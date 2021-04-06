Источник: УПЛ завершится на неделю раньше – 9 мая, а не 16-го

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о возможных изменениях в календаре УПЛ из-за пожеланий Андрея Шевченко:
«УПЛ в этом году скорее всего завершится на неделю раньше. Не 16-го, а 9 мая. Инициатива поступила от сборной, просит больше времени для подготовки к Евро-2020.
Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживают сжатые сроки сезона».
Текущий календарь УПЛ
- 21-й тур – 10–11 апреля
- 22-й тур – 17–18 апреля
- 23-й тур – 24–25 апреля
- 24-й тур – 1–2 мая
- 25-й тур – 8–9 мая
- 26-й тур – 15–16 мая
УПЛ цьогоріч найпевніше завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, що просить більше часу для підготовки до Євро. Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стиснуті терміни сезону— Igor Burbas (@iburbas) April 6, 2021
Источник — Twitter
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