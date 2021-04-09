Источник: Шевченко не писал просьбу об окончании УПЛ на неделю раньше

Десяток легионеров досрочно отпускать из европейских клубов никто не будет

  • 09.04.2021 23:05
  • 1642 просмотра
  • 14 комментариев
Источник: Шевченко не писал просьбу об окончании УПЛ на неделю раньше
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не составлял письменного ходатайства на имя президента УАФ Андрея Павелко о необходимости окончания первенства УПЛ на неделю раньше, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Источник сообщает, что Павелко оказывал настойчивый длительный прессинг на Шевченко. Однако, европейские чемпионаты заканчиваются в 20-х числах мая. Десяток легионеров сборной досрочно отпускать из европейских клубов никто не будет, а держать две недели на сборах усеченный состав – в планы подготовки национальной команды не входило.

Перед Евро-2016 была аналогичная ситуация, когда Шевченко был помощником Михаила Фоменко, часть команды начала подготовку заранее, и турнир тогда завершился крайне неудачно для национальной сборной.

В результате Шевченко отказался составлять официальный документ, посоветовав Павелко действовать на свое усмотрение, и если у того получится, то против он не будет. А настаивать опасается, чтобы не ухудшать репутацию.

Напомним, на днях было принято решение, что УПЛ в текущем сезоне завершится на неделю раньше: не 16 мая, а 9 мая. Инициатива якобы поступила от тренерского штаба сборной, который просил больше времени для подготовки к Евро-2020.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.04.2021 00:16
    +2
    Короче все ясно. Павелко отрабатывает деньги кротов.
    По другому я это не вижу. Если Шева не инициатор этой затеи то Павелко отрабатывает бабло
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 00:16
    +2
    Дурдом з тим Павелком.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:04
    +3
    То таке, тут відразу було ясно що це все не від Шеви йде, але думаю, що наступною новиною буде в'ю Шеви, де він скаже що говорив про це, але ну де ну ме і т.п.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 23:54
    +2
    KARABAS55, 09.04.2021 23:45
    Бедный Шева, как его помоями поливали, и в продажности обвинили. А теперь развязали шнурки, вступили в другую обувь, и по новому запели. Как и всегда.
    Судя по всему, Шева вообще не причем. В ближайшие дни всё станет ясно
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.04.2021 23:50
    +4
    Так шо Павелка решил насолить ДК?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.04.2021 23:45
    +5
    Бедный Шева, как его помоями поливали, и в продажности обвинили. А теперь развязали шнурки, вступили в другую обувь, и по новому запели. Как и всегда.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 09.04.2021 23:28
    +5
    маразм.... киевские Бортничи - это парфюм , по сравнению с ФФУ!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 23:26
    +6
    var, 09.04.2021 23:23
    В Печерский суд.
    В Печерскй суд Шева писал ?
    ——
    Не ну в духе нынешнего слабоумного ржавого ффу, выдумать и такое
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 23:23
    0
    В Печерский суд.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.04.2021 23:22
    +6
    Источник конечно сомнительный, но логично , что Шева бы не писал никаких просьб.
    Вот теперь кричавшие, что Шева главный пусть и ответят кто главный.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 23:22
    +8
    Что и следовало доказать. Либо Шева публично скажет, что просил перенести матчи, либо будет огромнейший скандал.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.04.2021 23:17
    +9
    Ну звісно Шева не писав письмового клопотання. Замість нього пише Микола Васильков
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 23:17
    +11
    очевидное невероятное
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 23:15
    +14

    Ну так это и так понятно . На кой Шеве это , когда основная часть сборников все равно приедут 15 - 20 числа .
    —— .
    Вообщем , слабоумие и отвага девиз нынешнего ручного ффу
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 23:15
    +14

    Ну так это и так понятно . На кой Шеве это , когда основная часть сборников все равно приедут 15 - 20 числа .
    —— .
    Вообщем , слабоумие и отвага девиз нынешнего ручного ффу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 23:17
    +11
    очевидное невероятное
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.04.2021 23:17
    +9
    Ну звісно Шева не писав письмового клопотання. Замість нього пише Микола Васильков
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 23:22
    +8
    Что и следовало доказать. Либо Шева публично скажет, что просил перенести матчи, либо будет огромнейший скандал.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 23:26
    +6
    var, 09.04.2021 23:23
    В Печерский суд.
    В Печерскй суд Шева писал ?
    ——
    Не ну в духе нынешнего слабоумного ржавого ффу, выдумать и такое
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.04.2021 23:22
    +6
    Источник конечно сомнительный, но логично , что Шева бы не писал никаких просьб.
    Вот теперь кричавшие, что Шева главный пусть и ответят кто главный.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 09.04.2021 23:45
    +5
    Бедный Шева, как его помоями поливали, и в продажности обвинили. А теперь развязали шнурки, вступили в другую обувь, и по новому запели. Как и всегда.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 09.04.2021 23:28
    +5
    маразм.... киевские Бортничи - это парфюм , по сравнению с ФФУ!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.04.2021 23:50
    +4
    Так шо Павелка решил насолить ДК?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:04
    +3
    То таке, тут відразу було ясно що це все не від Шеви йде, але думаю, що наступною новиною буде в'ю Шеви, де він скаже що говорив про це, але ну де ну ме і т.п.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.04.2021 00:16
    +2
    Короче все ясно. Павелко отрабатывает деньги кротов.
    По другому я это не вижу. Если Шева не инициатор этой затеи то Павелко отрабатывает бабло
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 00:16
    +2
    Дурдом з тим Павелком.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 23:54
    +2
    KARABAS55, 09.04.2021 23:45
    Бедный Шева, как его помоями поливали, и в продажности обвинили. А теперь развязали шнурки, вступили в другую обувь, и по новому запели. Как и всегда.
    Судя по всему, Шева вообще не причем. В ближайшие дни всё станет ясно
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 23:23
    0
    В Печерский суд.
    Ссылка
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