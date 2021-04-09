Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч против Днепра-1

«Динамо» Киев отправилось на матч УПЛ против «Днепра-1». В заявке команды на игру нет ведущего хавбека Виктора Цыганкова, хотя игрок восстановился после травмы и вчера тренировался в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчитывает подготовить Цыганкова к матчу против «Шахтера» 17 апреля.

Отметим присутствие в составе Ахмеда Алибекова, которого клуб недавно вернул из аренды.

В Киеве остались защитники Томаш Кендзера и Денис Попов, которые пропустят матч с «Днепром-1» из-за дисквалификации.

Матч пройдет 10 апреля, начало в 17:00.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Ахмед Алибеков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригеш.