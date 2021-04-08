Спасти рядового Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «Реала» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Но не сыграл: тренер «сливочных» Зинедин Зидан традиционно отдал место в воротах Тибо Куртуа. Наверняка 22-летний голкипер попадет в заявку «королевского клуба» и на ответную игру против команды Юргена Клоппа. Равно как и на субботнее «класико». Только вот почти точно он там и сям не сыграет. По той простой причине, что Зизу продолжает ставить на Куртуа.

Андрей Лунин попал в расширенную заявку национальной сборной Украины на мартовские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Но не сыграл ни в одном из трех поединков: тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко сделал свой выбор на вратарской позиции в пользу «игровой практики». То есть, первыми на данный момент голкиперами нашей главной команды страны являются Георгий Бущан и Анатолий Трубин, а третьим, тем, кто просто попадает в реестр, оказался Андрей Пятов.

Пока что Андрей Лунин не особо нужен ни Зидану, ни Шевченко. И как бы ни было обидно за действительно талантливейшего украинского вратаря, который исключительно своими силой, волей и гением добился признания и поймал, как казалось, мечту за хвост, винить в его ненужности нельзя ни тренера «Реала», ни рулевого сборной Украины.

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Вратарь – уж очень специфическая, тонкая материя. Место в основе всегда одно, и, как правило, на этом месте люди играют постоянно. А другие люди постоянно сидят на замене. Исключения из правил случаются, но нечасто. Если говорить о клубах, то очень редко. И связаны такие исключения лишь с форс-мажорами. То бишь травмой основного кипера, либо ретроградным Меркурием, который, ни с того, ни с сего, вдруг решит вставить свои пять копеек. Но пока что ни мятежная планета, ни серьезные хвори бельгийского стража ворот «Мадрида» не беспокоят. Поэтому он и занимает свое место в основе команды. Заслуженное место. Его покупали в качестве игрока основы. Он и есть таковым. Небезгрешный, но вполне надежный, авторитетный футболист, которому очень доверяет Зидан. Этот пазл сложился, и распасться он может, как было сказано выше, только в случае форс-мажора. Увы к нашему сожалению, подобных обстоятельств сейчас нет. Посему очень талантливый, а главное наш голкипер Андрей Лунин продолжает полировать лавку для запасных. Обидно? Безусловно. Несправедливо? Вряд ли.

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Зидан давал шанс Андрею проявить себя. Пускай тот шанс был призрачным изначально, но он был. Лунин вышел на игру Кубка Короля – против безродного «Алькояно» - и не сыграл так, как мог, как должен был сыграть. Наверняка нельзя всех собак за то громкое поражение фаворита андердогу вешать на украинца. Но он реально не выручил. Шанс свой не использовал. Поэтому теперь попадает лишь в заявку. Какие могут быть претензии к Зидану? И не говорите мне в этой связи о нежном возрасте: Касильяс дебютировал за «Реал» в 18 лет, и практически сразу же застолбил за собой первый номер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация для Лунина в сборной Украины отчасти похожа на его клубную. Шевченко на позиции вратаря нужен, в первую очередь, исполнитель с игровым тонусом. Когда Трубина еще не подпускали к основе «горняков», Бущан только-только утверждался в роли основного в «Динамо», наш тренерский штаб охотно вызывал не имеющего практики стража ворот «Реала». Потому что тогда был Андрей Пятов и пустота. Точнее, Юрий Панькив.

Сейчас такой пустоты нет. Скорее наоборот: Жора весьма хорош на всех фронтах, да и юное дарование «Шахтера» сначала потихоньку, а теперь уже окончательно задвинуло в тыл Пятова. Не приглашать Бущана и Трубина Шевченко не имел морального права. Равно как и Пятова. Тут такое дело: недавно основной вратарь «Шахтера» прошел от звонка до звонка отбор на Евро-2020, был одной из главных опор и команды, и тренерского штаба. Ну как ему не дать возможность хотя бы в качестве запасного побывать на чемпионате Европы, куда, собственно, он почти «самотужки» втащил нашу сборную? Получается, что и здесь Лунин может рассчитывать только на статус запасного. Причем не первого, как в «Реале», а четвертого. Но четверых вратарей берут лишь на сборы, а не на турниры…

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За последний год голкипер Андрей Лунин не стал хуже. Во всяком случае, с точки зрения навыков и рефлексов. Порой его сейвы на тренировочных занятиях «Реала» - нечто из арсенала «спайдермена».

Только вот Зидан доверяет Куртуа. И будет ему доверять и дальше. Ну, если Тибо не сопьется или самолично не скажет, мол, я устал, я ухожу. Словом, смотри выше, там, где говорится о форс-мажоре. А коль так, то бишь, если Зидан продолжит ставить на Куртуа, Шевченко априори не сможет ставить на Лунина. Все очень просто, и очень взаимозависимо. Словно закон сохранения материи: если где-то убывает, то где-то прибывает. Ну, вы знаете.

Хотя еще больше эта ситуация смахивает на замкнутый круг. Вроде и достиг своей мечты – попал в лучший клуб мира, но вот дальше все пошло не так. Не играешь, а только числишься, кажется, что ты на вершине мира, но эту вершину оккупировали другие, ты же только сидишь на лавке, наблюдая за чужим салютом.

Есть ли выход из всего этого? Да есть, конечно же. Он всегда есть. И, как правило, он там, где вход. Если говорить о перспективах Андрея Лунина поехать на Евро-2020, то они ничтожно малы. Если не произойдет ничего сверхъестественного, украинец и дальше будет за спиной Куртуа. Бущан, Трубин, Пятов – если ничего не поменяется, эта тройка уедет на континентальное первенство. Лунину можно в этой связи надеяться лишь на чудо. Да посочувствовать.

Что же касается его дел в «Реале», то тут уж от него зависит очень многое. Если не все. Давеча один не совсем основной игрок киевского «Динамо» признался, что «готов получать три миллиона в год и сидеть на лавке», чем «зарабатывать одну тысячу, но играть». Это право каждого. Если Лунин хочет неплохо зарабатывать, у него уже есть такая возможность. Ну и, конечно же, при таком раскладе нужно продолжать ждать с моря погоды: форс-мажор ведь никто не отменял.

Есть и другой путь: уйти куда-нибудь, точнее, в «Овьедо», «Вальядолид», «Леганес», да хоть «Зарю», чтобы снова оказаться на виду, в своей тарелке, в сборной Украины. Но, скорее всего, с пресловутой «тыщей» в кармане.

В общем, варианты есть. Выбирать должен сам Андрей. Как и спасти себя может только он.