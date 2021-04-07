Шахтер готов заплатить 7 миллионов евро за Бруну Прашедеса

Донецкий «Шахтер» интересуется центральным полузащитником «Интернасьонала» Бруну Прашедесом, за которого готов заплатить 7 миллионов евро.

По имеющейся информации, «горняки» уже направили соответствующее предложение руководству «Интернасьонала», и сейчас ожидают реакции на него.

Бруну Прашедесу 19 лет, он является воспитанником «Флуминенсе», но с февраля 2019 года выступает в «Интернасьонале». Провел за команду 35 матчей на профессиональном уровне, забил 1 мяч.

Контракт Бруну Прашедеса с «Интернасьоналом» рассчитан до 30 апреля 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» торговал Винисиуса Тобиаса, который также принадлежит «Интернасьоналу», однако украинский клуб решил поставить переговоры на паузу, сконцентрировавшись на других сделках.