Неожиданный конкурент. У Шахтера наметился соперник в трансфере Прашедеса

Подписать таланта «Интернасьонала» хотят не только «горняки»

  • 09.04.2021 19:26
  • 1206 просмотров
  • 1 комментарий
Неожиданный конкурент. У Шахтера наметился соперник в трансфере Прашедеса
© Instagram. Бруну Прашедес

«Шахтер» не является единственным клубом, который проявляет активный интерес к 19-летнему хавбеку «Интернасьонала» Бруну Прашедесу.

Также виды на футболиста имеет турецкий «Трабзонспор», который хочет заменить Прашедесом арендованного у «Челси» хавбека Льюиса Бейкера, ведь тот летом вернется в лондонский клуб.

Отмечается, что представители «Трабзонспора» уже общались на предмет перехода Прашадеса, дав «Интернасьоналу» понять, что помимо денег готовы отпустить в Бразилию своего 25-летнего центрального хавбека Флавио, которого подписали минувшим летом из «Байи» за 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» не удовлетворило предложение «Шахтера» по Прашедесу на 7,5 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Fotospor

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.04.2021 19:41
    +1
    Если сам игрок хороший, то я думаю Шахтёру стоит побороться за игрока. Тем более сам футболист, я уверен предпочтёт перейти в Шахтёр.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.04.2021 19:41
    +1
    Если сам игрок хороший, то я думаю Шахтёру стоит побороться за игрока. Тем более сам футболист, я уверен предпочтёт перейти в Шахтёр.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности