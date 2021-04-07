УПЛ подтвердила. Сезон чемпионата Украины завершится раньше

Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, подтвердил, что клубы чемпионата Украины согласились завершить сезон на неделю раньше, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к Евро-2020.
«Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение».
«Таким образом, 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур - на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит УАФ», - сказал Дикий.
Изначально последний тур должен был состояться 15 мая.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Динамо» Киев не очень доволен такой инициативой.
Источник — Футбол 1/2/3
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!!!
Слабоумие и отвага - девиз современного шахтэра
Тем более что легионеры часто приезжали вообще ко дню матча.)
Ну и к тем турам таблица уже примет окончательный вид. Игры уже никакого значения для распределения мест в топ-3 не будут иметь.
Слабоумие и отвага - девиз современного шахтэра
И уже опустились до полного беспредела ( украденный просто так год у Олипика, офсайдная линия Монзуль с уходом в два метра вбок ) и т д
——
Ну или из-за мелочности своей врожденной , хотят напакостить
Вдруг кто сломается у ДК . Вот то им счастья будет
Коломойский: Шо? Кто выиграл?
Суркис: 2:0
Коломойский: Кто выиграл?
Суркис: "Реал" выигрывает 2:0
Коломойский: Выигрывает?
Суркис: Да. Еще двадцать минут
Коломойский: Ну, кто забил? Рональдо?
Суркис: Нет, этот самый забил...
Коломойский (перебивает): Бензема?
Суркис: Англичанин..Да нет как этот?
Коломойский: Бейл?
Суркис: Бейл забил и Рамос. Первый Рамос, второй Бейл
Коломойский: Угу. Ясно
Суркис: Твой тренер Рамос
Коломойский: Угу. Шо, Стринич на вас не выходил?
Суркис: На нас вообще близко не выходил. Мы сделали опровержение. Написал его агент, что ему дают в "Наполи" полтора миллиона зарплату, а мы даем два двести. Мы на сайте повесили, что ни с кем не вели никаких переговоров, и о таких зарплатах речи не могло быть никогда и ни с кем. Так все прибегут за два двести. Ну наглый пи..ор какой-то
Коломойский: Так..И шо в итоге?
Суркис: Ну в итоге, "Наполи" его точно не подписал. Все что могу сказать
Коломойский: Угу
Суркис: Два двести..Слышишь?
Коломойский: Угу
Суркис: два и двести, кто наживется
Коломойский: Ясно. Ну шикарно.
Суркис: Щас будешь покупать на каждую позицию по игроку
Коломойский: Кто?
Суркис: Ты
Коломойский: Я ничего покупать не собираюсь (смееется). А зачем?
Суркис: Я понял... Покупать летом надо
Коломойский: Та я вообще ни летом, ни зимой не собираюсь покупать. На х..й они нужны?
Суркис: Ну правильно...
Коломойский: Украинская команда будет играть
Суркис: Ну правильно...
Коломойский: Я слышал, Татулян там хочет вернуться...
Суркис: Та я вообще не знаю... Он сам хочет вернуться
Коломойский: Ты уверен?
Суркис: Да. Сто процентов. Не волнуйся, никто никуда не...
Коломойский (перебивает): Уверен?
Суркис: Я уверен на сто...
Коломойский: Кто щас врет, тот кто?
Суркис: Тот, кто последний. Можешь сказать Павелко, что я первый сказал, что если он будет президентом, чтобы он его и близко никуда не подпускал
Коломойский: Ая ж никому ничего не должен. Ты сам, бл.., можешь ему говорить
Суркис: Та я не разговариваю с твоим Павелко
Коломойский: Так твой брат с ним разговаривает. И Палице еще звонил, задания еще дал, бл..дь
Суркис: Кто?
Коломойский: Твой брат
Суркис: Какое?
Коломойский: Какое-какое..Никакое..Сидел рядом с Павелко и задания ему давал...
Суркис: Да?
Коломойский: Да
Суркис: Ну хорошо...
Коломойский: Пусть меньше задания раздает
Суркис: Брату моему скажи..
Коломойский: Так сам ему говори
Суркис: Ты целый день до чего-то доеб...ться хочешь. У тебя все время то одно, то второе, то третье... Я звонил Палице?
