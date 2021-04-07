Источник: Просьба Шевченко вызвала недоумение у тренерского штаба Динамо

Главный тренер сборной Украины хочет, чтобы розыгрыш УПЛ завершился на неделю раньше

  • 07.04.2021 10:17
  • 11764 просмотра
  • 23 комментария
Источник: Просьба Шевченко вызвала недоумение у тренерского штаба Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Просьба главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершить розыгрыш УПЛ на неделю раньше (не 16 мая, а 9 мая) вызвала недоумение у тренерского штаба киевского «Динамо».

«В офис «Динамо» обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать свое мнение относительно завершения чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной. Сегодня при опросе клубов киевское «Динамо» даст свой голос этому решению. Но этот голос — президентский, так как у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

После 20-ти сыгранных туров «Динамо» лидирует в чемпионате Украины, имея в активе 49 очков.

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Источник — Telegram

(48 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.04.2021 11:34
    +4
    Такое решение будет приниматься не просто так. Интересно, Шевченко сам знает об этом? Не думаю... Так в чем фишка? Тут народ правильно пишет- загнать Динамо в архиплотный календарь, они не двужильные, где-то с какой-то командой произойдет сбой, плюс арбитры, готовые выполнить любой приказ павелки и его ОПГ, уже на готове с ножами,пардон, со свистками. Вопрос в том, дадут ли Динамо спокойно играть в оставшихся играх, на примере арбитра Иванова видно, что судьи готовы творить любой беспредел на поле без какой либо реакции со стороны УАФ. Чувствую, что И.Суркису предстоят тяжелые времена, на кону более 30 лимонов зелени при прямом попадании в группу ЛЧ.... За такие бабки в лихие 90-е могли полгорода перестрелять люди ахметова....
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 11:33
    +4
    Zport., 07.04.2021 11:19
    Интересно, чем будет заниматься сборная эту неделю без легионеров и игроков Динамо (у Динамо ещё финал кубка)? Будут тупо тренировки игроков колорадов? И как это поможет сборной? Легионеры вообще только в 20-х числах приедут. Тянут эту ржавую помойку как могут. Хотят, что бы Динамо все матчи через три дня играло. У Динамо ещё восемь матчей впереди, а у колорадов 5. На этой неделе негры ржавые отдыхают. Кстати, почему матч с Арендуполем ржавые будут в Киеве играть? Какой стадион заявлен Арендуполем как резервный? Или регламент не для днонецких написан?
    Две команды заявленные в Мариуполе - будут обтираться в Киеве.
    А потом немытые пьяными голосами будут орать , что « усе далжнЫ в Мариуполь ехать» «дыНамо не ехало в Мариуполь «
    И т.д.

