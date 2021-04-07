УПЛ подтвердила. Сезон чемпионата Украины завершится раньше

Евгений Дикий подтвердил информацию о переносе по просьбе сборной

  • 07.04.2021 16:06
  • 5396 просмотров
  • 95 комментариев
УПЛ подтвердила. Сезон чемпионата Украины завершится раньше
© upl.ua

Евгений Дикий, исполнительный директор УПЛ, подтвердил, что клубы чемпионата Украины согласились завершить сезон на неделю раньше, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к Евро-2020.

«Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение».

«Таким образом, 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур - на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит УАФ», - сказал Дикий.

Изначально последний тур должен был состояться 15 мая.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Динамо» Киев не очень доволен такой инициативой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 17:45
    0
    funnycat, 07.04.2021 17:37
    Ребят,тут на многих ресурсах спортивных прошла инфа что Пихалёнок и Игнатенко сообщил руководству Шахтёра ,что Днепр 1 собирается сливать матч Динамо,моё мнение что это не правда ,не ведитесь на провокации
    а том не пишут счет шахта-марик?
    !!!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 17:44
    0
    DK1961, 07.04.2021 17:41
    Клон, тебе Яворский уже слил матч? Радуйся молча и жди 7:0 в матче с дублем арендопуполя. Больше вы не на что не способны
    Это сейчас я писал настоящий Жека,они сделали на меня клон,ну я умней всех я за свою картинку заплатил 25 гривен,и у них отличается она,так что будьте осторожны,всматривайтесь в картинку мою
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 17:41
    -1
    funnycat, 07.04.2021 17:37
    Ребят,тут на многих ресурсах спортивных прошла инфа что Пихалёнок и Игнатенко сообщил руководству Шахтёра ,что Днепр 1 собирается сливать матч Динамо,моё мнение что это не правда ,не ведитесь на провокации
    Клон, тебе Яворский уже слил матч? Радуйся молча и жди 7:0 в матче с дублем арендопуполя. Больше вы не на что не способны
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 17:37
    0
    Искренно желаю всем ржавым бибизьянкам улететь пораньше в родные фавелы и никогда больше сюда не возвращаться. Холодно вам тут. И на традиционное ваше хамство и симуляцию на поле реагируют положительно только подкормленные лохметкой судьишки. Поэтому вы жиреете как бараны здесь и стремительно деградируете
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 17:37
    -3
    Ребят,тут на многих ресурсах спортивных прошла инфа что Пихалёнок и Игнатенко сообщил руководству Шахтёра ,что Днепр 1 собирается сливать матч Динамо,моё мнение что это не правда ,не ведитесь на провокации
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:36
    0
    funnycat, 07.04.2021 17:28
    А всячески бесить болельщиков города , в котором они временно причалили - это имеет много смысла ?
    Слабоумие и отвага - девиз современного шахтэра
    То тоже конечно загадка
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 07.04.2021 17:32
    0
    И не о чем было базарить.
    Тем более что легионеры часто приезжали вообще ко дню матча.)
    Ну и к тем турам таблица уже примет окончательный вид. Игры уже никакого значения для распределения мест в топ-3 не будут иметь.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 17:28
    +3
    dd dent, 07.04.2021 17:25
    Как то эти все потуги выглядят уже нелепо просто и главное что по сути на 99,9 % бессмысленно
    А всячески бесить болельщиков города , в котором они временно причалили - это имеет много смысла ?
    Слабоумие и отвага - девиз современного шахтэра
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:25
    +1
    funnycat, 07.04.2021 17:23
    Ну они так не считают
    И уже опустились до полного беспредела ( украденный просто так год у Олипика, офсайдная линия Монзуль с уходом в два метра вбок ) и т д
    ——
    Ну или из-за мелочности своей врожденной , хотят напакостить
    Вдруг кто сломается у ДК . Вот то им счастья будет
    Как то эти все потуги выглядят уже нелепо просто и главное что по сути на 99,9 % бессмысленно
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 17:24
    0
    Frankov, 07.04.2021 17:20
    Суркис: Да?
    Коломойский: Шо? Кто выиграл?
    Суркис: 2:0
    Коломойский: Кто выиграл?
    Суркис: "Реал" выигрывает 2:0
    Коломойский: Выигрывает?
    Суркис: Да. Еще двадцать минут
    Коломойский: Ну, кто забил? Рональдо?
    Суркис: Нет, этот самый забил...
    Коломойский (перебивает): Бензема?
    Суркис: Англичанин..Да нет как этот?
    Коломойский: Бейл?
    Суркис: Бейл забил и Рамос. Первый Рамос, второй Бейл
    Коломойский: Угу. Ясно
    Суркис: Твой тренер Рамос
    Коломойский: Угу. Шо, Стринич на вас не выходил?
    Суркис: На нас вообще близко не выходил. Мы сделали опровержение. Написал его агент, что ему дают в "Наполи" полтора миллиона зарплату, а мы даем два двести. Мы на сайте повесили, что ни с кем не вели никаких переговоров, и о таких зарплатах речи не могло быть никогда и ни с кем. Так все прибегут за два двести. Ну наглый пи..ор какой-то
    Коломойский: Так..И шо в итоге?