Коломойский: А ты и твой брат - это одно и то же
Суркис: Та это тебе так кажется
Коломойский: Тебя уже , бл..дь, оштрафовали на шесть очков? Хочешь, чтобы еще тебя оштрафовали?
Суркис: Да, да..Сильно я тебя боюсь...
Коломойский: А?
Суркис: Ну хватит уже еб..ть голову
Коломойский: Хочешь, чтобы еще оштрафовали?
Суркис: Да, ох..нно, мечтаю... Еще на двенадцать. При чем тут шесть очков?
Коломойский: А это тоже татуляны-х..ляны, бл..дь. Поставь Татуляна, и тебя будут в каждом сезоне на шесть очков штрафовать. А как ты хотел?
Суркис: А я шо кого-то ставлю вообще?
Коломойский: А ты брату своему скажи
Суркис: Ну хорошо
Коломойский: Татуляна, бл..дь, выкопал.. Он уже, бл..дь, умер давно, а они его откопали, бл..дь... Ох..еть можно
Суркис: Так кто кого откопал? Шо ты хочешь?
Коломойский: Так твой брат его откопал. Не стыдно вообще?
Суркис: Кому? Мне?
Коломойский: Тебе. Ну конечно.
Суркис: А чего мне должно быть стыдно?
Коломойский: За своего брата не стыдно?
Суркис: Абсолютно. Он за него не просил
Коломойский: Потом будете говорить, шо на х.. ваши телефоны раздают? Я буду раздавать ваши телефоны, чтобы болельщики вам звонили. Щас запущу, что Григорий Михайлович хочет вернуть Татуляна на судейство
Суркис: Давай. Вперед
Коломойский: Да, и дам телефон его
Суркис: Вот правильно
Коломойский: И скажу, что если не дозвонитесь, вот следующий..там три восьмерки и пятерка
Суркис: Хорошо
Коломойский: Мы живем в новом открытом обществе, поэтому вот эти ваши штучки, бл..дь...
Суркис: Я понял
Коломойский: ...С девяностых годов и начала двухтысячных оставьте, бл..дь, для лучших времен
Суркис: Хорошо...
Коломойский: Понял?
Суркис: Да
Коломойский: Да?
Суркис: Да
Коломойский: Интересно тебе "Реал" смотреть твой?
Суркис: Не-а, я уже в аэропорт еду
Коломойский: А на х.. й ты туда поехал вообще? Надо было поехать, что с финала уехать. не дождавшись окончания?
Суркис: Ну если 15 минут до конца. 2:0 , все ясно. Чтоб не выдвигаться три часа в аэропорт.
Коломойский: А на х..й вообще было ехать в этот Мараккеш?
Суркис: Ну х..р его..Поехал и все..
Коломойский: А зачем?
Суркис: Ну поехал..делать не х..й, и поехал
Коломойский: Не х.. й делать? Пусть Татуляна откопают. Почистят его, переименуют, бл..дь.. (смеется)
Суркис: Перелицуют...
Коломойский: Ой, бл..дь... Мало тебе скандалов было, бл..дь?
Суркис: Та мне по х...й Слушай, вы делайте, что хотите ..Я что, влияю на что-то?
Коломойский: Ты влияешь...Твой брат влияет. Ты уже п..деть так не будешь, как ты раньше отп..дывался...
Суркис: Да, ну конечно...
Коломойский: Это уже никто не хавает..Ты не толкай эту х..ню. Пойдешь, скажешь своему брату, чтобы никаких Татулянов даже близко не было... Или скажи- иди возглавляй "Динамо" (Киев), чтобы пи..дели все на тебя...
Суркис: Я щас буду говорить, чтобы Коньков оставался...
Коломойский: А?
Суркис: Коньков пускай остается...
Коломойский: Ну у тебя есть твой голос, проголосуй... Пойди к Ринату, можешь лизнуть ему з..ницу...
Суркис: Хорошо, все...
Коломойский: Гон..лян, бл..дь..
Суркис: Мне по х.., бл..дь
Коломойский: Все, закончили, бл..дь..И Коллину вашего на х... Пять раз "Шахтер" чемпион..Сколько у меня очков позабирали...
Суркис: А у меня?
Коломойский: А я не знаю..Я за свое волнуюсь. Лысый итальяшка... Сидел с умным видом, рассказывал там басни. А это все твой Гриша - привел для себя, а получилось - для Рината
Суркис: Я понял...
