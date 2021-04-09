Евро-2020 пройдет со зрителями. Сколько болельщиков пустят на стадионы?

Официальный сайт УЕФА обнародовал информацию о том, что Евро-2020 пройдет со зрителями на трибунах.

Решения по вместимости стадионов принимали страны-организаторы. Главным образом они ориентировались на прогноз улучшения санитарной ситуации. Во внимание было принято множество факторов, включая местные темпы вакцинации, планы перезапуска экономики и ожидаемое замедление распространения вируса при потеплении.

Многие государства изначально учитывали Евро-2020 в стратегии восстановления. Кроме того, УЕФА тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы оценить риски COVID-19 относительно Евро-2020.

Сколько зрителей пустят на стадионы?