источник — УЕФА
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