Коломойский: Да, надо было, с..ка, выгнать их всех вместе с Януковичем... Еще весной п..сов отправить за границу...
(Суркис сдавленно смеется)
Коломойский: Алло?
Суркис: Ну?
Коломойский: Я еще дам интервью, как чемпионат мира России дали... Кто был супервайзером, бл..дь
Суркис: Давай интервью...
Коломойский: Буду давать швейцарской газете интервью, расскажу, что у них там творится под носом, бл..дь. Вот тогда посмотрим, умники, на х..й. Скажу, мне Григорий Михайлович все рассказывал - кому, чего, сколько, бл..дь..
Суркис: Ну понятно... У тебя с головой все в порядке?
Коломойский (смеется): Спинка вспотела?
Суркис: Вот смотри..Ты гонишь, бл..дь, мне кажется, что ты с психбольницы разговариваешь...
Коломойский: Правильно. Я знаю, что ты из психбольницы сто процентов. И вместе со своим братом, если вы хотите Татуляна поставить
Суркис: Да никто не хочет. Ты шо? Заеб..л ты меня уже...
Коломойский: Не пи..ди ..если бы я не знал, я бы не говорил. Алло?
Суркис: Вообще ты выжил уже из ума...
Коломойский: Если бы не знал, я бы не говорил... Я ж тебе не говорил об этом вчера или позавчера?
Суркис: А можно узнать. кем мы хотим его поставить?
Коломойский: Еще раз..Вы его хотите вернуть. Этого достаточно
Суркис: Кем вернуть?
Коломойский: Даже если вы его дворником или вахтером вернете в федерацию, только его нахождение там позволяет заниматься черными делами. Татулян опасен в любом статусе. Для чистоты футбола
Суркис: Его никто не собирается никуда возвращать
Коломойский: Его, бл..дь, надо, с..ка, из Киева на сто первый километр отправить. Чтобы он даже к Дому футбола не подходил близко. И на матчи пускать нельзя. Потому что его рожа..Все начинают думать, что что-то уже нечестно...
Суркис: Я понял
Коломойский: Такая у него репутация, друг мой
Суркис: Я понял
Коломойский: Понял? А вам, бл..дь, желательно эту фамилию вообще не произносить
Суркис: Хорошо
Коломойский: Хорошо? Молодец. А то потом Ринат скажет - ох..нно они, власть сменилась...
Суркис (перебивает): Та я сказал уже - хорошо! Все уже - хватит! Какая мне разница - шо он скажет?! Я сам лично скажу Павелко, если он выиграет президентство, чтобы он никуда его не возвращал и никуда не ставил вообще...
Коломойский: Заранее...
Суркис: Заранее скажу. Что это моя просьба, бл..дь, чтобы он его вообще, бл..дь, на пушечный выстрел никуда не подпускал...
Коломойский: Ты скажи заранее.. И скажи - несмотря на то, что тебе говорит мой брат.
Суркис: Да..А он ему не говорит ничего... Я уверен
Коломойский: Алло?
Суркис: Да
Коломойский: Ты ему так скажи и все..Не надо влазить..На х..й тебе подробности? Говорит - не говорит..Ты скажи - даже если тебе мой брат и говорит... И будет говорить - не вздумай это сделать...
Суркис: Не вздумай это сделать..Я ему скажу..Да. Поверь мне, что я ему это скажу
Коломойский: А чего твои болельщики не были под федерацией?
Суркис: Мои как раз были, это твои не были.
Коломойский: В четверг их не было.
Суркис: Мои как раз в четверг были.
Коломойский: Не было твоих. Ты проверь сначала
Суркис: Та я проверил, бл..дь
Коломойский: Не проверил ты. Не было..
Суркис: Мои даже на конгресс прорвались. Понял меня или нет? С кипишем, бл..дь, на х..й
Коломойский: С кипишем?
Суркис: Да
Коломойский: А чего они прорвались?
Суркис: Ну прорвались, потому что считали, что не будут ставить вопрос..Мои как раз прорвались... И об этом знает и Павелко, все знают..
Коломойский: А сколько твоих было?
Суркис: Там всего было человек триста. Моих было человек семьдесят-восемьдесят.
Коломойский: Семьдесят? А прорвалось сколько?
Суркис: Двенадцать человек, бл..дь. Четыре со Львова прошло, два с Днепра были, остальные мои.