    Суркис: Ну в итоге, "Наполи" его точно не подписал. Все что могу сказать
    Коломойский: Угу
    Суркис: Два двести..Слышишь?
    Коломойский: Угу
    Суркис: два и двести, кто наживется
    Коломойский: Ясно. Ну шикарно.
    Суркис: Щас будешь покупать на каждую позицию по игроку
    Коломойский: Кто?
    Суркис: Ты
    Коломойский: Я ничего покупать не собираюсь (смееется). А зачем?
    Суркис: Я понял... Покупать летом надо
    Коломойский: Та я вообще ни летом, ни зимой не собираюсь покупать. На х..й они нужны?
    Суркис: Ну правильно...
    Коломойский: Украинская команда будет играть
    Суркис: Ну правильно...
    Коломойский: Я слышал, Татулян там хочет вернуться...
    Суркис: Та я вообще не знаю... Он сам хочет вернуться
    Коломойский: Ты уверен?
    Суркис: Да. Сто процентов. Не волнуйся, никто никуда не...
    Коломойский (перебивает): Уверен?
    Суркис: Я уверен на сто...
    Коломойский: Кто щас врет, тот кто?
    Суркис: Тот, кто последний. Можешь сказать Павелко, что я первый сказал, что если он будет президентом, чтобы он его и близко никуда не подпускал
    Коломойский: Ая ж никому ничего не должен. Ты сам, бл.., можешь ему говорить
    Суркис: Та я не разговариваю с твоим Павелко
    Коломойский: Так твой брат с ним разговаривает. И Палице еще звонил, задания еще дал, бл..дь
    Суркис: Кто?
    Коломойский: Твой брат
    Суркис: Какое?
    Коломойский: Какое-какое..Никакое..Сидел рядом с Павелко и задания ему давал...
    Суркис: Да?
    Коломойский: Да
    Суркис: Ну хорошо...
    Коломойский: Пусть меньше задания раздает
    Суркис: Брату моему скажи..
    Коломойский: Так сам ему говори
    Суркис: Ты целый день до чего-то доеб...ться хочешь. У тебя все время то одно, то второе, то третье... Я звонил Палице?
    Коломойский: А ты и твой брат - это одно и то же
    Суркис: Та это тебе так кажется
    Коломойский: Тебя уже , бл..дь, оштрафовали на шесть очков? Хочешь, чтобы еще тебя оштрафовали?
    Суркис: Да, да..Сильно я тебя боюсь...
    Коломойский: А?
    Суркис: Ну хватит уже еб..ть голову
    Коломойский: Хочешь, чтобы еще оштрафовали?
    Суркис: Да, ох..нно, мечтаю... Еще на двенадцать. При чем тут шесть очков?
    Коломойский: А это тоже татуляны-х..ляны, бл..дь. Поставь Татуляна, и тебя будут в каждом сезоне на шесть очков штрафовать. А как ты хотел?
    Суркис: А я шо кого-то ставлю вообще?
    Коломойский: А ты брату своему скажи
    Суркис: Ну хорошо
    Коломойский: Татуляна, бл..дь, выкопал.. Он уже, бл..дь, умер давно, а они его откопали, бл..дь... Ох..еть можно
    Суркис: Так кто кого откопал? Шо ты хочешь?
    Коломойский: Так твой брат его откопал. Не стыдно вообще?
    Суркис: Кому? Мне?
    Коломойский: Тебе. Ну конечно.
    Суркис: А чего мне должно быть стыдно?
    Коломойский: За своего брата не стыдно?
    Суркис: Абсолютно. Он за него не просил
    Коломойский: Потом будете говорить, шо на х.. ваши телефоны раздают? Я буду раздавать ваши телефоны, чтобы болельщики вам звонили. Щас запущу, что Григорий Михайлович хочет вернуть Татуляна на судейство
    Суркис: Давай. Вперед
    Коломойский: Да, и дам телефон его
    Суркис: Вот правильно
    Коломойский: И скажу, что если не дозвонитесь, вот следующий..там три восьмерки и пятерка
    Суркис: Хорошо
    Коломойский: Мы живем в новом открытом обществе, поэтому вот эти ваши штучки, бл..дь...
    Суркис: Я понял
    Коломойский: ...С девяностых годов и начала двухтысячных оставьте, бл..дь, для лучших времен
    Суркис: Хорошо...
    Коломойский: Понял?
    Суркис: Да
    Коломойский: Да?
    Суркис: Да
    Коломойский: Интересно тебе "Реал" смотреть твой?
    Суркис: Не-а, я уже в аэропорт еду
    Коломойский: А на х.. й ты туда поехал вообще? Надо было поехать, что с финала уехать. не дождавшись окончания?
    Суркис: Ну если 15 минут до конца. 2:0 , все ясно. Чтоб не выдвигаться три часа в аэропорт.
    Коломойский: А на х..й вообще было ехать в этот Мараккеш?
    Суркис: Ну х..р его..Поехал и все..
    Коломойский: А зачем?
    Суркис: Ну поехал..делать не х..й, и поехал
    Коломойский: Не х.. й делать? Пусть Татуляна откопают. Почистят его, переименуют, бл..дь.. (смеется)
    Суркис: Перелицуют...
