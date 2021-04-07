Источник: Просьба Шевченко вызвала недоумение у тренерского штаба Динамо

Просьба главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершить розыгрыш УПЛ на неделю раньше (не 16 мая, а 9 мая) вызвала недоумение у тренерского штаба киевского «Динамо».

«В офис «Динамо» обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать свое мнение относительно завершения чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной. Сегодня при опросе клубов киевское «Динамо» даст свой голос этому решению. Но этот голос — президентский, так как у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

После 20-ти сыгранных туров «Динамо» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 49 очков.