Коломойский: А с Донецка сколько?
Суркис: Не было ни одного
Коломойский: А с Харькова?
Суркис: Да ни одного не было. Были только Львов, Киев и этот самый... С Харькова был, по моему, этот ..Который там на улице все время дерется ..Мунтин или какой-то там... Он сам приехал, бл..дь.. Но он не кипишевал, ничего... Смотрел
Коломойский: Угу...
Суркис: Они там вообще... Там сколько мусоров нагнали, что особо никто не кипишевал...
Коломойский: А сколько мусоров было?
Суркис: Восемь автобусов
Коломойский: Это сколько человек?
Суркис: Ну они не выходили..Они сидели и см
И уже опустились до полного беспредела ( украденный просто так год у Олипика, офсайдная линия Монзуль с уходом в два метра вбок ) и т д
——
Ну или из-за мелочности своей врожденной , хотят напакостить
Вдруг кто сломается у ДК . Вот то им счастья будет
Коломойский: Шо? Кто выиграл?
Суркис: 2:0
Коломойский: Кто выиграл?
Суркис: "Реал" выигрывает 2:0
Коломойский: Выигрывает?
Суркис: Да. Еще двадцать минут
Коломойский: Ну, кто забил? Рональдо?
Суркис: Нет, этот самый забил...
Коломойский (перебивает): Бензема?
Суркис: Англичанин..Да нет как этот?
Коломойский: Бейл?
Суркис: Бейл забил и Рамос. Первый Рамос, второй Бейл
Коломойский: Угу. Ясно
Суркис: Твой тренер Рамос
Коломойский: Угу. Шо, Стринич на вас не выходил?
Суркис: На нас вообще близко не выходил. Мы сделали опровержение. Написал его агент, что ему дают в "Наполи" полтора миллиона зарплату, а мы даем два двести. Мы на сайте повесили, что ни с кем не вели никаких переговоров, и о таких зарплатах речи не могло быть никогда и ни с кем. Так все прибегут за два двести. Ну наглый пи..ор какой-то
Коломойский: Так..И шо в итоге?
Суркис: Ну в итоге, "Наполи" его точно не подписал. Все что могу сказать
Коломойский: Угу
Суркис: Два двести..Слышишь?
Коломойский: Угу
Суркис: два и двести, кто наживется
Коломойский: Ясно. Ну шикарно.
Суркис: Щас будешь покупать на каждую позицию по игроку
Коломойский: Кто?
Суркис: Ты
Коломойский: Я ничего покупать не собираюсь (смееется). А зачем?
Суркис: Я понял... Покупать летом надо
Коломойский: Та я вообще ни летом, ни зимой не собираюсь покупать. На х..й они нужны?
Суркис: Ну правильно...
Коломойский: Украинская команда будет играть
Суркис: Ну правильно...
Коломойский: Я слышал, Татулян там хочет вернуться...
Суркис: Та я вообще не знаю... Он сам хочет вернуться
Коломойский: Ты уверен?
Суркис: Да. Сто процентов. Не волнуйся, никто никуда не...
Коломойский (перебивает): Уверен?
Суркис: Я уверен на сто...
Коломойский: Кто щас врет, тот кто?
Суркис: Тот, кто последний. Можешь сказать Павелко, что я первый сказал, что если он будет президентом, чтобы он его и близко никуда не подпускал
Коломойский: Ая ж никому ничего не должен. Ты сам, бл.., можешь ему говорить
Суркис: Та я не разговариваю с твоим Павелко
Коломойский: Так твой брат с ним разговаривает. И Палице еще звонил, задания еще дал, бл..дь
Суркис: Кто?
Коломойский: Твой брат
Суркис: Какое?
Коломойский: Какое-какое..Никакое..Сидел рядом с Павелко и задания ему давал...
Суркис: Да?
Коломойский: Да
Суркис: Ну хорошо...
Коломойский: Пусть меньше задания раздает
Суркис: Брату моему скажи..
Коломойский: Так сам ему говори
Суркис: Ты целый день до чего-то доеб...ться хочешь. У тебя все время то одно, то второе, то третье... Я звонил Палице?
Коломойский: А ты и твой брат - это одно и то же
Суркис: Та это тебе так кажется
Коломойский: Тебя уже , бл..дь, оштрафовали на шесть очков? Хочешь, чтобы еще тебя оштрафовали?
Суркис: Да, да..Сильно я тебя боюсь...
Коломойский: А?
Суркис: Ну хватит уже еб..ть голову
Коломойский: Хочешь, чтобы еще оштрафовали?
Суркис: Да, ох..нно, мечтаю... Еще на двенадцать. При чем тут шесть очков?
Коломойский: А это тоже татуляны-х..ляны, бл..дь. Поставь Татуляна, и тебя будут в каждом сезоне на шесть очков штрафовать. А как ты хотел?
Суркис: А я шо кого-то ставлю вообще?
Коломойский: А ты брату своему скажи
Суркис: Ну хорошо
Коломойский: Татуляна, бл..дь, выкопал.. Он уже, бл..дь, умер давно, а они его откопали, бл..дь... Ох..еть можно
Суркис: Так кто кого откопал? Шо ты хочешь?
Коломойский: Так твой брат его откопал. Не стыдно вообще?
Суркис: Кому? Мне?
Коломойский: Тебе. Ну конечно.
Суркис: А чего мне должно быть стыдно?
Коломойский: За своего брата не стыдно?
Суркис: Абсолютно. Он за него не просил
Коломойский: Потом будете говорить, шо на х.. ваши телефоны раздают? Я буду раздавать ваши телефоны, чтобы болельщики вам звонили. Щас запущу, что Григорий Михайлович хочет вернуть Татуляна на судейство
Суркис: Давай. Вперед
Коломойский: Да, и дам телефон его
Суркис: Вот правильно
Коломойский: И скажу, что если не дозвонитесь, вот следующий..там три восьмерки и пятерка
Суркис: Хорошо
Коломойский: Мы живем в новом открытом обществе, поэтому вот эти ваши штучки, бл..дь...
Суркис: Я понял
Коломойский: ...С девяностых годов и начала двухтысячных оставьте, бл..дь, для лучших времен
Суркис: Хорошо...
Коломойский: Понял?
Суркис: Да
Коломойский: Да?
Суркис: Да
Коломойский: Интересно тебе "Реал" смотреть твой?
Суркис: Не-а, я уже в аэропорт еду
Коломойский: А на х.. й ты туда поехал вообще? Надо было поехать, что с финала уехать. не дождавшись окончания?
Суркис: Ну если 15 минут до конца. 2:0 , все ясно. Чтоб не выдвигаться три часа в аэропорт.
Коломойский: А на х..й вообще было ехать в этот Мараккеш?
Суркис: Ну х..р его..Поехал и все..
Коломойский: А зачем?
Суркис: Ну поехал..делать не х..й, и поехал
Коломойский: Не х.. й делать? Пусть Татуляна откопают. Почистят его, переименуют, бл..дь.. (смеется)
Суркис: Перелицуют...
Коломойский: Ой, бл..дь... Мало тебе скандалов было, бл..дь?
Суркис: Та мне по х...й Слушай, вы делайте, что хотите ..Я что, влияю на что-то?
Коломойский: Ты влияешь...Твой брат влияет. Ты уже п..деть так не будешь, как ты раньше отп..дывался...
Суркис: Да, ну конечно...
Коломойский: Это уже никто не хавает..Ты не толкай эту х..ню. Пойдешь, скажешь своему брату, чтобы никаких Татулянов даже близко не было... Или скажи- иди возглавляй "Динамо" (Киев), чтобы пи..дели все на тебя...
Суркис: Я щас буду говорить, чтобы Коньков оставался...
Коломойский: А?
Суркис: Коньков пускай остается...
Коломойский: Ну у тебя есть твой голос, проголосуй... Пойди к Ринату, можешь лизнуть ему з..ницу...
Суркис: Хорошо, все...
Коломойский: Гон..лян, бл..дь..
Суркис: Мне по х.., бл..дь
Коломойский: Все, закончили, бл..дь..И Коллину вашего на х... Пять раз "Шахтер" чемпион..Сколько у меня очков позабирали...
Суркис: А у меня?
Коломойский: А я не знаю..Я за свое волнуюсь. Лысый итальяшка... Сидел с умным видом, рассказывал там басни. А это все твой Гриша - привел для себя, а получилось - для Рината
Суркис: Я понял...
Коломойский: Да, надо было, с..ка, выгнать их всех вместе с Януковичем... Еще весной п..сов отправить за границу...
