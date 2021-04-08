Стало известно, кто был против переноса последнего тура УПЛ

Седьмого апреля стало известно, что последний, 26 тур УПЛ, будет проведен на неделю раньше – девятого мая. С инициативой смещения последнего игрового дня в чемпионате Украины выступил тренерский штаб нашей сборной.

УПЛ оперативно провела опрос среди клубов на эту тему, и большинство высказалось за перенос. Решение Премьер-лиги еще нужно будет утвердить на исполкоме УАФ, но, как нам сообщил источник из Дома Футбола, с этим проблем не будет.

Он же поведал и о том, кто из клубов выступил против смещения последнего тура. Таковых оказалось всего двое – «Динамо» и «Рух».