Источник: Шевченко не писал просьбу об окончании УПЛ на неделю раньше

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не составлял письменного ходатайства на имя президента УАФ Андрея Павелко о необходимости окончания первенства УПЛ на неделю раньше, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Источник сообщает, что Павелко оказывал настойчивый длительный прессинг на Шевченко. Однако, европейские чемпионаты заканчиваются в 20-х числах мая. Десяток легионеров сборной досрочно отпускать из европейских клубов никто не будет, а держать две недели на сборах усеченный состав – в планы подготовки национальной команды не входило.

Перед Евро-2016 была аналогичная ситуация, когда Шевченко был помощником Михаила Фоменко, часть команды начала подготовку заранее, и турнир тогда завершился крайне неудачно для национальной сборной.

В результате Шевченко отказался составлять официальный документ, посоветовав Павелко действовать на свое усмотрение, и если у того получится, то против он не будет. А настаивать опасается, чтобы не ухудшать репутацию.

Напомним, на днях было принято решение, что УПЛ в текущем сезоне завершится на неделю раньше: не 16 мая, а 9 мая. Инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.