(Суркис сдавленно смеется)
Коломойский: Алло?
Суркис: Ну?
Коломойский: Я еще дам интервью, как чемпионат мира России дали... Кто был супервайзером, бл..дь
Суркис: Давай интервью...
Коломойский: Буду давать швейцарской газете интервью, расскажу, что у них там творится под носом, бл..дь. Вот тогда посмотрим, умники, на х..й. Скажу, мне Григорий Михайлович все рассказывал - кому, чего, сколько, бл..дь..
Суркис: Ну понятно... У тебя с головой все в порядке?
Коломойский (смеется): Спинка вспотела?
Суркис: Вот смотри..Ты гонишь, бл..дь, мне кажется, что ты с психбольницы разговариваешь...
Коломойский: Правильно. Я знаю, что ты из психбольницы сто процентов. И вместе со своим братом, если вы хотите Татуляна поставить
Суркис: Да никто не хочет. Ты шо? Заеб..л ты меня уже...
Коломойский: Не пи..ди ..если бы я не знал, я бы не говорил. Алло?
Суркис: Вообще ты выжил уже из ума...
Коломойский: Если бы не знал, я бы не говорил... Я ж тебе не говорил об этом вчера или позавчера?
Суркис: А можно узнать. кем мы хотим его поставить?
Коломойский: Еще раз..Вы его хотите вернуть. Этого достаточно
Суркис: Кем вернуть?
Коломойский: Даже если вы его дворником или вахтером вернете в федерацию, только его нахождение там позволяет заниматься черными делами. Татулян опасен в любом статусе. Для чистоты футбола
Суркис: Его никто не собирается никуда возвращать
Коломойский: Его, бл..дь, надо, с..ка, из Киева на сто первый километр отправить. Чтобы он даже к Дому футбола не подходил близко. И на матчи пускать нельзя. Потому что его рожа..Все начинают думать, что что-то уже нечестно...
Суркис: Я понял
Коломойский: Такая у него репутация, друг мой
Суркис: Я понял
Коломойский: Понял? А вам, бл..дь, желательно эту фамилию вообще не произносить
Суркис: Хорошо
Коломойский: Хорошо? Молодец. А то потом Ринат скажет - ох..нно они, власть сменилась...
Суркис (перебивает): Та я сказал уже - хорошо! Все уже - хватит! Какая мне разница - шо он скажет?! Я сам лично скажу Павелко, если он выиграет президентство, чтобы он никуда его не возвращал и никуда не ставил вообще...
Коломойский: Заранее...
Суркис: Заранее скажу. Что это моя просьба, бл..дь, чтобы он его вообще, бл..дь, на пушечный выстрел никуда не подпускал...
Коломойский: Ты скажи заранее.. И скажи - несмотря на то, что тебе говорит мой брат.
Суркис: Да..А он ему не говорит ничего... Я уверен
Коломойский: Алло?
Суркис: Да
Коломойский: Ты ему так скажи и все..Не надо влазить..На х..й тебе подробности? Говорит - не говорит..Ты скажи - даже если тебе мой брат и говорит... И будет говорить - не вздумай это сделать...
Суркис: Не вздумай это сделать..Я ему скажу..Да. Поверь мне, что я ему это скажу
Коломойский: А чего твои болельщики не были под федерацией?
Суркис: Мои как раз были, это твои не были.
Коломойский: В четверг их не было.
Суркис: Мои как раз в четверг были.
Коломойский: Не было твоих. Ты проверь сначала
Суркис: Та я проверил, бл..дь
Коломойский: Не проверил ты. Не было..
Суркис: Мои даже на конгресс прорвались. Понял меня или нет? С кипишем, бл..дь, на х..й
Коломойский: С кипишем?
Суркис: Да
Коломойский: А чего они прорвались?
Суркис: Ну прорвались, потому что считали, что не будут ставить вопрос..Мои как раз прорвались... И об этом знает и Павелко, все знают..
Коломойский: А сколько твоих было?
Суркис: Там всего было человек триста. Моих было человек семьдесят-восемьдесят.
Коломойский: Семьдесят? А прорвалось сколько?
Суркис: Двенадцать человек, бл..дь. Четыре со Львова прошло, два с Днепра были, остальные мои.
Коломойский: А с Донецка сколько?
Суркис: Не было ни одного
Коломойский: А с Харькова?
