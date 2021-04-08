Спасти рядового Лунина

Обозреватель Sport.ua – о патовой ситуации голкипера «Реала» и сборной Украины

  • 08.04.2021 18:08
  • 3480 просмотров
  • 28 комментариев
Спасти рядового Лунина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «Реала» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Но не сыграл: тренер «сливочных» Зинедин Зидан традиционно отдал место в воротах Тибо Куртуа. Наверняка 22-летний голкипер попадет в заявку «королевского клуба» и на ответную игру против команды Юргена Клоппа. Равно как и на субботнее «класико». Только вот почти точно он там и сям не сыграет. По той простой причине, что Зизу продолжает ставить на Куртуа.

Андрей Лунин попал в расширенную заявку национальной сборной Украины на мартовские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Но не сыграл ни в одном из трех поединков: тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко сделал свой выбор на вратарской позиции в пользу «игровой практики». То есть, первыми на данный момент голкиперами нашей главной команды страны являются Георгий Бущан и Анатолий Трубин, а третьим, тем, кто просто попадает в реестр, оказался Андрей Пятов.  

Пока что Андрей Лунин не особо нужен ни Зидану, ни Шевченко. И как бы ни было обидно за действительно талантливейшего украинского вратаря, который исключительно своими силой, волей и гением добился признания и поймал, как казалось, мечту за хвост, винить в его ненужности нельзя ни тренера «Реала», ни рулевого сборной Украины.

***

Вратарь – уж очень специфическая, тонкая материя. Место в основе всегда одно, и, как правило, на этом месте люди играют постоянно. А другие люди постоянно сидят на замене. Исключения из правил случаются, но нечасто. Если говорить о клубах, то очень редко. И связаны такие исключения лишь с форс-мажорами. То бишь травмой основного кипера, либо ретроградным Меркурием, который, ни с того, ни с сего, вдруг решит вставить свои пять копеек. Но пока что ни мятежная планета, ни серьезные хвори бельгийского стража ворот «Мадрида» не беспокоят. Поэтому он и занимает свое место в основе команды. Заслуженное место. Его покупали в качестве игрока основы. Он и есть таковым. Небезгрешный, но вполне надежный, авторитетный футболист, которому очень доверяет Зидан. Этот пазл сложился, и распасться он может, как было сказано выше, только в случае форс-мажора. Увы к нашему сожалению, подобных обстоятельств сейчас нет. Посему очень талантливый, а главное наш голкипер Андрей Лунин продолжает полировать лавку для запасных. Обидно? Безусловно. Несправедливо? Вряд ли.

Getty Images/Global Images Ukraine

Зидан давал шанс Андрею проявить себя. Пускай тот шанс был призрачным изначально, но он был. Лунин вышел на игру Кубка Короля – против безродного «Алькояно» - и не сыграл так, как мог, как должен был сыграть. Наверняка нельзя всех собак за то громкое поражение фаворита андердогу вешать на украинца. Но он реально не выручил. Шанс свой не использовал. Поэтому теперь попадает лишь в заявку. Какие могут быть претензии к Зидану? И не говорите мне в этой связи о нежном возрасте: Касильяс дебютировал за «Реал» в 18 лет, и практически сразу же застолбил за собой первый номер.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация для Лунина в сборной Украины отчасти похожа на его клубную. Шевченко на позиции вратаря нужен, в первую очередь, исполнитель с игровым тонусом. Когда Трубина еще не подпускали к основе «горняков», Бущан только-только утверждался в роли основного в «Динамо», наш тренерский штаб охотно вызывал не имеющего практики стража ворот «Реала». Потому что тогда был Андрей Пятов и пустота. Точнее, Юрий Панькив.

Сейчас такой пустоты нет. Скорее наоборот: Жора весьма хорош на всех фронтах, да и юное дарование «Шахтера» сначала потихоньку, а теперь уже окончательно задвинуло в тыл Пятова. Не приглашать Бущана и Трубина Шевченко не имел морального права. Равно как и Пятова. Тут такое дело: недавно основной вратарь «Шахтера» прошел от звонка до звонка отбор на Евро-2020, был одной из главных опор и команды, и тренерского штаба. Ну как ему не дать возможность хотя бы в качестве запасного побывать на чемпионате Европы, куда, собственно, он почти «самотужки» втащил нашу сборную? Получается, что и здесь Лунин может рассчитывать только на статус запасного. Причем не первого, как в «Реале», а четвертого. Но четверых вратарей берут лишь на сборы, а не на турниры…

***

За последний год голкипер Андрей Лунин не стал хуже. Во всяком случае, с точки зрения навыков и рефлексов. Порой его сейвы на тренировочных занятиях «Реала» - нечто из арсенала «спайдермена».

Только вот Зидан доверяет Куртуа. И будет ему доверять и дальше. Ну, если Тибо не сопьется или самолично не скажет, мол, я устал, я ухожу. Словом, смотри выше, там, где говорится о форс-мажоре. А коль так, то бишь, если Зидан продолжит ставить на Куртуа, Шевченко априори не сможет ставить на Лунина. Все очень просто, и очень взаимозависимо. Словно закон сохранения материи: если где-то убывает, то где-то прибывает. Ну, вы знаете.

Хотя еще больше эта ситуация смахивает на замкнутый круг. Вроде и достиг своей мечты – попал в лучший клуб мира, но вот дальше все пошло не так. Не играешь, а только числишься, кажется, что ты на вершине мира, но эту вершину оккупировали другие, ты же только сидишь на лавке, наблюдая за чужим салютом.

Есть ли выход из всего этого? Да есть, конечно же. Он всегда есть. И, как правило, он там, где вход. Если говорить о перспективах Андрея Лунина поехать на Евро-2020, то они ничтожно малы. Если не произойдет ничего сверхъестественного, украинец и дальше будет за спиной Куртуа. Бущан, Трубин, Пятов – если ничего не поменяется, эта тройка уедет на континентальное первенство. Лунину можно в этой связи надеяться лишь на чудо. Да посочувствовать.

Что же касается его дел в «Реале», то тут уж от него зависит очень многое. Если не все. Давеча один не совсем основной игрок киевского «Динамо» признался, что «готов получать три миллиона в год и сидеть на лавке», чем «зарабатывать одну тысячу, но играть». Это право каждого. Если Лунин хочет неплохо зарабатывать, у него уже есть такая возможность. Ну и, конечно же, при таком раскладе нужно продолжать ждать с моря погоды: форс-мажор ведь никто не отменял. 

Есть и другой путь: уйти куда-нибудь, точнее, в «Овьедо», «Вальядолид», «Леганес», да хоть «Зарю», чтобы снова оказаться на виду, в своей тарелке, в сборной Украины. Но, скорее всего, с пресловутой «тыщей» в кармане.

В общем, варианты есть. Выбирать должен сам Андрей. Как и спасти себя может только он.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:18
    0
    aleks8-48, 08.04.2021 19:16
    Яшин не удачный пример, Лев до 29-ти лет был вторым в московском Динамо после Хомича, но это, как указанно вами, не помешало ему в дальнейшем стать лучшим вратарём мира. Я,конечно,не желаю Лунину такой путь для признания, ему обязательно нужно уходить,если не совсем, то в аренду точно.
    давайте удачный пример)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:17
    0
    alefteev77, 08.04.2021 19:15
    Думаю быть №2 в Реале куда почетнее, чем быть вторым в ШД или ДК.
    Да, Лунину можно пойти в аренду, где будет гарантированное место в основе. Но думаю менеджмент Реала разберется самостоятельно как лучше для клуба и игрока.
    -
    Успехов Андрею, великое достижение быть приглашенным лучшим клубом мира.
    Так он бы в шахте # 1 был бы, как раз его туда и сватали, сам не захотел, а так бы уже пятова и подсидел бы, вряд ли бы трубин всплыл нормально при таком раскладе
    Ссылка
    aleks8-48
      aleks8-48, 08.04.2021 19:16
    +1
    Яшин не удачный пример, Лев до 29-ти лет был вторым в московском Динамо после Хомича, но это, как указанно вами, не помешало ему в дальнейшем стать лучшим вратарём мира. Я,конечно,не желаю Лунину такой путь для признания, ему обязательно нужно уходить,если не совсем, то в аренду точно.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 08.04.2021 19:15
    0
    Думаю быть №2 в Реале куда почетнее, чем быть вторым в ШД или ДК.
    Да, Лунину можно пойти в аренду, где будет гарантированное место в основе. Но думаю менеджмент Реала разберется самостоятельно как лучше для клуба и игрока.
    -
    Успехов Андрею, великое достижение быть приглашенным лучшим клубом мира.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 19:12
    +1
    С чем-чем, а с вратарями в сборной проблем нет. Да и зачем спасать того у кого зарплата полтора ляма и тренировки с лучшими игроками планеты? Спасите Максымку лучше, он уже загибается.
    Ссылка
    aleks8-48
      aleks8-48, 08.04.2021 19:09
    0
    Теперь понятно, почему Зидан отдал предпочтение Лунину, а не своему сыну. Он просто не хотел своему сыну участи Лунина.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:06
    +1
    NaVarDrisni, 08.04.2021 19:04
    я скажу то что и в предыдущем сообщении, сделка с Наполи сорвалась, чего мог бы добавиться там Лунин, можно только фантазировать.
    Видел, не спорю. Хотя что уже говорить, думаю там еще сам фактор мог быть что он в реал рвался, от того и отшили, впрочем это лишь предположение, 1 пока ясно точно, что кроме того что яйца отсидеть он вряд ли чего большего сможет если и дальше останется у сливочных, лучше уже хоть куда валить и пусть даже в аренду, время то тикает
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 19:04
    0
    Alex86 1, 08.04.2021 19:02
    Скажешь Наполи не шикарный вариант для молодого воротника? Да и если б пихнули в аренду в Италии, то тоже не самый худший вар-т, чем лавка сливочных.
    я скажу то что и в предыдущем сообщении, сделка с Наполи сорвалась, чего мог бы добавиться там Лунин, можно только фантазировать.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:02
    +2
    NaVarDrisni, 08.04.2021 18:58
    да нигде он не мог пылить, на него было всего два покупателя, Наполи с которым сорвалась сделка по непонятным причинаи, и Реал, и ещё вариант остаться в Заре. чел сделал выбор без выбора, хоть он и сказал что такому клубу как Реал не отказывают, но по сути у него и выбора то не было.
    Скажешь Наполи не шикарный вариант для молодого воротника? Да и если б пихнули в аренду в Италии, то тоже не самый худший вар-т, чем лавка сливочных.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 18:58
    +1
    Alex86 1, 08.04.2021 18:13
    Как можно спасти чувака, если его самого прет сидеть там на лавке, но главное шо в Реале? Разве шо сама команда пинка даст, хотя б в аренду, а то мхом уже порос весь, а зря, мог бы пылить уже # 1 в топ 4 чемпах в каком-то клубе трохи по проще чем испанцы
    да нигде он не мог пылить, на него было всего два покупателя, Наполи с которым сорвалась сделка по непонятным причинаи, и Реал, и ещё вариант остаться в Заре. чел сделал выбор без выбора, хоть он и сказал что такому клубу как Реал не отказывают, но по сути у него и выбора то не было.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:49
    +1
    Oleksandr Hevari, 08.04.2021 18:35
    Моё мнение - Лунин просто очень переоценен. Да, хороший вратарь, да, классно играл в Днепре и Заре. Но и только. Инста-видосики с тренировок - тоже еще не показатель чего-то супер-пупер экстраординарного....
    А шо он должен как яшин золотой мяч взять с лавки реала?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:40
    +4
    Michael Savchyn, 08.04.2021 18:39
    мабуть то вже кінець його кар'єрі та й усе...
    Звісно ж! 22 роки то вам не жарти
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 08.04.2021 18:39
    0
    мабуть то вже кінець його кар'єрі та й усе...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:38
    0
    Oleksandr Hevari, 08.04.2021 18:33
    И Ризнык где-то рядом... Так что Лунину не факт, что светит даже позиция третьего кипера сборной после ухода Пятова.
    Если Ризныку хватит ума в шахту не пойти, то да, вполне может быть еще + 1 неплохой воротник, пока Лунин заполировывает лавку до блеска
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:37
    +1
    DKTheBest2, 08.04.2021 18:34
    Згоден, але якщо Лунін хоч декілька матчів проведе за Реал, то може перейти в кудись як На вас.
    Ну это да, но вопрос еще как проведет, а то его пару раз выпустили последние и тут же косяки пошли, а с воротниками это бросается в глаза тут же, так шо лучше б хоть в аренду куда-то сходил, но желательно был там # 1 и засветился, а то в реале опять долго ждать сл раз придется ... очень
    Ссылка
    Oleksandr Hevari
    online
      Oleksandr Hevari, 08.04.2021 18:35
    -2
    Моё мнение - Лунин просто очень переоценен. Да, хороший вратарь, да, классно играл в Днепре и Заре. Но и только. Инста-видосики с тренировок - тоже еще не показатель чего-то супер-пупер экстраординарного....
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.04.2021 18:34
    +4
    Ему 22 года попал в Реал с УПЛ вратарь.Реальная игра вратарей от 25 лет старт.Не нада сравнивать с великими это случай и мастерство.Кого спасать и от кого?))Он уже был в аренде помогло?Возраст и великая команда позволяют и ждать и ловить случай.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 08.04.2021 18:34
    +1
    Alex86 1, 08.04.2021 18:29
    Так толку то? Даже если бельгийца поломают, то как он вернется, то 99,9 % его первым сделают опять, учитывая ск он стоит, получает, статус и звездность ну и самое главное уровень, а бедняга наш вылез что в СБУ тогда, что в кубке Исп и тут же накосячил ибо заржавел на лавке там
    Згоден, але якщо Лунін хоч декілька матчів проведе за Реал, то може перейти в кудись як На вас.
    Ссылка
    Oleksandr Hevari
    online
      Oleksandr Hevari, 08.04.2021 18:33
    0
    Alex86 1, 08.04.2021 18:31
    Кста если б не вечная лавка в Реале, то именно он должен был быть и стал бы на долгие годы, скорее всего, воротник # 1 в СБУ, пятов как раз сдал тогда ... теперь же тяжелее станет намного, бо тут еще и бущан с трубиным подтянулись
    И Ризнык где-то рядом... Так что Лунину не факт, что светит даже позиция третьего кипера сборной после ухода Пятова.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:31
    +4
    Кста если б не вечная лавка в Реале, то именно он должен был быть и стал бы на долгие годы, скорее всего, воротник # 1 в СБУ, пятов как раз сдал тогда ... теперь же тяжелее станет намного, бо тут еще и бущан с трубиным подтянулись
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:40
    +4
    Michael Savchyn, 08.04.2021 18:39
    мабуть то вже кінець його кар'єрі та й усе...
    Звісно ж! 22 роки то вам не жарти
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.04.2021 18:34
    +4
    Ему 22 года попал в Реал с УПЛ вратарь.Реальная игра вратарей от 25 лет старт.Не нада сравнивать с великими это случай и мастерство.Кого спасать и от кого?))Он уже был в аренде помогло?Возраст и великая команда позволяют и ждать и ловить случай.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:31
    +4
    Кста если б не вечная лавка в Реале, то именно он должен был быть и стал бы на долгие годы, скорее всего, воротник # 1 в СБУ, пятов как раз сдал тогда ... теперь же тяжелее станет намного, бо тут еще и бущан с трубиным подтянулись
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 08.04.2021 18:26
    +3
    Да можно подождать ещё - Тот же Кейлор Навас сколько сидел на лавке, а щас в ПСЖ, примеры есть, но действительно, всё зависит от Лунина - опыт где-то фармить надо в любом случае
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:02
    +2
    NaVarDrisni, 08.04.2021 18:58
    да нигде он не мог пылить, на него было всего два покупателя, Наполи с которым сорвалась сделка по непонятным причинаи, и Реал, и ещё вариант остаться в Заре. чел сделал выбор без выбора, хоть он и сказал что такому клубу как Реал не отказывают, но по сути у него и выбора то не было.
    Скажешь Наполи не шикарный вариант для молодого воротника? Да и если б пихнули в аренду в Италии, то тоже не самый худший вар-т, чем лавка сливочных.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 08.04.2021 18:24
    +2
    С одной стороны жаль пацана - сидит на лавке. С другой завидно - сидишь, нихрена не делаешь и получаешь кучу бабла
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 18:13
    +2
    Как на рыбалке.
    Пусть ждёт когда клёв начнётся. С голода ж не пухнет.
    Ссылка
    aleks8-48
      aleks8-48, 08.04.2021 19:16
    +1
    Яшин не удачный пример, Лев до 29-ти лет был вторым в московском Динамо после Хомича, но это, как указанно вами, не помешало ему в дальнейшем стать лучшим вратарём мира. Я,конечно,не желаю Лунину такой путь для признания, ему обязательно нужно уходить,если не совсем, то в аренду точно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 19:12
    +1
