Стало известно, кто был против переноса последнего тура УПЛ

Седьмого апреля стало известно, что последний, 26 тур УПЛ, будет проведен на неделю раньше – девятого мая. С инициативой смещения последнего игрового дня в чемпионате Украины выступил тренерский штаб нашей сборной.
УПЛ оперативно провела опрос среди клубов на эту тему, и большинство высказалось за перенос. Решение Премьер-лиги еще нужно будет утвердить на исполкоме УАФ, но, как нам сообщил источник из Дома Футбола, с этим проблем не будет.
Он же поведал и о том, кто из клубов выступил против смещения последнего тура. Таковых оказалось всего двое – «Динамо» и «Рух».
Источник — Sport.ua
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И мой посыл был не о том кто просил, а о необоснованном нытье из бело-синего лагеря. Чёрно-белый лагерь что-то не ноет) Но я думаю посыл мой поняли все, просто ответить особо нечего. Ну это право болел ДК - испытывать синдром вечной жертвы. Наверное поколение выросло, которое 90-х не помнит)))
И мой посыл был не о том кто просил, а о необоснованном нытье из бело-синего лагеря. Чёрно-белый лагерь что-то не ноет) Но я думаю посыл мой поняли все, просто ответить особо нечего. Ну это право болел ДК - испытывать синдром вечной жертвы. Наверное поколение выросло, которое 90-х не помнит)))
Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
И есть конфликт динамы со сборной.
А все остальное на *пи* начинается.
Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
И есть конфликт динамы со сборной.
А все остальное на *пи* начинается.
Наверное новое голосование сделают , а голосовать будут шлахтер и мариуполь
Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
И есть конфликт динамы со сборной.
А все остальное на *пи* начинается.
-----
а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
А я - болельщик Зари, у которой календарь плотнее чем у Динамо, если вы не знали. Но и Заря, и я не против просьбы Шевченко. С нами что-то не так? Или мы просто не ищем черную кошку в тёмной комнате?
А я - болельщик Зари, у которой календарь плотнее чем у Динамо, если вы не знали. Но и Заря, и я не против просьбы Шевченко. С нами что-то не так? Или мы просто не ищем черную кошку в тёмной комнате?
Советую прочистить голову, а не параноить на пустом месте.
Хочешь слухами питаться?
Советую прочистить голову, а не параноить на пустом месте.
Хочешь слухами питаться?
Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
-----
а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
а тут как раз интересы вторых учитывались
А то по игре к шлахтаря пока не получается
Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
-----
а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
Румын молчать не будет.
Как и предугадывал будет весело в конце сезона.
Жаль пострадает сборная.
Хочешь слухами питаться?
Наверное новое голосование сделают , а голосовать будут шлахтер и мариуполь
-----
а если завтра ржавая босота захочет чемпионом стать по голосованию, тоже ручки тянуть будут ?
Советую прочистить голову, а не параноить на пустом месте.
Обычная констатация факта. Есть просьба от сборной. Есть опрос. Есть решение большинства. Есть динама которая против. Есть слова сукиса, что интересы сборной для него превыше всего. Есть слова сукиса что он воспитывает футболистов прежде всего для сборной.
И есть конфликт динамы со сборной.
А все остальное на *пи* начинается.
А я - болельщик Зари, у которой календарь плотнее чем у Динамо, если вы не знали. Но и Заря, и я не против просьбы Шевченко. С нами что-то не так? Или мы просто не ищем черную кошку в тёмной комнате?
Сукис же всегда и везде заявляет - для него интересы сборной прежде всего.
а тут как раз интересы вторых учитывались
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