Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч против Днепра-1

«Динамо» Киев отправилось на матч УПЛ против «Днепра-1». В заявке команды на игру нет ведущего хавбека Виктора Цыганкова, хотя игрок восстановился после травмы и вчера тренировался в общей группе.
Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчитывает подготовить Цыганкова к матчу против «Шахтера» 17 апреля.
Отметим присутствие в составе Ахмеда Алибекова, которого клуб недавно вернул из аренды.
В Киеве остались защитники Томаш Кендзера и Денис Попов, которые пропустят матч с «Днепром-1» из-за дисквалификации.
Матч пройдет 10 апреля, начало в 17:00.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Ахмед Алибеков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригеш.
Источник — ФК Динамо Киев
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А тут результат уже записан в таблице у президента.
Можно и не выходить на поле.))
А тут результат уже записан в таблице у президента.
Можно и не выходить на поле.))
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