Суркис: Да ни одного не было. Были только Львов, Киев и этот самый... С Харькова был, по моему, этот ..Который там на улице все время дерется ..Мунтин или какой-то там... Он сам приехал, бл..дь.. Но он не кипишевал, ничего... Смотрел
Коломойский: Угу...
Суркис: Они там вообще... Там сколько мусоров нагнали, что особо никто не кипишевал...
Коломойский: А сколько мусоров было?
Суркис: Восемь автобусов
Коломойский: Это сколько человек?
Суркис: Ну они не выходили..Они сидели и см
Что не мешает первому воровать и делать какие-то свои мутки на украинском футболе
Что с гопником( шахтером) нельзя в благородство играть
——
Представляешь , какой цирк мы увидим , если тот же Днепр 1 или Александрия , упрутся и шахтёр не сможет им забить с игры ?
Два роки тому Павелко зумів скористатися моментом і виграти вибори Президента ФФУ в якості компромісного варіанту. Андрій Васильович отримав посаду, але не отримав тієї влади, яку повинен був отримати Президент. Тобто, був змушений працювати з командою Суркіса і виконувати в основному представницьких функцій. Такою була домовленість, так склалася ситуація.Конькова прибрали дуже легко. Анатолій Дмитрович як Президент ФФУ не виробив механізму самозахисту, тому на хвилі революції швидко позбувся посади. Павелко виділився з маси, окреслив свої претензії на вакантну посаду, хоча були ці претензії і у Григорія Суркіса. Щоправда, ресурсів останньому не вистачало. Тому вирішили розіграти договірну партію: Суркіс допомагає Павелкові виграти вибори, але Павелко отримує до своєї команди людей Суркіса. Компромісно. Але лише на перший погляд.
Павелко – дуже впливова людина у політичних колах. Тому відігравати у футболі представницьку роль, вислуховуючи при цьому критику за невдалі ходи своїх помічників (ставлеників Суркіса), не бажав. Проте діватися було нікуди. Якийсь час Андрій Васильович терпів, стиснувши кулаки і зуби. Але як тільки випала нагода "кинути" партнера… Та, власне, ніколи Павелко з Суркісом не були друзями чи реальними партнерами. Кожен шукав вигоду для себе і мирився з тими чи іншими вимогами вимушено.По ходу трудової діяльності Павелко почав позбуватися людей, приставлених до нього Суркісом. Саме на цій хвилі відбулися зміни керівників регіональних федерацій, саме на цій хвилі відійшов у тінь Кочетов, позбулися влади ще декілька чиновників. Павелко отримав більше волі, а головне для себе – отримав широку підтримку у ЗМІ. Тому перед виборами, про безальтернативну основу яких й так всі знали заздалегідь, Павелка піарили чи не з кожної трибуни.
Кроты не в счёт, им как раз только на руку эти закулисные игры.
Кстати именно поэтому, что кроты инициаторы этого цирка!
Первые "инсайды" приходят к нам от Бурбасов....
Остальные? Они в меньшинстве... брехня...
Или ринатовская кучка мошенников об этом не подумала ?
И уже опустились до полного беспредела ( украденный просто так год у Олипика, офсайдная линия Монзуль с уходом в два метра вбок ) и т д
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Ну или из-за мелочности своей врожденной , хотят напакостить
Вдруг кто сломается у ДК . Вот то им счастья будет
Германия подписала капитуляцию 8 мая - и в этот день во всей Европе День памяти и примерения с лозунгом "Никогда больше"
У неадекватов с победобесием вместо мозга какой-то непонятный праздник 9мая с лозунгом "можем повторить". Но мозга же не нет, понять что повторить - это больше 50млн убитых они не могут
Кроме тех что за что то борется
Не думаю , что те у кого остались задачи , будут рады смещению графика .
Но у нас же как , шахтер захотел - ффу сделала
Идите вы нах... с вашими символами победобесия!
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Огласите список какие клубы За , клоуны ржавые
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Огласите список какие клубы За , клоуны ржавые
Но у меня вопрос, с кем Шева будет что то там наигрывать?
Если костяка сборной, как раз в сборной и не будет!
Легионеров не будет, игроков ДК не будет!
Он будет с кротами в ладушки играть каждый день?
Как же запарило, что из нас украинцев, пытаются сделать идиотов...
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