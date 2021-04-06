Источник: УПЛ завершится на неделю раньше – 9 мая, а не 16-го

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о возможных изменениях в календаре УПЛ из-за пожеланий Андрея Шевченко:

«УПЛ в этом году скорее всего завершится на неделю раньше. Не 16-го, а 9 мая. Инициатива поступила от сборной, просит больше времени для подготовки к Евро-2020.

Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживают сжатые сроки сезона».

Текущий календарь УПЛ

21-й тур – 10–11 апреля

22-й тур – 17–18 апреля

23-й тур – 24–25 апреля

24-й тур – 1–2 мая

25-й тур – 8–9 мая

26-й тур – 15–16 мая