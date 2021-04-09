Эммануэль Деннис: вспышка в Заре, дубль Реалу, слухи об АПЛ, дно в Кельне

Его появление в украинской Премьер-лиге не произвело эффекта разорвавшейся бомбы. В марте 2016 года «Заря» достаточно буднично сообщила о подписании на правах свободного агента перспективного нигерийского нападающего Эммануэля Денниса. Тогдашний наставник луганской команды Юрий Вернидуб, когда его попросили прокомментировать свежий трансфер, был достаточно лаконичен, отметив, мол, взяли юного игрока, у которого есть хорошие перспективы, а клуб ничем не рискует в ситуации, когда сделка обошлась ему в «тарелку борща».

Кто бы мог подумать, но уже через год офис «Зари» был буквально засыпан факсами с предложениями от различных клубов, стремящихся выкупить контракт Денниса. И это не банальная игра агентов, а действительно результат работы на поле самого футболиста. Судите сами: в 22 поединках УПЛ-2016/17 Эммануэль Деннис отличился 6 забитыми мячами, причем четыре из них отправил в сетку ворот «Динамо» и «Шахтера» (строго по два досталось, как «бело-синим», так и «оранжево-черным»).

Деннис на фоне УПЛ радовал нестандартностью решений. Да, нередко Вернидуб критиковал молодого нападающего, который чересчур увлекался индивидуальными действиями и где-то перетягивал одеяло на себя, но в целом такой форвард был нужен «Заре», причем как на поле, так и на трансферном рынке.

Летом 2017 года луганчане пришли к решению продать Денниса в «Брюгге» за 1,7 миллиона евро. Тогда были те, кто критиковал руководство «Зари» за поспешное решение – мол, игрока с таким потенциалом можно и нужно было отдавать дороже. И мало кто обратил внимание на одно из интервью генерального директора клуба тех времен Сергея Рафаилова, в котором функционер рассказывал о непростом характере и специфичной ментальности нигерийского форварда.

В Бельгии отнюдь не сразу молодой Деннис сумел выбиться в лидеры своей команды. В основу его подпускали дозировано, но это не мешало Эммануэлю демонстрировать привычно неплохую результативность. В премьерном сезоне в чемпионате Бельгии нигериец поучаствовал в 30 поединках, из которых 12 начинал в стартовом составе, записав на свой счет 7 забитых мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine. В Брюгге Эммануэль Деннис хорошо себя проявил, но его характер...

Новый сезон Эммануэль Деннис начинал уже в статусе игрока основы «Брюгге», и не разочаровал. К открытию зимнего трансферного окна на счету экс-форварда «Зари» было 5 забитых мячей в чемпионате, что повлекло появление различных слухов в прессе. В частности, сообщалось об интересе к Деннису со стороны «Байера», менхенгладбахской «Боруссии» и «Фенербахче». Трансфер нигерийца оценивался экспертами в 6 миллионов евро, но дело до какой-то конкретики так и не дошло.

Уже летом 2019 года на горизонте объявился «Зенит», который изъявил готовность заплатить за Эммануэля Денниса 8 миллионов евро – пристойные деньги, как для бельгийского чемпионата, и форварда, забившего за два сезона в чемпионате Бельгии вроде бы и немалые, но и отнюдь не космические 14 мячей. Но боссы «Брюгге» отказались от продажи своего перспективного актива в Россию, и дальнейший ход событий показал, что они на тот период времени оказались невероятно прозорливыми.

Звездный час Эммануэля Денниса в «Брюгге» настал в начале сезона-2019/20. 1 октября в рамках группового раунда Лиги чемпионов бельгийцы отправились в Мадрид на матч против «Реала». Встреча, откровенно говоря, не предвещала для «Брюгге» ничего хорошего, но к концу первого тайма на табло «Сантьяго Бернабеу» светились сенсационные 0:2! При этом оба мяча бельгийцев были на счету неподражаемого тем вечером Эммануэля Денниса. Нигериец на 71-й минуте был заменен уже при счете 1:2, а за пять минут до финального свистка в воротах «Брюгге» отличился еще и Каземиро, не дав гостям выиграть – 2:2. Но и эта ничья оказалась достаточным поводом, чтобы про Эммануэля Денниса заговорили на всю Европу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Деннис забивает в ворота Реала

Если летом 2019 года, как сообщали английские таблоиды, боссы «Брюгге» были готовы отпустить Денниса за 13 миллионов фунтов, то после феерического выступления на «Сантьяго Бернабеу» ставки ожиданий взлетели вдвое – до 26 миллионов. На горизонте сразу же возник «Шеффилд Юнайтед», но надо было только немного подождать, когда в дело вступят клубы посерьезнее. В частности, уже в начале ноября 2019 года в английских СМИ сообщалось о стремлении подписать Денниса со стороны «Арсенала» и «Лестера». Оба клуба якобы были готовы заплатить за нигерийца чуть менее 20 миллионов фунтов, в то время, как «Брюгге» хотел больше.

