Интернасьонал хочет больше денег от Шахтера за Бруну Прашедеса

Руководство «Интернасьонала» не прочь рассмотреть вариант продажи «Шахтеру» 19-летнего центрального полузащитника Бруну Прашедеса.

Задумка боссов бразильского клуба заключается в том, чтобы в ближайшем будущем выручить на трансферном рынке порядка 13,5 миллионов евро, которые необходимы для оплаты долгов, а также текущих платежей.

Накануне сообщалось, что «Шахтер» предложил за Прашедеса 7 миллионов евро, однако по данным портала GauchaZH, «горняки» дают за перспективного хавбека на полмиллиона больше. Впрочем, эта сумма все равно не устраивает «Интернасьонал», так как клуб обладает лишь 70% экономических прав на футболиста, а потому сможет выручить лишь часть от тех денег, что дает «Шахтер».

Идея бразильского клуба заключается в том, чтобы заставить «горняков» улучшить предложение по Прашедесу, или еще более активно наигрывать хавбека в первой команде, чтобы тот заиграл в молодежной сборной Бразилии и тем повысил свою экономическую значимость.

Напомним, сегодня стало известно, что «Шахтер» решил приостановить переговоры с «Интернасьоналом» по правому защитнику Винисиусу Тобиасу.