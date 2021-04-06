Источник: УПЛ завершится на неделю раньше – 9 мая, а не 16-го

Игорь Бурбас сообщил, что сборной нужно больше времени перед Евро-2020

  • 06.04.2021 23:07
  • 1948 просмотров
  • 20 комментариев
Источник: УПЛ завершится на неделю раньше – 9 мая, а не 16-го
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о возможных изменениях в календаре УПЛ из-за пожеланий Андрея Шевченко:

«УПЛ в этом году скорее всего завершится на неделю раньше. Не 16-го, а 9 мая. Инициатива поступила от сборной, просит больше времени для подготовки к Евро-2020.

Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживают сжатые сроки сезона».

Текущий календарь УПЛ

  • 21-й тур – 10–11 апреля
  • 22-й тур – 17–18 апреля
  • 23-й тур – 24–25 апреля
  • 24-й тур – 1–2 мая
  • 25-й тур – 8–9 мая
  • 26-й тур – 15–16 мая
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(10 голосов)

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:56
    0
    Никто не будет скулить. Все примут должное и будут играть. Вы хоть раз слышали от меня чтоб я скулил? А вы знаете что у 1925 намного лучше за несколько лет если взять результаты дома, чем на выезде. Я смотрю каждый матч (каждый с момента основания) 1925. Вы не представляете какие бывают кочкообразные поля и прочее в первой лиги - иногда даже полные болота. Это все могло влиять тоже на очки (потерю очков). Но я хоть раз пожаловался на календарь или поле где-то ? Вы видели от меня сообщение? я всегда винил игроков, команду, тренера - но никогда не обстоятельства. Потому что я знаю путь сильных - это не скулить, путь сильных побеждать вопреки всем...и мы докажем это. Слабые покинут поле бое - сильные останутся.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:38
    -2
    Zport., 07.04.2021 00:35
    Походу ты любитель даунбас-арены, который себя харьковчанином возомнил
    Не имею отношения к Донецку вообще, все время вы приписываете мне это. Я также против Шахтера, как и против Динамо. Просто заметьте ШД не скулит что уплотнение в календаре, ни скулит и Александрия и Заря (которые кубковые тоже в плане что будут в полуфинале кубка играть). А ДК скулит.
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    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:35
    -1
    Zport., 07.04.2021 00:28
    Не нужно прикидываться идиотом. Федерация всунет этот тур в следующую среду после кубковой среды и Динамо придется играть пять матчей за две недели. Только тупой этого не понимает. Ты наверное ещё сейчас скажешь, что шахтер ещё не выиграл матч у арендуполя, который будет в субботу.
    А кто сказал что именно в след среду? Ну например ладно 21-го будет матч тот что должен быть 25-го (т.е. смещение). Ингулец соперник причем в Киеве. Неужели ДК боится его как огня? Тогда Металлиста 1925 точно должна боятся, т.к. в прошлом сезоне 1-0 1-1 1925 взял с ними 4 очка, выграв дома и ничья на выезде. ДК конечно ввиду своей слабости не победит Ингулец ? (тогда я точно прав что 1925 возить вас будут наступит день как детей - а Металл подавно). Неужели вы такие трупы, стыдно за Вас, вот в Италии вставили тоже на завтра переносные матчи и ничего (потому что с Еврокубков вылетели команды-и пошли изменения в календарь). Пусть играют - они на зарплате между прочим, вон в первой лиги 1 раз в пять дней играют и ничего. По средам играть тоже должны (а то такое чувство что у них еще есть другая работа и могут играть лишь в выходные - 1 раз в неделю)
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:35
    0
    vitalikss86, 07.04.2021 00:28
    Всех знаю) Это наши Харьковские команды, которые однажды будут Вас возить, как детей. А самый известный Руслан Фомин играет и забивает голы в Металле. Также есть игрок Танчик он играл в УПЛ. Остальных вы не знаете - нет смысла называть) Это и хорошо что не знаете, не знаете -пусть для вас будет неожиданность - как заиграют эти игроки. "Теплый" прием вам гарантировано-хорошо будет если ноги унесете хотя б с Металлист-Арены
    Походу ты любитель даунбас-арены, который себя харьковчанином возомнил
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:34
    0
    Днонецкие хватаются за каждую соломинку. Интересно, Кто будет судить матч киевлян с беженцами? Монзуль, или Романов? Думаю, что других вариантов у федерации нет.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:30
    +1
    vitalikss86, 07.04.2021 00:28
    Всех знаю) Это наши Харьковские команды, которые однажды будут Вас возить, как детей. А самый известный Руслан Фомин играет и забивает голы в Металле. Также есть игрок Танчик он играл в УПЛ. Остальных вы не знаете - нет смысла называть) Это и хорошо что не знаете, не знаете -пусть для вас будет неожиданность - как заиграют эти игроки. "Теплый" прием вам гарантировано-хорошо будет если ноги унесете хотя б с Металлист-Арены
    Что такое Металлист-Арена? Ты откуда вообще? ОСК Металлист.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:28
