Источник: Просьба Шевченко вызвала недоумение у тренерского штаба Динамо

Просьба главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершить розыгрыш УПЛ на неделю раньше (не 16 мая, а 9 мая) вызвала недоумение у тренерского штаба киевского «Динамо».
«В офис «Динамо» обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать свое мнение относительно завершения чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной. Сегодня при опросе клубов киевское «Динамо» даст свой голос этому решению. Но этот голос — президентский, так как у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
После 20-ти сыгранных туров «Динамо» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 49 очков.
Источник — Telegram
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А потом немытые пьяными голосами будут орать , что « усе далжнЫ в Мариуполь ехать» «дыНамо не ехало в Мариуполь «
И т.д.
—
Интересно , на какие ещё ухищрения пойдёт ржавый колхоз в борьбе за чемпионство ?
——не удивлюсь если ффу завтра примет изменения в регламенте , по которому команды , чья дата основания 1927 год - начинают все матчи с 0-1 в пользу соперника !
Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
Вот как раз сегодня и можно было играть матчи последнего тура. Ведь два последних тура вообще ни о чём. Динамо - Мариуполь (гроза киевлян и самые непредсказуемые результаты типа 9:0 )
и - Колос, а Шахтёр против Миная и Ингульца.
Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
Пусть не за три, а за два тура до конца чемпионата, но динама станет официально чемпионами.
И какая разница, что последний тур будет не через неделю, а через три дня?
Какое к черту после этого уплотнение графика?
Какая разница штабу динамы когда закончится чемпионат? Они за три тура успеют стать чемпионами. Какие после этого тренировочные планы, графики? Гулять будут не просыхая.
Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
Какая разница штабу динамы когда закончится чемпионат? Они за три тура успеют стать чемпионами. Какие после этого тренировочные планы, графики? Гулять будут не просыхая.
у Шахтера до конца сезона чуть больше 5 игр (игра с дочерним Мариуполем - татотакэ).
Кому выгодно уплотнение графика игр? Угадайте с трёх раз.
В АПЛ после Рождества и Дня подарков (Boxing Day) команды шпилят по 3 игры в неделю, и даже есть матчи 1 января.) Правда нам до АПЛ, как туда...
у Шахтера до конца сезона чуть больше 5 игр (игра с дочерним Мариуполем - татотакэ).
Кому выгодно уплотнение графика игр? Угадайте с трёх раз.
Какая разница штабу динамы когда закончится чемпионат? Они за три тура успеют стать чемпионами. Какие после этого тренировочные планы, графики? Гулять будут не просыхая.
Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
А потом немытые пьяными голосами будут орать , что « усе далжнЫ в Мариуполь ехать» «дыНамо не ехало в Мариуполь «
И т.д.
—
Интересно , на какие ещё ухищрения пойдёт ржавый колхоз в борьбе за чемпионство ?
——не удивлюсь если ффу завтра примет изменения в регламенте , по которому команды , чья дата основания 1927 год - начинают все матчи с 0-1 в пользу соперника !
Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
Пусть не за три, а за два тура до конца чемпионата, но динама станет официально чемпионами.
И какая разница, что последний тур будет не через неделю, а через три дня?
Какое к черту после этого уплотнение графика?
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