Шахтер готов заплатить 7 миллионов евро за Бруну Прашедеса

«Горняки» интересуются хавбеком «Интернасьонала» и молодежной сборной Бразилии

  • 07.04.2021 10:27
  • 2736 просмотров
  • 9 комментариев
Шахтер готов заплатить 7 миллионов евро за Бруну Прашедеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Прашедес (на ногах)

Донецкий «Шахтер» интересуется центральным полузащитником «Интернасьонала» Бруну Прашедесом, за которого готов заплатить 7 миллионов евро.

По имеющейся информации, «горняки» уже направили соответствующее предложение руководству «Интернасьонала», и сейчас ожидают реакции на него.

Бруну Прашедесу 19 лет, он является воспитанником «Флуминенсе», но с февраля 2019 года выступает в «Интернасьонале». Провел за команду 35 матчей на профессиональном уровне, забил 1 мяч.

Контракт Бруну Прашедеса с «Интернасьоналом» рассчитан до 30 апреля 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» торговал Винисиуса Тобиаса, который также принадлежит «Интернасьоналу», однако украинский клуб решил поставить переговоры на паузу, сконцентрировавшись на других сделках.

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Источник — Revista Colorada

(8 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.04.2021 11:34
    0
    Дело в том что в Бразилии у Шахты больше всего скаутов и они имеют возможность вживую наблюдать и вести игрока на протяжении года. Как результат - они уверены что игрок окажется полезен и они дорого его продадут. Они не берут так как Динамо, методом тыка или по крутой фотке в инстаграме, кого попало лишь бы взять. Потом приходят в ДК пачками каждый сезон всякие Белуцы, Кадири, Клейтоны, Каргбо и так далее с которыми потом они не знают что делать и куда бы их втюхать кому.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.04.2021 11:25
    -1
    NachoBarbero, 07.04.2021 10:48
    35 матчів = 1 гол, точно феномен Тут навіть Мудрик кращий за нього
    Ему только 19 лет. Кроме того 1 гол это на профи уровне. Не сказано сколько он забил за дублеров. Также совсем не сказано сколько асситов он раздал, что немало важно. Но по нарезке видно что игрок техничный, быстрый (как для своего роста 1.86)и не боиться идти в обводку и обводить соперника
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.04.2021 11:22
    -1
    Во, супер. По нарезке напоминает очень Лаутаро Мартинеса. И самое главное что рост - не типичный для бразильцев, - 1м 86. А это очень хорошо, ато эта карликовость играет не на руку Шахтеру когда играют с габаритными командами типа Интера и Боруссии. И много голов забиваються в ворота Шахты при корнерах и навеса в штрафную, потому что там много карликов типа Тайсона, Марлоса, Майкона, Антонио и Додо. Надо выравнивать это
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    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.04.2021 11:07
    -2
    steelmaker, 07.04.2021 10:49
    а Мудрик играет в центре полузащиты? Лучше бы ты молчал
    Вот именно, поставь Мудрыка в центр полузащиты и будет не хуже этого
    Ссылка
    Сергей Рыкун
      Сергей Рыкун, 07.04.2021 11:00
    -4
    Шахте в свое время нужно было чече перехватить ужо бы пару раз ЛЧ взяли
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 07.04.2021 10:52
    -5
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.04.2021 10:49
    0
    NachoBarbero, 07.04.2021 10:48
    35 матчів = 1 гол, точно феномен Тут навіть Мудрик кращий за нього
    а Мудрик играет в центре полузащиты? Лучше бы ты молчал
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.04.2021 10:48
    -2
    35 матчів = 1 гол, точно феномен Тут навіть Мудрик кращий за нього
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.04.2021 10:41
    +2
    аби кого.. головне бразилець
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.04.2021 10:41
    +2
    аби кого.. головне бразилець
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 07.04.2021 11:34
    0
    Дело в том что в Бразилии у Шахты больше всего скаутов и они имеют возможность вживую наблюдать и вести игрока на протяжении года. Как результат - они уверены что игрок окажется полезен и они дорого его продадут. Они не берут так как Динамо, методом тыка или по крутой фотке в инстаграме, кого попало лишь бы взять. Потом приходят в ДК пачками каждый сезон всякие Белуцы, Кадири, Клейтоны, Каргбо и так далее с которыми потом они не знают что делать и куда бы их втюхать кому.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 07.04.2021 10:49
    0
    NachoBarbero, 07.04.2021 10:48
    35 матчів = 1 гол, точно феномен Тут навіть Мудрик кращий за нього
    а Мудрик играет в центре полузащиты? Лучше бы ты молчал
    Ссылка
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