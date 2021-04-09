ДЕНИСОВ: «Динамо не ощущает уверенности, что чемпионство в кармане»

Известный журналист – о решении большинства клубов завершить чемпионат Украины на неделю раньше

  • 09.04.2021 18:27
  • 2411 просмотров
  • 16 комментариев
ДЕНИСОВ: «Динамо не ощущает уверенности, что чемпионство в кармане»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о причинах позиции клубов закончить чемпионат Украины на неделю раньше.

Как сообщал Sport.ua, из всех команд элитного дивизиона против были лишь «Динамо» и «Рух».

«У «Руха» есть еще несыгранный матч против «Львова». До конца чемпионата команды должны сыграть по шесть игр, а «Рух» - еще плюс одну игру. Мы знаем, что «Рух» находится на последней позиции в турнирной таблице, поэтому это сложное время для команды Григория Козловского. Мы вчера с ним общались, он сказал, что за пять недель до конца сезона они должны сыграть семь игр. Для его команды, которая не может брать очки в каждом туре УПЛ, это будет большая нагрузка. Но у того же «Львова» ситуация еще хуже, у них не один, а два матча в запасе. Им будет очень тяжело, но «Руху» в оставшихся играх не нужно будет играть с командами из первой шестерки. Тем же «Минаю» и «Львову» - придется.

Что касается «Динамо», то никакого спокойствия у них нет. Даже несмотря на то, что они опережают «Шахтер» на семь очков. У команды есть беспокойство, удержат ли результат или нет. Впереди еще очная встреча, а в последних трех играх «Динамо» сыграет на выезде - против «Ворсклы», «Мариуполя» и «Колоса». Киевляне не ощущают уверенности, что дело сделано и чемпионство у них в кармане. Воздержался при голосовании «Львов». Но договоренность о возможном завершении чемпионата на неделю раньше была еще на старте сезона. Если «Динамо» и «Шахтер» выбывают из еврокубков в марте, то чемпионат по согласованию сторон закончится на неделю раньше. Поэтому даже несмотря на позицию «Руха» и «Динамо», сезон все же закончится раньше.

Чемпионат раньше попросил закончить Андрей Шевченко, который хочет начать работу с игроками сборной пораньше. По окончанию сезона тренер даст команде несколько дней на перезагрузку и отдых. Затем будет сбор, тренировочный процесс и матч против Бахрейна. После этого матча тренер планирует на несколько дней вновь отпустить команду в семьи, после чего начнется заезд на Евро. 3 и 7 июня игры против североирландцев и киприотов, после чего команда отправится в Нидерланды на стартовый матч Евро-2020. Поэтому Шевченко хочет раньше собрать команду», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 19:42
    +4
    HAKUNA MATATA, 09.04.2021 19:09
    Раз в пять лет пусть погрызут хоть косточку.
    Ты, в оккупации, уже семь лет одни кости грызёшь
    Ссылка
    dazo50
    online
      dazo50, 09.04.2021 19:38
    0
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
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    BUCH
    online
      BUCH, 09.04.2021 19:25
    +4
    Судя по коментам недоболел)), то ситуация в точности да наоборот : это Шд не верит , что может стать чемпионом)))
    А вообще - это уже привычно , когда клоуны начинают вливать херню заранее...
    Только вот один момент...
    Луческу про эти манёвры знает как никто другой)))
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 09.04.2021 19:09
    -17
    NaVarDrisni, 09.04.2021 18:29
    динамо не ощущает, а суркис ощущает, он больше знает чем футболисты
    Раз в пять лет пусть погрызут хоть косточку.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.04.2021 19:08
    +5
    avk2307, 09.04.2021 18:46
    Давно Пенисов о шахтере не говорил, все о Динамо и о Динамо. Чуть о Металлисте поговорил а "любимый" клуб не жалует.
    Шахтер сейчас в такой "форме" что либо хорошее либо ничего
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    lenares85
    online
      lenares85, 09.04.2021 19:07
    +7
    вспомним что там говорил великий єксперт леоненко , что Шахтер будет чемпионом и в этом году
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 19:03
    +10
    BaZia, 09.04.2021 18:59
    Интересно кто был бы уверен за 6 туров до конца, по стуи еще 18 очей на кону, при том что есть личная встреча против конкурента, при форе в 7 очей.
    швхтарь каждое УПЛ с первого тура ртом берет .
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.04.2021 18:59
    +6
    Интересно кто был бы уверен за 6 туров до конца, по стуи еще 18 очей на кону, при том что есть личная встреча против конкурента, при форе в 7 очей.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 18:55
    +11
    bonv, 09.04.2021 18:42
    Не сци денисов,, не бути шахті чемпіоном
    нервничает человек - сопереживает что б дк не волновалось, исключительно позитивные мотивы
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 09.04.2021 18:54
    +14
    Дивно було б, якби ця підземельна прошмандовка ляпнула щось інше. А так, звичайно, все по чесноку, як у класних пацанів...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 18:49
    +12
    работник канала шахтер как всегда в курсе какие там планы у ффу и рулевых сборной
    вообще ни разу не палевно
    -----
    клоуны ржавые, уже не знают какую еще партейку в кабинете расписать чтобы за чемпионство побороться
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 18:47
    +16
    Можно подумать колорады уверены, что второе место сохранят. Заря поджимает
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.04.2021 18:46
    +15
    Давно Пенисов о шахтере не говорил, все о Динамо и о Динамо. Чуть о Металлисте поговорил а "любимый" клуб не жалует.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 09.04.2021 18:44
    +7
    Правильно делает. Не нужно расслаблять булки!
    Играть нужно до последнего матча.
    А то Шахтёр перед началом чемпионата почувствовал себя чемпионом и шо теперь?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.04.2021 18:42
    +16
    Не сци денисов,, не бути шахті чемпіоном
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 09.04.2021 18:29
    -20
    динамо не ощущает, а суркис ощущает, он больше знает чем футболисты
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 18:47
    +16
    Можно подумать колорады уверены, что второе место сохранят. Заря поджимает
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.04.2021 18:42
    +16
    Не сци денисов,, не бути шахті чемпіоном
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.04.2021 18:46
    +15
    Давно Пенисов о шахтере не говорил, все о Динамо и о Динамо. Чуть о Металлисте поговорил а "любимый" клуб не жалует.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 09.04.2021 18:54
    +14
    Дивно було б, якби ця підземельна прошмандовка ляпнула щось інше. А так, звичайно, все по чесноку, як у класних пацанів...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 18:49
    +12
    работник канала шахтер как всегда в курсе какие там планы у ффу и рулевых сборной
    вообще ни разу не палевно
    -----
    клоуны ржавые, уже не знают какую еще партейку в кабинете расписать чтобы за чемпионство побороться
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 18:55
    +11
    bonv, 09.04.2021 18:42
    Не сци денисов,, не бути шахті чемпіоном
    нервничает человек - сопереживает что б дк не волновалось, исключительно позитивные мотивы
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 19:03
    +10
    BaZia, 09.04.2021 18:59
    Интересно кто был бы уверен за 6 туров до конца, по стуи еще 18 очей на кону, при том что есть личная встреча против конкурента, при форе в 7 очей.
    швхтарь каждое УПЛ с первого тура ртом берет .
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 09.04.2021 19:07
    +7
    вспомним что там говорил великий єксперт леоненко , что Шахтер будет чемпионом и в этом году
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 09.04.2021 18:44
    +7
    Правильно делает. Не нужно расслаблять булки!
    Играть нужно до последнего матча.
    А то Шахтёр перед началом чемпионата почувствовал себя чемпионом и шо теперь?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.04.2021 18:59
    +6
    Интересно кто был бы уверен за 6 туров до конца, по стуи еще 18 очей на кону, при том что есть личная встреча против конкурента, при форе в 7 очей.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.04.2021 19:08
    +5
    avk2307, 09.04.2021 18:46
    Давно Пенисов о шахтере не говорил, все о Динамо и о Динамо. Чуть о Металлисте поговорил а "любимый" клуб не жалует.
    Шахтер сейчас в такой "форме" что либо хорошее либо ничего
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2021 19:42
    +4
    HAKUNA MATATA, 09.04.2021 19:09
    Раз в пять лет пусть погрызут хоть косточку.
    Ты, в оккупации, уже семь лет одни кости грызёшь
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 09.04.2021 19:25
    +4
    Судя по коментам недоболел)), то ситуация в точности да наоборот : это Шд не верит , что может стать чемпионом)))
    А вообще - это уже привычно , когда клоуны начинают вливать херню заранее...
    Только вот один момент...
    Луческу про эти манёвры знает как никто другой)))
    Ссылка
    dazo50
    online
      dazo50, 09.04.2021 19:38
    0
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
    Ссылка
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