    Коломойский: Ой, бл..дь... Мало тебе скандалов было, бл..дь?
    Суркис: Та мне по х...й Слушай, вы делайте, что хотите ..Я что, влияю на что-то?
    Коломойский: Ты влияешь...Твой брат влияет. Ты уже п..деть так не будешь, как ты раньше отп..дывался...
    Суркис: Да, ну конечно...
    Коломойский: Это уже никто не хавает..Ты не толкай эту х..ню. Пойдешь, скажешь своему брату, чтобы никаких Татулянов даже близко не было... Или скажи- иди возглавляй "Динамо" (Киев), чтобы пи..дели все на тебя...
    Суркис: Я щас буду говорить, чтобы Коньков оставался...
    Коломойский: А?
    Суркис: Коньков пускай остается...
    Коломойский: Ну у тебя есть твой голос, проголосуй... Пойди к Ринату, можешь лизнуть ему з..ницу...
    Суркис: Хорошо, все...
    Коломойский: Гон..лян, бл..дь..
    Суркис: Мне по х.., бл..дь
    Коломойский: Все, закончили, бл..дь..И Коллину вашего на х... Пять раз "Шахтер" чемпион..Сколько у меня очков позабирали...
    Суркис: А у меня?
    Коломойский: А я не знаю..Я за свое волнуюсь. Лысый итальяшка... Сидел с умным видом, рассказывал там басни. А это все твой Гриша - привел для себя, а получилось - для Рината
    Суркис: Я понял...
    Коломойский: Да, надо было, с..ка, выгнать их всех вместе с Януковичем... Еще весной п..сов отправить за границу...
    (Суркис сдавленно смеется)
    Коломойский: Алло?
    Суркис: Ну?
    Коломойский: Я еще дам интервью, как чемпионат мира России дали... Кто был супервайзером, бл..дь
    Суркис: Давай интервью...
    Коломойский: Буду давать швейцарской газете интервью, расскажу, что у них там творится под носом, бл..дь. Вот тогда посмотрим, умники, на х..й. Скажу, мне Григорий Михайлович все рассказывал - кому, чего, сколько, бл..дь..
    Суркис: Ну понятно... У тебя с головой все в порядке?
    Коломойский (смеется): Спинка вспотела?
    Суркис: Вот смотри..Ты гонишь, бл..дь, мне кажется, что ты с психбольницы разговариваешь...
    Коломойский: Правильно. Я знаю, что ты из психбольницы сто процентов. И вместе со своим братом, если вы хотите Татуляна поставить
    Суркис: Да никто не хочет. Ты шо? Заеб..л ты меня уже...
    Коломойский: Не пи..ди ..если бы я не знал, я бы не говорил. Алло?
    Суркис: Вообще ты выжил уже из ума...
    Коломойский: Если бы не знал, я бы не говорил... Я ж тебе не говорил об этом вчера или позавчера?
    Суркис: А можно узнать. кем мы хотим его поставить?
    Коломойский: Еще раз..Вы его хотите вернуть. Этого достаточно
    Суркис: Кем вернуть?
    Коломойский: Даже если вы его дворником или вахтером вернете в федерацию, только его нахождение там позволяет заниматься черными делами. Татулян опасен в любом статусе. Для чистоты футбола
    Суркис: Его никто не собирается никуда возвращать
    Коломойский: Его, бл..дь, надо, с..ка, из Киева на сто первый километр отправить. Чтобы он даже к Дому футбола не подходил близко. И на матчи пускать нельзя. Потому что его рожа..Все начинают думать, что что-то уже нечестно...
    Суркис: Я понял
    Коломойский: Такая у него репутация, друг мой
    Суркис: Я понял
    Коломойский: Понял? А вам, бл..дь, желательно эту фамилию вообще не произносить
    Суркис: Хорошо
    Коломойский: Хорошо? Молодец. А то потом Ринат скажет - ох..нно они, власть сменилась...
    Суркис (перебивает): Та я сказал уже - хорошо! Все уже - хватит! Какая мне разница - шо он скажет?! Я сам лично скажу Павелко, если он выиграет президентство, чтобы он никуда его не возвращал и никуда не ставил вообще...
    Коломойский: Заранее...
    Суркис: Заранее скажу. Что это моя просьба, бл..дь, чтобы он его вообще, бл..дь, на пушечный выстрел никуда не подпускал...
    Коломойский: Ты скажи заранее.. И скажи - несмотря на то, что тебе говорит мой брат.
    Суркис: Да..А он ему не говорит ничего... Я уверен
    Коломойский: Алло?
    Суркис: Да
    Коломойский: Ты ему так скажи и все..Не надо влазить..На х..й тебе подробности? Говорит - не говорит..Ты скажи - даже если тебе мой брат и говорит... И будет говорить - не вздумай это сделать...
    Суркис: Не вздумай это сделать..Я ему скажу..Да. Поверь мне, что я ему это скажу
    Коломойский: А чего твои болельщики не были под федерацией?
    Суркис: Мои как раз были, это твои не были.
    Коломойский: В четверг их не было.
    Суркис: Мои как раз в четверг были.