    +2
    vitalikss86, 07.04.2021 00:25
    я б согласился если б очко в очко шли (0-2 разницы) , а если разница 7 очков, то ну вы сами понимаете что ДК станет чемпионом-какой смысл менять для ШД календарь? Для сборной есть смысл(именно потому что чемпион уже будет известен за 2 тура до конца и можно уплотнить). Или "знаменитое" ДК не только Металла боится , а уже боится Ингульца и Мариуполя, с которыми боится потерять очки (т.к. даже если проиграет Шахтеру и Колосу в посл.туре все равно отрыв будет 1 очко, это надо умудрится дать осечку с низовыми командами). Если не боится-то почему б не уплотнить календарь , если СБОРНАЯ хочет.
    Не нужно прикидываться идиотом. Федерация всунет этот тур в следующую среду после кубковой среды и Динамо придется играть пять матчей за две недели. Только тупой этого не понимает. Ты наверное ещё сейчас скажешь, что шахтер ещё не выиграл матч у арендуполя, который будет в субботу.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:28
    -2
    Zport., 07.04.2021 00:23
    Ты хоть одного игрока, без Гугла, знаешь из этих команд?
    Всех знаю) Это наши Харьковские команды, которые однажды будут Вас возить, как детей. А самый известный Руслан Фомин играет и забивает голы в Металле. Также есть игрок Танчик он играл в УПЛ. Остальных вы не знаете - нет смысла называть) Это и хорошо что не знаете, не знаете -пусть для вас будет неожиданность - как заиграют эти игроки. "Теплый" прием вам гарантировано-хорошо будет если ноги унесете хотя б с Металлист-Арены
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:25
    -2
    Zport., 07.04.2021 00:07
    В каком чемпионате еще меняют календарь за шесть туров до финиша?
    я б согласился если б очко в очко шли (0-2 разницы) , а если разница 7 очков, то ну вы сами понимаете что ДК станет чемпионом-какой смысл менять для ШД календарь? Для сборной есть смысл(именно потому что чемпион уже будет известен за 2 тура до конца и можно уплотнить). Или "знаменитое" ДК не только Металла боится , а уже боится Ингульца и Мариуполя, с которыми боится потерять очки (т.к. даже если проиграет Шахтеру и Колосу в посл.туре все равно отрыв будет 1 очко, это надо умудрится дать осечку с низовыми командами). Если не боится-то почему б не уплотнить календарь , если СБОРНАЯ хочет.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:23
    0
    vitalikss86, 07.04.2021 00:21
    З такою грою як демонструють ДК і ШД потрібно боятися усіх) почніть боятися Метал (він сильніше на мій погляд ніж 1925), тому готуйтеся до матчу з Металом вже зараз
    Ты хоть одного игрока, без Гугла, знаешь из этих команд?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:21
    -3
    Zport., 07.04.2021 00:09
    Металл или Металлист-1925? Кого бояться?
    З такою грою як демонструють ДК і ШД потрібно боятися усіх) почніть боятися Метал (він сильніше на мій погляд ніж 1925), тому готуйтеся до матчу з Металом вже зараз
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.04.2021 00:17
    +3
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Ооо, шо там, как сыграли в первой лиге? Чемпионскмй темп?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:09
    +1
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Металл или Металлист-1925? Кого бояться?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:08
    +2
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Пусть Шева лично это скажет... Но мы этого не услышим, будь уверен
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:07
    +5
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    В каком чемпионате еще меняют календарь за шесть туров до финиша?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    -6
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Ссылка
    VAD
      VAD, 06.04.2021 23:57
    +7
    Да уж, как только кроты не изголяются, и чемоданы бабосов для соперников Динамо, и карманное судейство, и уже календарь на ходу меняют. Превратили наш футбол в черти шо.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 06.04.2021 23:52
    -9
    J0e777, 06.04.2021 23:26
    тут все понятно. Всунут тур так, что бы Динамо сыграло 5 матчей за две недели (в тот период, когда полуфиналы кубка). У днонецких уже агония начинается. Включают все ресурсы
    Всемирный заговор!!! Это просто ужассс!!!! Все, против ДК
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 06.04.2021 23:52
    +6
    Та яка збірна, все кинуто для врятування Шахтаря. Скоро начнуть правила футболу змінювати)))).
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 06.04.2021 23:26
    +9
    тут все понятно. Всунут тур так, что бы Динамо сыграло 5 матчей за две недели (в тот период, когда полуфиналы кубка). У днонецких уже агония начинается. Включают все ресурсы
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 06.04.2021 23:26
    +9
    тут все понятно. Всунут тур так, что бы Динамо сыграло 5 матчей за две недели (в тот период, когда полуфиналы кубка). У днонецких уже агония начинается. Включают все ресурсы
    Ссылка
    VAD
      VAD, 06.04.2021 23:57
    +7
    Да уж, как только кроты не изголяются, и чемоданы бабосов для соперников Динамо, и карманное судейство, и уже календарь на ходу меняют. Превратили наш футбол в черти шо.
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 06.04.2021 23:52
    +6
    Та яка збірна, все кинуто для врятування Шахтаря. Скоро начнуть правила футболу змінювати)))).
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:07
    +5
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    В каком чемпионате еще меняют календарь за шесть туров до финиша?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.04.2021 00:17
    +3
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Ооо, шо там, как сыграли в первой лиге? Чемпионскмй темп?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:28
    +2
    vitalikss86, 07.04.2021 00:25
    я б согласился если б очко в очко шли (0-2 разницы) , а если разница 7 очков, то ну вы сами понимаете что ДК станет чемпионом-какой смысл менять для ШД календарь? Для сборной есть смысл(именно потому что чемпион уже будет известен за 2 тура до конца и можно уплотнить). Или "знаменитое" ДК не только Металла боится , а уже боится Ингульца и Мариуполя, с которыми боится потерять очки (т.к. даже если проиграет Шахтеру и Колосу в посл.туре все равно отрыв будет 1 очко, это надо умудрится дать осечку с низовыми командами). Если не боится-то почему б не уплотнить календарь , если СБОРНАЯ хочет.
    Не нужно прикидываться идиотом. Федерация всунет этот тур в следующую среду после кубковой среды и Динамо придется играть пять матчей за две недели. Только тупой этого не понимает. Ты наверное ещё сейчас скажешь, что шахтер ещё не выиграл матч у арендуполя, который будет в субботу.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:08
    +2
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Пусть Шева лично это скажет... Но мы этого не услышим, будь уверен
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:30
    +1
    vitalikss86, 07.04.2021 00:28
    Всех знаю) Это наши Харьковские команды, которые однажды будут Вас возить, как детей. А самый известный Руслан Фомин играет и забивает голы в Металле. Также есть игрок Танчик он играл в УПЛ. Остальных вы не знаете - нет смысла называть) Это и хорошо что не знаете, не знаете -пусть для вас будет неожиданность - как заиграют эти игроки. "Теплый" прием вам гарантировано-хорошо будет если ноги унесете хотя б с Металлист-Арены
    Что такое Металлист-Арена? Ты откуда вообще? ОСК Металлист.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:09
    +1
    vitalikss86, 07.04.2021 00:00
    Завжди всім Донецькі видяться...це ж Шева звернувся так? І взагалі ви не тих боїтеся-бійтеся, починайте боятися вже, Метал із Харкова-ми йдемо !
    Металл или Металлист-1925? Кого бояться?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 07.04.2021 00:56
    0
    Никто не будет скулить. Все примут должное и будут играть. Вы хоть раз слышали от меня чтоб я скулил? А вы знаете что у 1925 намного лучше за несколько лет если взять результаты дома, чем на выезде. Я смотрю каждый матч (каждый с момента основания) 1925. Вы не представляете какие бывают кочкообразные поля и прочее в первой лиги - иногда даже полные болота. Это все могло влиять тоже на очки (потерю очков). Но я хоть раз пожаловался на календарь или поле где-то ? Вы видели от меня сообщение? я всегда винил игроков, команду, тренера - но никогда не обстоятельства. Потому что я знаю путь сильных - это не скулить, путь сильных побеждать вопреки всем...и мы докажем это. Слабые покинут поле бое - сильные останутся.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:35
    0
    vitalikss86, 07.04.2021 00:28
    Всех знаю) Это наши Харьковские команды, которые однажды будут Вас возить, как детей. А самый известный Руслан Фомин играет и забивает голы в Металле. Также есть игрок Танчик он играл в УПЛ. Остальных вы не знаете - нет смысла называть) Это и хорошо что не знаете, не знаете -пусть для вас будет неожиданность - как заиграют эти игроки. "Теплый" прием вам гарантировано-хорошо будет если ноги унесете хотя б с Металлист-Арены
    Походу ты любитель даунбас-арены, который себя харьковчанином возомнил
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:34
    0
    Днонецкие хватаются за каждую соломинку. Интересно, Кто будет судить матч киевлян с беженцами? Монзуль, или Романов? Думаю, что других вариантов у федерации нет.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.04.2021 00:23
    0
    vitalikss86, 07.04.2021 00:21
    З такою грою як демонструють ДК і ШД потрібно боятися усіх) почніть боятися Метал (він сильніше на мій погляд ніж 1925), тому готуйтеся до матчу з Металом вже зараз
    Ты хоть одного игрока, без Гугла, знаешь из этих команд?
    Ссылка
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