В январе 2020-го, казалось бы, наступило идеальное время для «Брюгге», чтобы расстаться с Деннисом. Интерес к форварду был на пике, сам игрок также демонстрировал достойный футбол, но сделка так и не состоялась. Поговаривали, что предметный интерес к нападающему проявлял «Ньюкасл», но в цене с бельгийским клубом «сорокам», как прежде «Арсеналу» и «Лестеру», сойтись не удалось. Деннис остался, но интерес к нему со стороны топовых команд продолжал оставаться достаточно горячим.

В феврале минувшего года в глазах начинало рябить от перечисления клубов, которые запланировали для себя борьбу за Эммануэля Денниса в летнее трансферное окно - «Ньюкасл», «Брайтон», «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд», «Монако», «Сампдория», а фаворитом называлась дортмундская «Боруссия», боссы которой видели в нигерийце огромный потенциал. В том, что «черно-желтые» не ошибаются сомнения окончательно испарились, когда 20 февраля 2020 года Деннис в рамках поединка Лиги Европы отличился в воротах еще одного гранда европейского футбола – «Манчестер Юнайтед».

Но затем в Европе грянул коронавирусный кризис. Большинство клубов, даже очень богатых, затянули пояса и на трансферный рынок выходили в случае крайней необходимости. Казалось бы, шанса выгодно продать Денниса в таких условиях у «Брюгге» не будет, но «Аталанта», по слухам, была готова договариваться по покупке нигерийца, равно как оставался к африканцу интерес и из АПЛ, однако боссы бельгийцев на этот раз продемонстрировали невероятно недальновидную твердолобость. Они хотели выручить за экс-форварда «Зари» 20 миллионов евро, и ни центом меньше. Логично, что отсутствие конструктива в переговорах в конечном итоге отпугнуло всех потенциальных покупателей, и очередное трансферное окно закрылось для Эммануэля Денниса без смены клуба.

А затем события развивались очень стремительно. Наружу наконец-то вырвался непростой характер нигерийца, о котором в свое время недвусмысленно высказывался Рафаилов. В конце ноября минувшего года Денниса накануне матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» исключили из заявки на матч по причине ссоры, затеянной игроком в клубном автобусе. Оказалось, что строптивого африканца посадили не на то место, где бы он хотел расположиться. Деннис устроил скандал, из-за чего был изгнан сперва из автобуса, а затем и исключен из заявки на матч.

После этого стало ясно, что пути назад нет. Уже через полтора месяца после сообщений о нежелании руководства «Брюгге» продавать Денниса дешевле чем за 20 миллионов евро, в прессу попала другая новость – о готовности боссов бельгийского клуба отпустить нигерийца всего за 8 миллионов. Но этот трюк не сработал, и желающих подписать Эммануэля не возникло ни сразу, ни в январское трансферное окно.

Дело в том, что помимо скверного характера игрока, в его игре наступил однозначный спад. В сезоне-2020/21 Деннис появлялся на поле в составе «Брюгге» только в 9 матчах чемпионата Бельгии, не сумев отличиться в них забитыми мячами. На фоне этого информация о строптивом характере приобретала для потенциального покупателя еще более важное значение. Говорили, что Деннис после неудачных матчей часто срывался на партнерах по команде в раздевалке, кричал, пытался оскорблять и даже угрожать физически. На поле же тренеры «Брюгге» не могли справиться с упрямством форварда, который в определенные моменты просто отказывался следовать их указаниям, а делал то, что считал нужным…

Неудивительно, что в начале нынешнего года терпению тренерского штаба «Брюгге» пришел конец. Вопрос был поставлен односложно – Деннису нужно искать новый клуб. С учетом отсутствия предложений о продаже, бельгийцам пришлось искать варианты с арендой, найти которые также оказалось задачей непростой. В итоге временно пристроить у себя опального форварда согласился «Кельн», который имеет одну из наихудших атак в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, и борется за выживание.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Деннис и Альфонсо Дэвис

В Германии для Денниса все начиналось более менее оптимистично. Он, по крайней мере, сразу же начал выходить в стартовом составе «козлов», но после пяти безрезультатных поединков нигериец быстро осел на скамье запасных. Там, на «банке», экс-форвард «Зари» пребывает и сейчас, выходя в трех последних матчах «Кельна» в чемпионате исключительно на замену и по-прежнему все так же безрезультатно… Ситуация, в которую угодили «козлы», видится достаточно непростой. За семь туров до финиша команда занимает 16-тое место, дающее право побороться в стыковых матчах за сохранение прописки в первой Бундеслиге с третьей командой второй Бундеслиги. Однако у «Арминии», идущей 17-й, очков ровно столько же, как и у «Кельна», а потому рубка на финише будет довольно ожесточенной, и сложно сказать, будет ли в ней место для опустившегося на дно Денниса.

Прямо сейчас в Германии пишут, что «Кельн» даже в случае сохранения прописки в Бундеслиге не будет предпринимать попыток выкупить контракт Эммануэля Денниса. Трудовой договор нигерийца с «Брюгге» действует до лета 2022 года, а потому не исключено, что кровушки у руководства бельгийцев этот нападающий еще попьет. Впрочем, это сугубо их проблемы, ведь шанс вовремя продать игрока, когда тот находился на очередном пике своей карьеры, как ранее это проделала «Заря», у «Брюгге» был, но алчность подвела «черно-синих», так что теперь пускай отдуваются.