Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч против Днепра-1

Ведущий игрок не успел полностью восстановиться

  • 09.04.2021 17:26
  • 2580 просмотров
  • 9 комментариев
Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч против Днепра-1
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев отправилось на матч УПЛ против «Днепра-1». В заявке команды на игру нет ведущего хавбека Виктора Цыганкова, хотя игрок восстановился после травмы и вчера тренировался в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчитывает подготовить Цыганкова к матчу против «Шахтера» 17 апреля.

Отметим присутствие в составе Ахмеда Алибекова, которого клуб недавно вернул из аренды.

В Киеве остались защитники Томаш Кендзера и Денис Попов, которые пропустят матч с «Днепром-1» из-за дисквалификации.

Матч пройдет 10 апреля, начало в 17:00.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Ахмед Алибеков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригеш.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    var
      var, 09.04.2021 18:23
    0
    Николай Власов, 09.04.2021 17:59
    УДАЧИ ДНЕПРУ 1 РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА
    Пусть тогда со своей Перемогой играют.
    А тут результат уже записан в таблице у президента.
    Можно и не выходить на поле.))
    Ссылка
    Валентин Лук'яненко
    online
      Валентин Лук'яненко, 09.04.2021 18:13
    +1
    dd dent, 09.04.2021 17:59
    Кому? Зачем?
    тебе не понять!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:59
    0
    Николай Власов, 09.04.2021 17:59
    УДАЧИ ДНЕПРУ 1 РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА
    Кому? Зачем?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:59
    0
    NaVarDrisni, 09.04.2021 17:56
    не бзди, дружэ судья всегда подставит свой верный свисток
    Так свисток шахтой занят хронически
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 09.04.2021 17:59
    -2
    УДАЧИ ДНЕПРУ 1 РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:59
    0
    NaVarDrisni, 09.04.2021 17:55
    без Цыганкова, но с шубами
    Остроактуальная свежая шутейка подъехала из ‘95-го в 2О21
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 09.04.2021 17:56
    -6
    dd dent, 09.04.2021 17:35
    Не вовремя Цыганков с Вербичем отсутствуют, но должны и этим составом обыгрывать, единственное что с лавки не кого толком и выпускать будет
    не бзди, дружэ судья всегда подставит свой верный свисток
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 09.04.2021 17:55
    -6
    без Цыганкова, но с шубами
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:35
    +3
    Не вовремя Цыганков с Вербичем отсутствуют, но должны и этим составом обыгрывать, единственное что с лавки не кого толком и выпускать будет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:35
    +3
    Не вовремя Цыганков с Вербичем отсутствуют, но должны и этим составом обыгрывать, единственное что с лавки не кого толком и выпускать будет
    Ссылка
    Валентин Лук'яненко
    online
      Валентин Лук'яненко, 09.04.2021 18:13
    +1
    dd dent, 09.04.2021 17:59
    Кому? Зачем?
    тебе не понять!
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 18:23
    0
    Николай Власов, 09.04.2021 17:59
    УДАЧИ ДНЕПРУ 1 РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА
    Пусть тогда со своей Перемогой играют.
    А тут результат уже записан в таблице у президента.
    Можно и не выходить на поле.))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:59
    0
    Николай Власов, 09.04.2021 17:59
    УДАЧИ ДНЕПРУ 1 РЕБЯТА НУЖНА ПОБЕДА
    Кому? Зачем?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:59
    0
    NaVarDrisni, 09.04.2021 17:56
    не бзди, дружэ судья всегда подставит свой верный свисток
    Так свисток шахтой занят хронически
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.04.2021 17:59
    0
    NaVarDrisni, 09.04.2021 17:55
    без Цыганкова, но с шубами
    Остроактуальная свежая шутейка подъехала из ‘95-го в 2О21
    Ссылка
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