    Интересно , на какие ещё ухищрения пойдёт ржавый колхоз в борьбе за чемпионство ?
    ——не удивлюсь если ффу завтра примет изменения в регламенте , по которому команды , чья дата основания 1927 год - начинают все матчи с 0-1 в пользу соперника !
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 07.04.2021 11:24
    +2
    Ха-ха, Шевченко - тренер. Не приймайте бажане за дійсне.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 11:21
    +3
    Zport., 07.04.2021 11:19
    Интересно, чем будет заниматься сборная эту неделю без легионеров и игроков Динамо (у Динамо ещё финал кубка)? Будут тупо тренировки игроков колорадов? И как это поможет сборной? Легионеры вообще только в 20-х числах приедут. Тянут эту ржавую помойку как могут. Хотят, что бы Динамо все матчи через три дня играло. У Динамо ещё восемь матчей впереди, а у колорадов 5. На этой неделе негры ржавые отдыхают. Кстати, почему матч с Арендуполем ржавые будут в Киеве играть? Какой стадион заявлен Арендуполем как резервный? Или регламент не для днонецких написан?
    регламент только для "Олимпика"
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 11:19
    +7
    Интересно, чем будет заниматься сборная эту неделю без легионеров и игроков Динамо (у Динамо ещё финал кубка)? Будут тупо тренировки игроков колорадов? И как это поможет сборной? Легионеры вообще только в 20-х числах приедут. Тянут эту ржавую помойку как могут. Хотят, что бы Динамо все матчи через три дня играло. У Динамо ещё восемь матчей впереди, а у колорадов 5. На этой неделе негры ржавые отдыхают. Кстати, почему матч с Арендуполем ржавые будут в Киеве играть? Какой стадион заявлен Арендуполем как резервный? Или регламент не для днонецких написан?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 11:13
    +2
    Nashwill, 07.04.2021 11:12
    нагадай,хто Донбас здав? Суркіс?
    Не реагируй на этих выродков
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 07.04.2021 11:12
    +5
    serge_kr, 07.04.2021 11:07
    ДК насрать на сборную, эти сепары только о себе думают!
    нагадай,хто Донбас здав? Суркіс?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.04.2021 11:07
    -10
    ДК насрать на сборную, эти сепары только о себе думают!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 11:07
    +1
    Все меры лохметовско-павелкинская банда принимает для спасения задницы шлюхтеров. Ну а подкаблучник шева исполняет очередное указание этой банды, чтобы уплотнить график киевлян (им ещё в Кубке Украины играть). Противно это все. Но не поможет - ни шлюхтерам, ни (увы) этой сборной (при такой УАФ и таком тренере).
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 07.04.2021 10:58
    +2
    У Шевы агония
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 10:56
    -4
    sahka1981, 07.04.2021 10:48
    Неужели непонятно что уплотнение графика игр выгодно ШД у которого более легкий календарь и главное меньше игр чем у Динамо у которого еще есть кубок Украины?
    Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
    Ты видать забыл как Шахтёр из одного первенства переходил в другое. Вернись в прошлое лето.
    Вот как раз сегодня и можно было играть матчи последнего тура. Ведь два последних тура вообще ни о чём. Динамо - Мариуполь (гроза киевлян и самые непредсказуемые результаты типа 9:0 )
    и - Колос, а Шахтёр против Миная и Ингульца.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.04.2021 10:55
    +4
    Судячи по останніх матчах цій збірній вже нічого не допоможе. Головне завдання на турнір зіграти краще ніж в 2016, тобто забити бодай один гол
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 07.04.2021 10:53
    +3
    sahka1981, 07.04.2021 10:48
    Неужели непонятно что уплотнение графика игр выгодно ШД у которого более легкий календарь и главное меньше игр чем у Динамо у которого еще есть кубок Украины?
    Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
    Неужели я непонятно написал?
    Пусть не за три, а за два тура до конца чемпионата, но динама станет официально чемпионами.
    И какая разница, что последний тур будет не через неделю, а через три дня?
    Какое к черту после этого уплотнение графика?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 10:48
    +6
    zvalenok05, 07.04.2021 10:42
    Обычно, по словам сукиса, он в первую очередь думает о интересах сборной.
    Какая разница штабу динамы когда закончится чемпионат? Они за три тура успеют стать чемпионами. Какие после этого тренировочные планы, графики? Гулять будут не просыхая.
    Неужели непонятно что уплотнение графика игр выгодно ШД у которого более легкий календарь и главное меньше игр чем у Динамо у которого еще есть кубок Украины?
    Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 07.04.2021 10:42
    -6
    Обычно, по словам сукиса, он в первую очередь думает о интересах сборной.
    Какая разница штабу динамы когда закончится чемпионат? Они за три тура успеют стать чемпионами. Какие после этого тренировочные планы, графики? Гулять будут не просыхая.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 10:41
    +8
    funnycat, 07.04.2021 10:25
    Суркис там часом не забыл в интересах какой команды он должен действовать?
    у Динамо до конца сезона 7 игр, если выйдут в финал кубка Украины - 8 игр.
    у Шахтера до конца сезона чуть больше 5 игр (игра с дочерним Мариуполем - татотакэ).
    Кому выгодно уплотнение графика игр? Угадайте с трёх раз.
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 07.04.2021 10:37
    -8
    тю, у вас спросили, вы ответьте... к чему это нытье?!
    Ссылка
    Zorro Men
      Zorro Men, 07.04.2021 10:32
    +1
    А ви вірете цій тупій писанині від незрозуміло якого тупого джерела
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 10:32
    -4
    axylinam, 07.04.2021 10:30
    Эта лишняя неделя сборной Украины абсолютно ничем не поможет
    А ты хотел бы на неделю больше пожить без болячек?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 10:31
    -3
    В чём проблема пойти навстречу сборной всем командам УПЛ?
    В АПЛ после Рождества и Дня подарков (Boxing Day) команды шпилят по 3 игры в неделю, и даже есть матчи 1 января.) Правда нам до АПЛ, как туда...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.04.2021 10:30
    +12
    Эта лишняя неделя сборной Украины абсолютно ничем не поможет
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 10:41
    +8
    funnycat, 07.04.2021 10:25
    Суркис там часом не забыл в интересах какой команды он должен действовать?
    у Динамо до конца сезона 7 игр, если выйдут в финал кубка Украины - 8 игр.
    у Шахтера до конца сезона чуть больше 5 игр (игра с дочерним Мариуполем - татотакэ).
    Кому выгодно уплотнение графика игр? Угадайте с трёх раз.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 11:19
    +7
    Интересно, чем будет заниматься сборная эту неделю без легионеров и игроков Динамо (у Динамо ещё финал кубка)? Будут тупо тренировки игроков колорадов? И как это поможет сборной? Легионеры вообще только в 20-х числах приедут. Тянут эту ржавую помойку как могут. Хотят, что бы Динамо все матчи через три дня играло. У Динамо ещё восемь матчей впереди, а у колорадов 5. На этой неделе негры ржавые отдыхают. Кстати, почему матч с Арендуполем ржавые будут в Киеве играть? Какой стадион заявлен Арендуполем как резервный? Или регламент не для днонецких написан?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 10:48
    +6
    zvalenok05, 07.04.2021 10:42
    Обычно, по словам сукиса, он в первую очередь думает о интересах сборной.
    Какая разница штабу динамы когда закончится чемпионат? Они за три тура успеют стать чемпионами. Какие после этого тренировочные планы, графики? Гулять будут не просыхая.
    Неужели непонятно что уплотнение графика игр выгодно ШД у которого более легкий календарь и главное меньше игр чем у Динамо у которого еще есть кубок Украины?
    Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 07.04.2021 11:12
    +5
    serge_kr, 07.04.2021 11:07
    ДК насрать на сборную, эти сепары только о себе думают!
    нагадай,хто Донбас здав? Суркіс?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.04.2021 11:34
    +4
    Такое решение будет приниматься не просто так. Интересно, Шевченко сам знает об этом? Не думаю... Так в чем фишка? Тут народ правильно пишет- загнать Динамо в архиплотный календарь, они не двужильные, где-то с какой-то командой произойдет сбой, плюс арбитры, готовые выполнить любой приказ павелки и его ОПГ, уже на готове с ножами,пардон, со свистками. Вопрос в том, дадут ли Динамо спокойно играть в оставшихся играх, на примере арбитра Иванова видно, что судьи готовы творить любой беспредел на поле без какой либо реакции со стороны УАФ. Чувствую, что И.Суркису предстоят тяжелые времена, на кону более 30 лимонов зелени при прямом попадании в группу ЛЧ.... За такие бабки в лихие 90-е могли полгорода перестрелять люди ахметова....
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 11:33
    +4
    Zport., 07.04.2021 11:19
    Интересно, чем будет заниматься сборная эту неделю без легионеров и игроков Динамо (у Динамо ещё финал кубка)? Будут тупо тренировки игроков колорадов? И как это поможет сборной? Легионеры вообще только в 20-х числах приедут. Тянут эту ржавую помойку как могут. Хотят, что бы Динамо все матчи через три дня играло. У Динамо ещё восемь матчей впереди, а у колорадов 5. На этой неделе негры ржавые отдыхают. Кстати, почему матч с Арендуполем ржавые будут в Киеве играть? Какой стадион заявлен Арендуполем как резервный? Или регламент не для днонецких написан?
    Две команды заявленные в Мариуполе - будут обтираться в Киеве.
    А потом немытые пьяными голосами будут орать , что « усе далжнЫ в Мариуполь ехать» «дыНамо не ехало в Мариуполь «
    И т.д.

    Интересно , на какие ещё ухищрения пойдёт ржавый колхоз в борьбе за чемпионство ?
    ——не удивлюсь если ффу завтра примет изменения в регламенте , по которому команды , чья дата основания 1927 год - начинают все матчи с 0-1 в пользу соперника !
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.04.2021 10:55
    +4
    Судячи по останніх матчах цій збірній вже нічого не допоможе. Головне завдання на турнір зіграти краще ніж в 2016, тобто забити бодай один гол
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 07.04.2021 11:21
    +3
    Zport., 07.04.2021 11:19
    Интересно, чем будет заниматься сборная эту неделю без легионеров и игроков Динамо (у Динамо ещё финал кубка)? Будут тупо тренировки игроков колорадов? И как это поможет сборной? Легионеры вообще только в 20-х числах приедут. Тянут эту ржавую помойку как могут. Хотят, что бы Динамо все матчи через три дня играло. У Динамо ещё восемь матчей впереди, а у колорадов 5. На этой неделе негры ржавые отдыхают. Кстати, почему матч с Арендуполем ржавые будут в Киеве играть? Какой стадион заявлен Арендуполем как резервный? Или регламент не для днонецких написан?
    регламент только для "Олимпика"
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 07.04.2021 10:53
    +3
    sahka1981, 07.04.2021 10:48
    Неужели непонятно что уплотнение графика игр выгодно ШД у которого более легкий календарь и главное меньше игр чем у Динамо у которого еще есть кубок Украины?
    Интересно а в офис Аталанты МС наше ФФУ тоже обращалось с подобной просьбой? Хотя наверняка это уже и не просьба, а простая констатация факта...
    Неужели я непонятно написал?
    Пусть не за три, а за два тура до конца чемпионата, но динама станет официально чемпионами.
    И какая разница, что последний тур будет не через неделю, а через три дня?
    Какое к черту после этого уплотнение графика?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 07.04.2021 11:24
    +2
    Ха-ха, Шевченко - тренер. Не приймайте бажане за дійсне.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 11:13
    +2
    Nashwill, 07.04.2021 11:12
    нагадай,хто Донбас здав? Суркіс?
    Не реагируй на этих выродков
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 07.04.2021 10:58
    +2
    У Шевы агония
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 07.04.2021 11:07
    +1
    Все меры лохметовско-павелкинская банда принимает для спасения задницы шлюхтеров. Ну а подкаблучник шева исполняет очередное указание этой банды, чтобы уплотнить график киевлян (им ещё в Кубке Украины играть). Противно это все. Но не поможет - ни шлюхтерам, ни (увы) этой сборной (при такой УАФ и таком тренере).
    Ссылка
    Zorro Men
      Zorro Men, 07.04.2021 10:32
    +1
    А ви вірете цій тупій писанині від незрозуміло якого тупого джерела
    Ссылка
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