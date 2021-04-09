ДЕНИСОВ: «Динамо не ощущает уверенности, что чемпионство в кармане»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о причинах позиции клубов закончить чемпионат Украины на неделю раньше.
Как сообщал Sport.ua, из всех команд элитного дивизиона против были лишь «Динамо» и «Рух».
«У «Руха» есть еще несыгранный матч против «Львова». До конца чемпионата команды должны сыграть по шесть игр, а «Рух» - еще плюс одну игру. Мы знаем, что «Рух» находится на последней позиции в турнирной таблице, поэтому это сложное время для команды Григория Козловского. Мы вчера с ним общались, он сказал, что за пять недель до конца сезона они должны сыграть семь игр. Для его команды, которая не может брать очки в каждом туре УПЛ, это будет большая нагрузка. Но у того же «Львова» ситуация еще хуже, у них не один, а два матча в запасе. Им будет очень тяжело, но «Руху» в оставшихся играх не нужно будет играть с командами из первой шестерки. Тем же «Минаю» и «Львову» - придется.
Что касается «Динамо», то никакого спокойствия у них нет. Даже несмотря на то, что они опережают «Шахтер» на семь очков. У команды есть беспокойство, удержат ли результат или нет. Впереди еще очная встреча, а в последних трех играх «Динамо» сыграет на выезде - против «Ворсклы», «Мариуполя» и «Колоса». Киевляне не ощущают уверенности, что дело сделано и чемпионство у них в кармане. Воздержался при голосовании «Львов». Но договоренность о возможном завершении чемпионата на неделю раньше была еще на старте сезона. Если «Динамо» и «Шахтер» выбывают из еврокубков в марте, то чемпионат по согласованию сторон закончится на неделю раньше. Поэтому даже несмотря на позицию «Руха» и «Динамо», сезон все же закончится раньше.
Чемпионат раньше попросил закончить Андрей Шевченко, который хочет начать работу с игроками сборной пораньше. По окончанию сезона тренер даст команде несколько дней на перезагрузку и отдых. Затем будет сбор, тренировочный процесс и матч против Бахрейна. После этого матча тренер планирует на несколько дней вновь отпустить команду в семьи, после чего начнется заезд на Евро. 3 и 7 июня игры против североирландцев и киприотов, после чего команда отправится в Нидерланды на стартовый матч Евро-2020. Поэтому Шевченко хочет раньше собрать команду», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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А вообще - это уже привычно , когда клоуны начинают вливать херню заранее...
Только вот один момент...
Луческу про эти манёвры знает как никто другой)))
вообще ни разу не палевно
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клоуны ржавые, уже не знают какую еще партейку в кабинете расписать чтобы за чемпионство побороться
Играть нужно до последнего матча.
А то Шахтёр перед началом чемпионата почувствовал себя чемпионом и шо теперь?
вообще ни разу не палевно
-----
клоуны ржавые, уже не знают какую еще партейку в кабинете расписать чтобы за чемпионство побороться
Играть нужно до последнего матча.
А то Шахтёр перед началом чемпионата почувствовал себя чемпионом и шо теперь?
А вообще - это уже привычно , когда клоуны начинают вливать херню заранее...
Только вот один момент...
Луческу про эти манёвры знает как никто другой)))
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