Источник: Шевченко не писал просьбу об окончании УПЛ на неделю раньше

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не составлял письменного ходатайства на имя президента УАФ Андрея Павелко о необходимости окончания первенства УПЛ на неделю раньше, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.
Источник сообщает, что Павелко оказывал настойчивый длительный прессинг на Шевченко. Однако, европейские чемпионаты заканчиваются в 20-х числах мая. Десяток легионеров сборной досрочно отпускать из европейских клубов никто не будет, а держать две недели на сборах усеченный состав – в планы подготовки национальной команды не входило.
Перед Евро-2016 была аналогичная ситуация, когда Шевченко был помощником Михаила Фоменко, часть команды начала подготовку заранее, и турнир тогда завершился крайне неудачно для национальной сборной.
В результате Шевченко отказался составлять официальный документ, посоветовав Павелко действовать на свое усмотрение, и если у того получится, то против он не будет. А настаивать опасается, чтобы не ухудшать репутацию.
Напомним, на днях было принято решение, что УПЛ в текущем сезоне завершится на неделю раньше: не 16 мая, а 9 мая. Инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.
Источник — Telegram
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По другому я это не вижу. Если Шева не инициатор этой затеи то Павелко отрабатывает бабло
——
Не ну в духе нынешнего слабоумного ржавого ффу, выдумать и такое
Вот теперь кричавшие, что Шева главный пусть и ответят кто главный.
Ну так это и так понятно . На кой Шеве это , когда основная часть сборников все равно приедут 15 - 20 числа .
—— .
Вообщем , слабоумие и отвага девиз нынешнего ручного ффу
Ну так это и так понятно . На кой Шеве это , когда основная часть сборников все равно приедут 15 - 20 числа .
—— .
Вообщем , слабоумие и отвага девиз нынешнего ручного ффу
——
Не ну в духе нынешнего слабоумного ржавого ффу, выдумать и такое
Вот теперь кричавшие, что Шева главный пусть и ответят кто главный.
По другому я это не вижу. Если Шева не инициатор этой затеи то Павелко отрабатывает бабло
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