Стало известно, кто был против переноса последнего тура УПЛ

Инициативу Андрея Шевченко не поддержали лишь два клуба

  • 08.04.2021 12:02
  • 6423 просмотра
  • 33 комментария
Стало известно, кто был против переноса последнего тура УПЛ
© УПЛ

Седьмого апреля стало известно, что последний, 26 тур УПЛ, будет проведен на неделю раньше – девятого мая. С инициативой смещения последнего игрового дня в чемпионате Украины выступил тренерский штаб нашей сборной. 

УПЛ оперативно провела опрос среди клубов на эту тему, и большинство высказалось за перенос. Решение Премьер-лиги еще нужно будет утвердить на исполкоме УАФ, но, как нам сообщил источник из Дома Футбола, с этим проблем не будет. 

Он же поведал и о том, кто из клубов выступил против смещения последнего тура. Таковых оказалось всего двое – «Динамо» и «Рух».

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 13:24
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 08.04.2021 13:22
    Пипец из мухи слона раздули. В топчемпионатах постоянно играют в таком режиме и никто не говорит о накопленной усталости. А наши три раза в год сыграют два матча на неделе и всё, все устали
    В каком чемпионате календарь переделывают за шесть туров до конца чемпионата? И какой в этом смысл?
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 08.04.2021 13:22
    +1
    Пипец из мухи слона раздули. В топчемпионатах постоянно играют в таком режиме и никто не говорит о накопленной усталости. А наши три раза в год сыграют два матча на неделе и всё, все устали
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 13:09
    -2
    Sunrise, 08.04.2021 13:07
    А его опровержение где-то всплывало?
    И мой посыл был не о том кто просил, а о необоснованном нытье из бело-синего лагеря. Чёрно-белый лагерь что-то не ноет) Но я думаю посыл мой поняли все, просто ответить особо нечего. Ну это право болел ДК - испытывать синдром вечной жертвы. Наверное поколение выросло, которое 90-х не помнит)))
    Какое нах опровержение? За яйца его крепко держат, не пикнет.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 13:08
    0
    Еще вопрос, почему, когда Львов был в красной карантинной зоне, то матч Львова с колорадами перенесли оттуда в Харьков, а сейчас, когда Киев в красной зоне, то матч арендуполя с неграми переносят в Киев? Это как вообще? Федерация же орала, что в красной зоне нельзя проводить матчи
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 08.04.2021 13:07
    0
    Zport., 08.04.2021 12:57
    Шевченко просил? ты это слышал, или хотя бы комментарий его читал? У него никто даже не спрашивал наверняка, потому что он не сможет обьяснить, какой толк для сборной от этого переноса, ведь сборники приедут не раньше 20-х чисел, а игроки Динамо, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа? Кто будет тренироваться? Только игроки колорадов? И какую пользу это сборной принесёт?
    А его опровержение где-то всплывало?
    И мой посыл был не о том кто просил, а о необоснованном нытье из бело-синего лагеря. Чёрно-белый лагерь что-то не ноет) Но я думаю посыл мой поняли все, просто ответить особо нечего. Ну это право болел ДК - испытывать синдром вечной жертвы. Наверное поколение выросло, которое 90-х не помнит)))
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 08.04.2021 13:07
    -1
    Zport., 08.04.2021 13:05
    Ты согласен, что для сборной нет никакой выгоды от этого переноса?
    Понятия не имею. Я не футбольный специалист. Я всего лишь болельщик.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 13:05
    +1
    zvalenok05, 08.04.2021 13:01
    А почему ты решил что я должен какие-то версии выдвигать.
    Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
    И есть конфликт динамы со сборной.
    А все остальное на *пи* начинается.
    Балабол обычный
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 13:05
    0
    zvalenok05, 08.04.2021 13:01
    А почему ты решил что я должен какие-то версии выдвигать.
    Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
    И есть конфликт динамы со сборной.
    А все остальное на *пи* начинается.
    Ты согласен, что для сборной нет никакой выгоды от этого переноса?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 13:04
    +2
    Burevesynik, 08.04.2021 13:00
    и где этот долбанный новый календарь игр? УПЛ и АУФ ждут очередного указания?
    Думают как сделать , чтобы ДК играло 5 матчей подряд за 5 дней .
    Наверное новое голосование сделают , а голосовать будут шлахтер и мариуполь
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 08.04.2021 13:01
    -7
    Zport., 08.04.2021 12:47
    Просто хочу твою версию услышать. А я обосную, почему сборной НОЛЬ выгоды от этого переноса
    А почему ты решил что я должен какие-то версии выдвигать.
    Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
