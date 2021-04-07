УПЛ подтвердила. Сезон чемпионата Украины завершится раньше

Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, подтвердил, что клубы чемпионата Украины согласились завершить сезон на неделю раньше, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к Евро-2020.

«Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение».

«Таким образом, 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур - на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит УАФ», - сказал Дикий.

Изначально последний тур должен был состояться 15 мая.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Динамо» Киев не очень доволен такой инициативой.