    С чем-чем, а с вратарями в сборной проблем нет. Да и зачем спасать того у кого зарплата полтора ляма и тренировки с лучшими игроками планеты? Спасите Максымку лучше, он уже загибается.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:06
    +1
    NaVarDrisni, 08.04.2021 19:04
    я скажу то что и в предыдущем сообщении, сделка с Наполи сорвалась, чего мог бы добавиться там Лунин, можно только фантазировать.
    Видел, не спорю. Хотя что уже говорить, думаю там еще сам фактор мог быть что он в реал рвался, от того и отшили, впрочем это лишь предположение, 1 пока ясно точно, что кроме того что яйца отсидеть он вряд ли чего большего сможет если и дальше останется у сливочных, лучше уже хоть куда валить и пусть даже в аренду, время то тикает
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 18:58
    +1
    Alex86 1, 08.04.2021 18:13
    Как можно спасти чувака, если его самого прет сидеть там на лавке, но главное шо в Реале? Разве шо сама команда пинка даст, хотя б в аренду, а то мхом уже порос весь, а зря, мог бы пылить уже # 1 в топ 4 чемпах в каком-то клубе трохи по проще чем испанцы
    да нигде он не мог пылить, на него было всего два покупателя, Наполи с которым сорвалась сделка по непонятным причинаи, и Реал, и ещё вариант остаться в Заре. чел сделал выбор без выбора, хоть он и сказал что такому клубу как Реал не отказывают, но по сути у него и выбора то не было.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:49
    +1
    Oleksandr Hevari, 08.04.2021 18:35
    Моё мнение - Лунин просто очень переоценен. Да, хороший вратарь, да, классно играл в Днепре и Заре. Но и только. Инста-видосики с тренировок - тоже еще не показатель чего-то супер-пупер экстраординарного....
    А шо он должен как яшин золотой мяч взять с лавки реала?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:37
    +1
    DKTheBest2, 08.04.2021 18:34
    Згоден, але якщо Лунін хоч декілька матчів проведе за Реал, то може перейти в кудись як На вас.
    Ну это да, но вопрос еще как проведет, а то его пару раз выпустили последние и тут же косяки пошли, а с воротниками это бросается в глаза тут же, так шо лучше б хоть в аренду куда-то сходил, но желательно был там # 1 и засветился, а то в реале опять долго ждать сл раз придется ... очень
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 08.04.2021 18:34
    +1
    Alex86 1, 08.04.2021 18:29
    Так толку то? Даже если бельгийца поломают, то как он вернется, то 99,9 % его первым сделают опять, учитывая ск он стоит, получает, статус и звездность ну и самое главное уровень, а бедняга наш вылез что в СБУ тогда, что в кубке Исп и тут же накосячил ибо заржавел на лавке там
    Згоден, але якщо Лунін хоч декілька матчів проведе за Реал, то може перейти в кудись як На вас.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 18:13
    +1
    Как можно спасти чувака, если его самого прет сидеть там на лавке, но главное шо в Реале? Разве шо сама команда пинка даст, хотя б в аренду, а то мхом уже порос весь, а зря, мог бы пылить уже # 1 в топ 4 чемпах в каком-то клубе трохи по проще чем испанцы
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:18
    0
    aleks8-48, 08.04.2021 19:16
    Яшин не удачный пример, Лев до 29-ти лет был вторым в московском Динамо после Хомича, но это, как указанно вами, не помешало ему в дальнейшем стать лучшим вратарём мира. Я,конечно,не желаю Лунину такой путь для признания, ему обязательно нужно уходить,если не совсем, то в аренду точно.
    давайте удачный пример)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2021 19:17
    0
    alefteev77, 08.04.2021 19:15
    Думаю быть №2 в Реале куда почетнее, чем быть вторым в ШД или ДК.
    Да, Лунину можно пойти в аренду, где будет гарантированное место в основе. Но думаю менеджмент Реала разберется самостоятельно как лучше для клуба и игрока.
    -
    Успехов Андрею, великое достижение быть приглашенным лучшим клубом мира.
    Так он бы в шахте # 1 был бы, как раз его туда и сватали, сам не захотел, а так бы уже пятова и подсидел бы, вряд ли бы трубин всплыл нормально при таком раскладе
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    alefteev77
      alefteev77, 08.04.2021 19:15
    0
    Думаю быть №2 в Реале куда почетнее, чем быть вторым в ШД или ДК.
    Да, Лунину можно пойти в аренду, где будет гарантированное место в основе. Но думаю менеджмент Реала разберется самостоятельно как лучше для клуба и игрока.
    -
    Успехов Андрею, великое достижение быть приглашенным лучшим клубом мира.
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    aleks8-48
      aleks8-48, 08.04.2021 19:09
    0
    Теперь понятно, почему Зидан отдал предпочтение Лунину, а не своему сыну. Он просто не хотел своему сыну участи Лунина.
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    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 19:04
    0
    Alex86 1, 08.04.2021 19:02
    Скажешь Наполи не шикарный вариант для молодого воротника? Да и если б пихнули в аренду в Италии, то тоже не самый худший вар-т, чем лавка сливочных.
    я скажу то что и в предыдущем сообщении, сделка с Наполи сорвалась, чего мог бы добавиться там Лунин, можно только фантазировать.
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