    И есть конфликт динамы со сборной.
    А все остальное на *пи* начинается.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 08.04.2021 13:00
    +2
    funnycat, 08.04.2021 12:35
    Мне интересно, а как так может быть, что регламент соревнований меняют походу соревнований, причем без единогласного решения клубов ?
    -----
    а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
    и где этот долбанный новый календарь игр? УПЛ и АУФ ждут очередного указания?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:57
    +1
    Sunrise, 08.04.2021 12:53
    Версий нет. Шевченко попросил - клубы поддержали. У меня вопросов нет.
    А я - болельщик Зари, у которой календарь плотнее чем у Динамо, если вы не знали. Но и Заря, и я не против просьбы Шевченко. С нами что-то не так? Или мы просто не ищем черную кошку в тёмной комнате?
    Шевченко просил? ты это слышал, или хотя бы комментарий его читал? У него никто даже не спрашивал наверняка, потому что он не сможет обьяснить, какой толк для сборной от этого переноса, ведь сборники приедут не раньше 20-х чисел, а игроки Динамо, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа? Кто будет тренироваться? Только игроки колорадов? И какую пользу это сборной принесёт?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 08.04.2021 12:53
    -3
    Zport., 08.04.2021 12:50
    Может ты расскажешь, какая польза сборной от этого переноса? Или нету версий?
    Версий нет. Шевченко попросил - клубы поддержали. У меня вопросов нет.
    А я - болельщик Зари, у которой календарь плотнее чем у Динамо, если вы не знали. Но и Заря, и я не против просьбы Шевченко. С нами что-то не так? Или мы просто не ищем черную кошку в тёмной комнате?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:50
    +2
    Sunrise, 08.04.2021 12:46
    Заговор против ДК Ну хорош, ребята! Вы и так каждую неделю ноете что вот-вот Динамо засудят, но пока Динамо бьёт пенали исправно и в большинстве частенько остаётся. Теперь у вас Шевченко попёр против Динамо...
    Советую прочистить голову, а не параноить на пустом месте.
    Может ты расскажешь, какая польза сборной от этого переноса? Или нету версий?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:47
    +3
    zvalenok05, 08.04.2021 12:45
    Кишка тонка напрямую у Шевченко спросить?
    Хочешь слухами питаться?
    Просто хочу твою версию услышать. А я обосную, почему сборной НОЛЬ выгоды от этого переноса
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 08.04.2021 12:46
    -2
    Заговор против ДК Ну хорош, ребята! Вы и так каждую неделю ноете что вот-вот Динамо засудят, но пока Динамо бьёт пенали исправно и в большинстве частенько остаётся. Теперь у вас Шевченко попёр против Динамо...
    Советую прочистить голову, а не параноить на пустом месте.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 08.04.2021 12:45
    -6
    Zport., 08.04.2021 12:37
    Какая польза для сборной от этого переноса? Обоснуй?
    Кишка тонка напрямую у Шевченко спросить?
    Хочешь слухами питаться?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:37
    +9
    zvalenok05, 08.04.2021 12:28
    Странно что среди тех кто против динама.
    Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
    Какая польза для сборной от этого переноса? Обоснуй?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 12:35
    +8
    Мне интересно, а как так может быть, что регламент соревнований меняют походу соревнований, причем без единогласного решения клубов ?
    -----
    а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 12:34
    +1
    zvalenok05, 08.04.2021 12:28
    Странно что среди тех кто против динама.
    Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
    обувь , ну так интересы сборной , а не интересы шлахтера
    а тут как раз интересы вторых учитывались
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:20
    +18
    var, 08.04.2021 12:15
    И что тут такого? Плохо питаются? В АПЛ с двумя их кубками и кубками УЕФА, команды регулярно по 3 игры в неделю играют. Никто не сдох ещё.)))
    В каком чемпионате, кроме нашего, календарь переделывают за шесть туров то финиша? Хоть один назовите
    Ссылка
    Aleksandr Terrr
    online
      Aleksandr Terrr, 08.04.2021 12:11
    +16
    Логично, что большинство было за, так как отпуск получается у футболистов, которые не ы сборной, будет на недельку раньше.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 12:24
    +15
    Пусть ахметовская УПЛ и чемпиона выберет , по голосованию клуба
    А то по игре к шлахтаря пока не получается
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.04.2021 12:19
    +11
    Хватит эту тему мусолить. И так ясно, что лохметовско-павелкинская банда готовит полный беспредел для Динамо, и сборная тут совершенно ни при чем. Все равно не получится