    Коломойский: Не было твоих. Ты проверь сначала
    Суркис: Та я проверил, бл..дь
    Коломойский: Не проверил ты. Не было..
    Суркис: Мои даже на конгресс прорвались. Понял меня или нет? С кипишем, бл..дь, на х..й
    Коломойский: С кипишем?
    Суркис: Да
    Коломойский: А чего они прорвались?
    Суркис: Ну прорвались, потому что считали, что не будут ставить вопрос..Мои как раз прорвались... И об этом знает и Павелко, все знают..
    Коломойский: А сколько твоих было?
    Суркис: Там всего было человек триста. Моих было человек семьдесят-восемьдесят.
    Коломойский: Семьдесят? А прорвалось сколько?
    Суркис: Двенадцать человек, бл..дь. Четыре со Львова прошло, два с Днепра были, остальные мои.
    Коломойский: А с Донецка сколько?
    Суркис: Не было ни одного
    Коломойский: А с Харькова?
    Суркис: Да ни одного не было. Были только Львов, Киев и этот самый... С Харькова был, по моему, этот ..Который там на улице все время дерется ..Мунтин или какой-то там... Он сам приехал, бл..дь.. Но он не кипишевал, ничего... Смотрел
    Коломойский: Угу...
    Суркис: Они там вообще... Там сколько мусоров нагнали, что особо никто не кипишевал...
    Коломойский: А сколько мусоров было?
    Суркис: Восемь автобусов
    Коломойский: Это сколько человек?
    Суркис: Ну они не выходили..Они сидели и см
    Уверен , что эту простыню душевнобольного барсука никто не дочитает до конца
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 17:23
    +4
    dd dent, 07.04.2021 17:15
    Не знаю, очевидно уже что шансов на чемпионство по сути нет, к чему эти потуги?
    Ну они так не считают
    И уже опустились до полного беспредела ( украденный просто так год у Олипика, офсайдная линия Монзуль с уходом в два метра вбок ) и т д
    ——
    Ну или из-за мелочности своей врожденной , хотят напакостить
    Вдруг кто сломается у ДК . Вот то им счастья будет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:22
    +2
    Александр Шевченко, 07.04.2021 17:17
    А АПЛ и Серию А павелковцы не просили раньше закончить? Какие могут быть сборы без двух наших центрообразующих игроков сборной - Зины и Малины? ЧТо это за хyйня такая, малята? Агония кротов из-за потери чемпионства?
    + наверное бразил отпустить хотят раньше, к тому что свербеж какой-то начался из-за потенциальной потери чемпионства у них
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 07.04.2021 17:20
    -4
    Суркис: Да?
    Коломойский: Шо? Кто выиграл?
    Суркис: 2:0
    Коломойский: Кто выиграл?
    Суркис: "Реал" выигрывает 2:0
    Коломойский: Выигрывает?
    Суркис: Да. Еще двадцать минут
    Коломойский: Ну, кто забил? Рональдо?
    Суркис: Нет, этот самый забил...
    Коломойский (перебивает): Бензема?
    Суркис: Англичанин..Да нет как этот?
    Коломойский: Бейл?
    Суркис: Бейл забил и Рамос. Первый Рамос, второй Бейл
    Коломойский: Угу. Ясно
    Суркис: Твой тренер Рамос
    Коломойский: Угу. Шо, Стринич на вас не выходил?
    Суркис: На нас вообще близко не выходил. Мы сделали опровержение. Написал его агент, что ему дают в "Наполи" полтора миллиона зарплату, а мы даем два двести. Мы на сайте повесили, что ни с кем не вели никаких переговоров, и о таких зарплатах речи не могло быть никогда и ни с кем. Так все прибегут за два двести. Ну наглый пи..ор какой-то
    Коломойский: Так..И шо в итоге?
    Суркис: Ну в итоге, "Наполи" его точно не подписал. Все что могу сказать
    Коломойский: Угу
    Суркис: Два двести..Слышишь?
    Коломойский: Угу
    Суркис: два и двести, кто наживется
    Коломойский: Ясно. Ну шикарно.
    Суркис: Щас будешь покупать на каждую позицию по игроку
    Коломойский: Кто?
    Суркис: Ты
    Коломойский: Я ничего покупать не собираюсь (смееется). А зачем?
    Суркис: Я понял... Покупать летом надо
    Коломойский: Та я вообще ни летом, ни зимой не собираюсь покупать. На х..й они нужны?
    Суркис: Ну правильно...
    Коломойский: Украинская команда будет играть
    Суркис: Ну правильно...
    Коломойский: Я слышал, Татулян там хочет вернуться...
    Суркис: Та я вообще не знаю... Он сам хочет вернуться
    Коломойский: Ты уверен?
    Суркис: Да. Сто процентов. Не волнуйся, никто никуда не...
    Коломойский (перебивает): Уверен?
    Суркис: Я уверен на сто...
    Коломойский: Кто щас врет, тот кто?
    Суркис: Тот, кто последний. Можешь сказать Павелко, что я первый сказал, что если он будет президентом, чтобы он его и близко никуда не подпускал
    Коломойский: Ая ж никому ничего не должен. Ты сам, бл.., можешь ему говорить
    Суркис: Та я не разговариваю с твоим Павелко
    Коломойский: Так твой брат с ним разговаривает. И Палице еще звонил, задания еще дал, бл..дь
    Суркис: Кто?
