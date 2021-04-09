Неожиданный конкурент. У Шахтера наметился соперник в трансфере Прашедеса

«Шахтер» не является единственным клубом, который проявляет активный интерес к 19-летнему хавбеку «Интернасьонала» Бруну Прашедесу.

Также виды на футболиста имеет турецкий «Трабзонспор», который хочет заменить Прашедесом арендованного у «Челси» хавбека Льюиса Бейкера, ведь тот летом вернется в лондонский клуб.

Отмечается, что представители «Трабзонспора» уже общались на предмет перехода Прашадеса, дав «Интернасьоналу» понять, что помимо денег готовы отпустить в Бразилию своего 25-летнего центрального хавбека Флавио, которого подписали минувшим летом из «Байи» за 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» не удовлетворило предложение «Шахтера» по Прашедесу на 7,5 миллионов евро.