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:37
    +9
    zvalenok05, 08.04.2021 12:28
    Странно что среди тех кто против динама.
    Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
    Какая польза для сборной от этого переноса? Обоснуй?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 12:35
    +8
    Мне интересно, а как так может быть, что регламент соревнований меняют походу соревнований, причем без единогласного решения клубов ?
    -----
    а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 08.04.2021 12:29
    +8
    Я думаю перед Евро будет очередной скандал.
    Румын молчать не будет.
    Как и предугадывал будет весело в конце сезона.
    Жаль пострадает сборная.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.04.2021 12:11
    +8
    получается меньше чем за месяц необходимо провести 7 игр, ну тут позиция ясна.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 12:23
    +7
    Ржавый цирк ....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2021 12:28
    +6
    Все эти манипуляции указывают на то,что украинским футболом управляют дебилы,даже с первого раза не могут придумать нормальный календарь чемпионата,на элементарные вещи мозгов не хватает,в голове только одна мысль,как украсть
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 08.04.2021 12:30
    +5
    За месяц шесть игр в чемпе плюс игры на кубок для Динамо дохера.Но кротам и Шеве с Павелко на это насрать.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:47
    +3
    zvalenok05, 08.04.2021 12:45
    Кишка тонка напрямую у Шевченко спросить?
    Хочешь слухами питаться?
    Просто хочу твою версию услышать. А я обосную, почему сборной НОЛЬ выгоды от этого переноса
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 13:04
    +2
    Burevesynik, 08.04.2021 13:00
    и где этот долбанный новый календарь игр? УПЛ и АУФ ждут очередного указания?
    Думают как сделать , чтобы ДК играло 5 матчей подряд за 5 дней .
    Наверное новое голосование сделают , а голосовать будут шлахтер и мариуполь
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 08.04.2021 13:00
    +2
    funnycat, 08.04.2021 12:35
    Мне интересно, а как так может быть, что регламент соревнований меняют походу соревнований, причем без единогласного решения клубов ?
    -----
    а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
    и где этот долбанный новый календарь игр? УПЛ и АУФ ждут очередного указания?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:50
    +2
    Sunrise, 08.04.2021 12:46
    Заговор против ДК Ну хорош, ребята! Вы и так каждую неделю ноете что вот-вот Динамо засудят, но пока Динамо бьёт пенали исправно и в большинстве частенько остаётся. Теперь у вас Шевченко попёр против Динамо...
    Советую прочистить голову, а не параноить на пустом месте.
    Может ты расскажешь, какая польза сборной от этого переноса? Или нету версий?
    Ссылка
    var
      var, 08.04.2021 12:13
    +2
    КакаяРазница))) если решение уже принято.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 08.04.2021 13:22
    +1
    Пипец из мухи слона раздули. В топчемпионатах постоянно играют в таком режиме и никто не говорит о накопленной усталости. А наши три раза в год сыграют два матча на неделе и всё, все устали
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 13:05
    +1
    zvalenok05, 08.04.2021 13:01
    А почему ты решил что я должен какие-то версии выдвигать.
    Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
    И есть конфликт динамы со сборной.
    А все остальное на *пи* начинается.
    Балабол обычный
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.04.2021 12:57
    +1
    Sunrise, 08.04.2021 12:53
    Версий нет. Шевченко попросил - клубы поддержали. У меня вопросов нет.
    А я - болельщик Зари, у которой календарь плотнее чем у Динамо, если вы не знали. Но и Заря, и я не против просьбы Шевченко. С нами что-то не так? Или мы просто не ищем черную кошку в тёмной комнате?
    Шевченко просил? ты это слышал, или хотя бы комментарий его читал? У него никто даже не спрашивал наверняка, потому что он не сможет обьяснить, какой толк для сборной от этого переноса, ведь сборники приедут не раньше 20-х чисел, а игроки Динамо, если выйдут в финал кубка, то не раньше 15-16 числа? Кто будет тренироваться? Только игроки колорадов? И какую пользу это сборной принесёт?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 08.04.2021 12:34
    +1
    zvalenok05, 08.04.2021 12:28
    Странно что среди тех кто против динама.
    Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
    обувь , ну так интересы сборной , а не интересы шлахтера
    а тут как раз интересы вторых учитывались
    Ссылка
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