    Коломойский: Твой брат
    Суркис: Какое?
    Коломойский: Какое-какое..Никакое..Сидел рядом с Павелко и задания ему давал...
    Суркис: Да?
    Коломойский: Да
    Суркис: Ну хорошо...
    Коломойский: Пусть меньше задания раздает
    Суркис: Брату моему скажи..
    Коломойский: Так сам ему говори
    Суркис: Ты целый день до чего-то доеб...ться хочешь. У тебя все время то одно, то второе, то третье... Я звонил Палице?
    Коломойский: А ты и твой брат - это одно и то же
    Суркис: Та это тебе так кажется
    Коломойский: Тебя уже , бл..дь, оштрафовали на шесть очков? Хочешь, чтобы еще тебя оштрафовали?
    Суркис: Да, да..Сильно я тебя боюсь...
    Коломойский: А?
    Суркис: Ну хватит уже еб..ть голову
    Коломойский: Хочешь, чтобы еще оштрафовали?
    Суркис: Да, ох..нно, мечтаю... Еще на двенадцать. При чем тут шесть очков?
    Коломойский: А это тоже татуляны-х..ляны, бл..дь. Поставь Татуляна, и тебя будут в каждом сезоне на шесть очков штрафовать. А как ты хотел?
    Суркис: А я шо кого-то ставлю вообще?
    Коломойский: А ты брату своему скажи
    Суркис: Ну хорошо
    Коломойский: Татуляна, бл..дь, выкопал.. Он уже, бл..дь, умер давно, а они его откопали, бл..дь... Ох..еть можно
    Суркис: Так кто кого откопал? Шо ты хочешь?
    Коломойский: Так твой брат его откопал. Не стыдно вообще?
    Суркис: Кому? Мне?
    Коломойский: Тебе. Ну конечно.
    Суркис: А чего мне должно быть стыдно?
    Коломойский: За своего брата не стыдно?
    Суркис: Абсолютно. Он за него не просил
    Коломойский: Потом будете говорить, шо на х.. ваши телефоны раздают? Я буду раздавать ваши телефоны, чтобы болельщики вам звонили. Щас запущу, что Григорий Михайлович хочет вернуть Татуляна на судейство
    Суркис: Давай. Вперед
    Коломойский: Да, и дам телефон его
    Суркис: Вот правильно
    Коломойский: И скажу, что если не дозвонитесь, вот следующий..там три восьмерки и пятерка
    Суркис: Хорошо
    Коломойский: Мы живем в новом открытом обществе, поэтому вот эти ваши штучки, бл..дь...
    Суркис: Я понял
    Коломойский: ...С девяностых годов и начала двухтысячных оставьте, бл..дь, для лучших времен
    Суркис: Хорошо...
    Коломойский: Понял?
    Суркис: Да
    Коломойский: Да?
    Суркис: Да
    Коломойский: Интересно тебе "Реал" смотреть твой?
    Суркис: Не-а, я уже в аэропорт еду
    Коломойский: А на х.. й ты туда поехал вообще? Надо было поехать, что с финала уехать. не дождавшись окончания?
    Суркис: Ну если 15 минут до конца. 2:0 , все ясно. Чтоб не выдвигаться три часа в аэропорт.
    Коломойский: А на х..й вообще было ехать в этот Мараккеш?
    Суркис: Ну х..р его..Поехал и все..
    Коломойский: А зачем?
    Суркис: Ну поехал..делать не х..й, и поехал
    Коломойский: Не х.. й делать? Пусть Татуляна откопают. Почистят его, переименуют, бл..дь.. (смеется)
    Суркис: Перелицуют...
    Коломойский: Ой, бл..дь... Мало тебе скандалов было, бл..дь?
    Суркис: Та мне по х...й Слушай, вы делайте, что хотите ..Я что, влияю на что-то?
    Коломойский: Ты влияешь...Твой брат влияет. Ты уже п..деть так не будешь, как ты раньше отп..дывался...
    Суркис: Да, ну конечно...
    Коломойский: Это уже никто не хавает..Ты не толкай эту х..ню. Пойдешь, скажешь своему брату, чтобы никаких Татулянов даже близко не было... Или скажи- иди возглавляй "Динамо" (Киев), чтобы пи..дели все на тебя...
    Суркис: Я щас буду говорить, чтобы Коньков оставался...
    Коломойский: А?
    Суркис: Коньков пускай остается...
    Коломойский: Ну у тебя есть твой голос, проголосуй... Пойди к Ринату, можешь лизнуть ему з..ницу...
    Суркис: Хорошо, все...
    Коломойский: Гон..лян, бл..дь..
    Суркис: Мне по х.., бл..дь
    Коломойский: Все, закончили, бл..дь..И Коллину вашего на х... Пять раз "Шахтер" чемпион..Сколько у меня очков позабирали...
    Суркис: А у меня?
    Коломойский: А я не знаю..Я за свое волнуюсь. Лысый итальяшка... Сидел с умным видом, рассказывал там басни. А это все твой Гриша - привел для себя, а получилось - для Рината
    Суркис: Я понял...
    Коломойский: Да, надо было, с..ка, выгнать их всех вместе с Януковичем... Еще весной п..сов отправить за границу...
    (Суркис сдавленно смеется)
    Коломойский: Алло?
    Суркис: Ну?
    Коломойский: Я еще дам интервью, как чемпионат мира России дали... Кто был супервайзером, бл..дь
    Суркис: Давай интервью...
    Коломойский: Буду давать швейцарской газете интервью, расскажу, что у них там творится под носом, бл..дь. Вот тогда посмотрим, умники, на х..й. Скажу, мне Григорий Михайлович все рассказывал - кому, чего, сколько, бл..дь..
    Суркис: Ну понятно... У тебя с головой все в порядке?
    Коломойский (смеется): Спинка вспотела?
    Суркис: Вот смотри..Ты гонишь, бл..дь, мне кажется, что ты с психбольницы разговариваешь...
    Коломойский: Правильно. Я знаю, что ты из психбольницы сто процентов. И вместе со своим братом, если вы хотите Татуляна поставить
    Суркис: Да никто не хочет. Ты шо? Заеб..л ты меня уже...
    Коломойский: Не пи..ди ..если бы я не знал, я бы не говорил. Алло?
    Суркис: Вообще ты выжил уже из ума...
    Коломойский: Если бы не знал, я бы не говорил... Я ж тебе не говорил об этом вчера или позавчера?
    Суркис: А можно узнать. кем мы хотим его поставить?
    Коломойский: Еще раз..Вы его хотите вернуть. Этого достаточно
    Суркис: Кем вернуть?
    Коломойский: Даже если вы его дворником или вахтером вернете в федерацию, только его нахождение там позволяет заниматься черными делами. Татулян опасен в любом статусе. Для чистоты футбола
    Суркис: Его никто не собирается никуда возвращать
    Коломойский: Его, бл..дь, надо, с..ка, из Киева на сто первый километр отправить. Чтобы он даже к Дому футбола не подходил близко. И на матчи пускать нельзя. Потому что его рожа..Все начинают думать, что что-то уже нечестно...
    Суркис: Я понял
    Коломойский: Такая у него репутация, друг мой
    Суркис: Я понял
    Коломойский: Понял? А вам, бл..дь, желательно эту фамилию вообще не произносить
    Суркис: Хорошо
    Коломойский: Хорошо? Молодец. А то потом Ринат скажет - ох..нно они, власть сменилась...
    Суркис (перебивает): Та я сказал уже - хорошо! Все уже - хватит! Какая мне разница - шо он скажет?! Я сам лично скажу Павелко, если он выиграет президентство, чтобы он никуда его не возвращал и никуда не ставил вообще...
    Коломойский: Заранее...
    Суркис: Заранее скажу. Что это моя просьба, бл..дь, чтобы он его вообще, бл..дь, на пушечный выстрел никуда не подпускал...
    Коломойский: Ты скажи заранее.. И скажи - несмотря на то, что тебе говорит мой брат.
    Суркис: Да..А он ему не говорит ничего... Я уверен
    Коломойский: Алло?
    Суркис: Да
    Коломойский: Ты ему так скажи и все..Не надо влазить..На х..й тебе подробности? Говорит - не говорит..Ты скажи - даже если тебе мой брат и говорит... И будет говорить - не вздумай это сделать...
    Суркис: Не вздумай это сделать..Я ему скажу..Да. Поверь мне, что я ему это скажу
    Коломойский: А чего твои болельщики не были под федерацией?
    Суркис: Мои как раз были, это твои не были.
    Коломойский: В четверг их не было.
    Суркис: Мои как раз в четверг были.
    Коломойский: Не было твоих. Ты проверь сначала
    Суркис: Та я проверил, бл..дь
    Коломойский: Не проверил ты. Не было..
    Суркис: Мои даже на конгресс прорвались. Понял меня или нет? С кипишем, бл..дь, на х..й
    Коломойский: С кипишем?
    Суркис: Да
    Коломойский: А чего они прорвались?
    Суркис: Ну прорвались, потому что считали, что не будут ставить вопрос..Мои как раз прорвались... И об этом знает и Павелко, все знают..
    Коломойский: А сколько твоих было?
    Суркис: Там всего было человек триста. Моих было человек семьдесят-восемьдесят.
    Коломойский: Семьдесят? А прорвалось сколько?
    Суркис: Двенадцать человек, бл..дь. Четыре со Львова прошло, два с Днепра были, остальные мои.
    Коломойский: А с Донецка сколько?
    Суркис: Не было ни одного
    Коломойский: А с Харькова?
    Суркис: Да ни одного не было. Были только Львов, Киев и этот самый... С Харькова был, по моему, этот ..Который там на улице все время дерется ..Мунтин или какой-то там... Он сам приехал, бл..дь.. Но он не кипишевал, ничего... Смотрел
    Коломойский: Угу...
    Суркис: Они там вообще... Там сколько мусоров нагнали, что особо никто не кипишевал...
    Коломойский: А сколько мусоров было?
    Суркис: Восемь автобусов
    Коломойский: Это сколько человек?
    Суркис: Ну они не выходили..Они сидели и см
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 17:19
    +2
    Бог все видит. Заря таки отправит этот ржавый недоклюб на 3 место
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.04.2021 17:18
    0
    ну что мафия во главе с мистером ээээ---теперь только че выигрывать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.04.2021 17:17
    +3
    А АПЛ и Серию А павелковцы не просили раньше закончить? Какие могут быть сборы без двух наших центрообразующих игроков сборной - Зины и Малины? ЧТо это за хyйня такая, малята? Агония кротов из-за потери чемпионства?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 17:15
    -2
    funnycat, 07.04.2021 17:06
    Павелка - прямой менеджер Ахметова
    Что не мешает первому воровать и делать какие-то свои мутки на украинском футболе
    Павелко это скользкий тип и оппортунист. Типичный представитель Блока Петра Порошенко. Что еще раз подтверждает дружественные связи Ахметова с шоколадным бароном.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:15
    0
    funnycat, 07.04.2021 17:08
    Ну вот видимо Истрия с Олимпиком неинаучила другие команды
    Что с гопником( шахтером) нельзя в благородство играть
    ——
    Представляешь , какой цирк мы увидим , если тот же Днепр 1 или Александрия , упрутся и шахтёр не сможет им забить с игры ?
    Не знаю, очевидно уже что шансов на чемпионство по сути нет, к чему эти потуги?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 07.04.2021 17:15
    -5
    bzzzzz, 07.04.2021 17:04
    ума не приложу причем сдесь шахтер и динамо... ну завершат этот недочемпионат раньше ради сборной, что тут плохого то ??? почему нет ?
    А причем здесь чемпионат?Жмуркис воюет с Павелко,и не более.А начиналось все так-Якщо оцінювати вклад Андрія Павелка в розвиток українського футболу, зроблений Президентом протягом двох років правління, то негативу знайдеться більше, аніж позитиву. Павелка слугою футболу назвати важко. Поки що функціонер більше працює на своє ім'я, на своє світле майбутнє, аніж на розвиток українського футболу.
    Два роки тому Павелко зумів скористатися моментом і виграти вибори Президента ФФУ в якості компромісного варіанту. Андрій Васильович отримав посаду, але не отримав тієї влади, яку повинен був отримати Президент. Тобто, був змушений працювати з командою Суркіса і виконувати в основному представницьких функцій. Такою була домовленість, так склалася ситуація.Конькова прибрали дуже легко. Анатолій Дмитрович як Президент ФФУ не виробив механізму самозахисту, тому на хвилі революції швидко позбувся посади. Павелко виділився з маси, окреслив свої претензії на вакантну посаду, хоча були ці претензії і у Григорія Суркіса. Щоправда, ресурсів останньому не вистачало. Тому вирішили розіграти договірну партію: Суркіс допомагає Павелкові виграти вибори, але Павелко отримує до своєї команди людей Суркіса. Компромісно. Але лише на перший погляд.
    Павелко – дуже впливова людина у політичних колах. Тому відігравати у футболі представницьку роль, вислуховуючи при цьому критику за невдалі ходи своїх помічників (ставлеників Суркіса), не бажав. Проте діватися було нікуди. Якийсь час Андрій Васильович терпів, стиснувши кулаки і зуби. Але як тільки випала нагода "кинути" партнера… Та, власне, ніколи Павелко з Суркісом не були друзями чи реальними партнерами. Кожен шукав вигоду для себе і мирився з тими чи іншими вимогами вимушено.По ходу трудової діяльності Павелко почав позбуватися людей, приставлених до нього Суркісом. Саме на цій хвилі відбулися зміни керівників регіональних федерацій, саме на цій хвилі відійшов у тінь Кочетов, позбулися влади ще декілька чиновників. Павелко отримав більше волі, а головне для себе – отримав широку підтримку у ЗМІ. Тому перед виборами, про безальтернативну основу яких й так всі знали заздалегідь, Павелка піарили чи не з кожної трибуни.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:14
    0
    Vitalii_13UA, 07.04.2021 17:10
    Это не хата с краю, это часть системы. Я уверен, что каждый клуб имеет выгоды в этих махинациях. Конечно, до определенного момента, как с Олимпиком.
    Тогда мало что выйдет изменить в скором будущем
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 16:24
    +14
    Главное было уточнить согласна ли шахта, если за, то конечно переносим, так как меньшинство (остальные), ни кого не интересуют
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.04.2021 16:23
    +11
    Только у нас могут херится интересы 13 клубов, якобы в интересах сборной!
    Кроты не в счёт, им как раз только на руку эти закулисные игры.
    Кстати именно поэтому, что кроты инициаторы этого цирка!
    Первые "инсайды" приходят к нам от Бурбасов....
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 16:24
    +9
    Andriy_Bugayov, 07.04.2021 16:21
    Ну якщо так, то нехай наша збірна добре підготується, бо якщо знову ми зупинимось на груповому етапі (хоча я апріорі про це навіть думати не хочу!), то у більшості з нас виникне запитання - "А чим Ви цілий місяць займались?".
    Кто будет тренироваться, если легионеры приедут в 20-х числах, а динамовцы, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа? Только Несколько ржавых и будут тренироваться. И сильно это сборной поможет?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 16:15
    +9
    Тупо тянут ржавых как могут. Делают так, что бы Динамо играло каждые три дня. Колорадам нужно сыграть 5 матчей, а Динамо 7 или даже 8. Что это даст сборной? Да ничего!! Легионеры только в 20-х числах приедут, динамовцы, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа. Кто тренироваться будет и что будут наигрывать? Ту знаменитую тактику, в которой нет места Буяльскому?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 16:21
    +8
    "за" проголосовали Рух, Минай, Львов, Мариуполь, Александрия, Колос, Ворскла, Десна, Шахтер.
    Остальные? Они в меньшинстве... брехня...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.04.2021 16:19
    +7
    Это всё козни Шахтёра,утопающий пытается схватиться за соломинку,обидно что в этих игрищах участвует Шевченко у Динамо больше игр и получается более тяжёлый и плотный график
    Ссылка
    Роман Шустик
      Роман Шустик, 07.04.2021 16:08
    +7
    От суки ахметовські!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.04.2021 16:38
    +6
    А Зинченко и Малиновский отпросились уже у Гвардиолы и Гасперини тоже? Им игры на четыре надо отпрашиваться. Я уже молчу о Коваленко)
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 07.04.2021 16:21
    +6
    Ну якщо так, то нехай наша збірна добре підготується, бо якщо знову ми зупинимось на груповому етапі (хоча я апріорі про це навіть думати не хочу!), то у більшості з нас виникне запитання - "А чим Ви цілий місяць займались?".
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 16:49
    +5
    АПЛ и Серия А и Людина Жюпиле, тоже раньше чемпионаты закончат ?
    Или ринатовская кучка мошенников об этом не подумала ?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.04.2021 16:32
    +5
    Это бред что лига прогибается под сборную. И что эта неделя даст?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 17:23
    +4
    dd dent, 07.04.2021 17:15
    Не знаю, очевидно уже что шансов на чемпионство по сути нет, к чему эти потуги?
    Ну они так не считают
    И уже опустились до полного беспредела ( украденный просто так год у Олипика, офсайдная линия Монзуль с уходом в два метра вбок ) и т д
    ——
    Ну или из-за мелочности своей врожденной , хотят напакостить
    Вдруг кто сломается у ДК . Вот то им счастья будет
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.04.2021 17:05
    +4
    Я смотрю тут некоторые прогуливали уроки истории, ну вот вам маленький ликбез
    Германия подписала капитуляцию 8 мая - и в этот день во всей Европе День памяти и примерения с лозунгом "Никогда больше"
    У неадекватов с победобесием вместо мозга какой-то непонятный праздник 9мая с лозунгом "можем повторить". Но мозга же не нет, понять что повторить - это больше 50млн убитых они не могут
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 17:03
    +4
    funnycat, 07.04.2021 16:54
    Ну ясное дело , шахтеру удобно и выгодно , клубам некоторым тоже - они в отпуск раньше пойдут
    Кроме тех что за что то борется
    Не думаю , что те у кого остались задачи , будут рады смещению графика .
    Но у нас же как , шахтер захотел - ффу сделала
    Да это Павелко сидел и гадал, какую бы подлянку еще подкинуть в динамовский огород. Шахтеру ничего выдумывать и не приходится, когда ФФУ возглавляет открытый суркисовский враг. Ахметов Суркису более дружелюбен, чем этот погонщик искусственных полей.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.04.2021 16:53
    +4
    HAKUNA MATATA, 07.04.2021 16:48
    Если бы не этот день, тебя бы убогого точно не было.
    Ты в курсе, что твои мышебраться победоносцы, стоят сейчас в полной экипировке и готовности, на границах с Украиной!
    Идите вы нах... с вашими символами победобесия!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.04.2021 16:51
    +4
    рыжая мафия--вы уже в лозанне сказали что у вас нет игроков на вторую сбу--а легионеров--игроков зари и дк решили угробить
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 16:51
    +4
    funnycat, 07.04.2021 16:48
    Цирк , карманная ахметовская ффу , скоро сама в полном составе выйдет на поле и будет забивать голы а ворота соперников шахтёра .... и Динамо
    ——
    Огласите список какие клубы За , клоуны ржавые
    Там проголосовали те, которые в сборную никого не дают
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.04.2021 16:49
    +4
    рыжая мафия---так и собирайте сбу из клубов которые поддержали---без игроков зари--динамо и легионеров---ТВАРИ
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 16:48
    +4
    Цирк , карманная ахметовская ффу , скоро сама в полном составе выйдет на поле и будет забивать голы а ворота соперников шахтёра .... и Динамо
    ——
    Огласите список какие клубы За , клоуны ржавые
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.04.2021 16:44
    +4
    Мало того, что дичайший беспредел, со стороны ручной кротовской федерации!
    Но у меня вопрос, с кем Шева будет что то там наигрывать?
    Если костяка сборной, как раз в сборной и не будет!
    Легионеров не будет, игроков ДК не будет!
    Он будет с кротами в ладушки играть каждый день?
    Как же запарило, что из нас украинцев, пытаются сделать идиотов...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности