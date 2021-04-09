Евро-2020 пройдет со зрителями. Сколько болельщиков пустят на стадионы?

Решения по вместимости стадионов принимали страны-организаторы

  • 09.04.2021 23:59
  • 230 просмотров
  • 1 комментарий
Евро-2020 пройдет со зрителями. Сколько болельщиков пустят на стадионы?
© УЕФА

Официальный сайт УЕФА обнародовал информацию о том, что Евро-2020 пройдет со зрителями на трибунах. 

Решения по вместимости стадионов принимали страны-организаторы. Главным образом они ориентировались на прогноз улучшения санитарной ситуации. Во внимание было принято множество факторов, включая местные темпы вакцинации, планы перезапуска экономики и ожидаемое замедление распространения вируса при потеплении.

Многие государства изначально учитывали Евро-2020 в стратегии восстановления. Кроме того, УЕФА тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы оценить риски COVID-19 относительно Евро-2020.

Сколько зрителей пустят на стадионы?

  • Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун.
  • Будапешт намеревается пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион.
  • Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген пустят от 25% до 33% зрителей.
  • Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.
  • Лондон сообщит о вместимости стадиона «Уэмбли» на полуфиналах и финале в начале июня.
  • Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность до конца апреля увеличить вместимость стадионов.
  • Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим должны предоставить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.
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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:16
    +1
    От цікаво, а скільки власників квитків вже не поїдуть, оскільки Богу душу віддали через ковід, і скільки ще віддадуть людей, щоб ті дятли нарешті зрозуміли, що життя за бабки не купиш?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:16
    +1
    От цікаво, а скільки власників квитків вже не поїдуть, оскільки Богу душу віддали через ковід, і скільки ще віддадуть людей, щоб ті дятли нарешті зрозуміли, що життя за бабки не купиш?
    Ссылка
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